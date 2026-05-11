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累計売上約13億円の『ド風量』から驚風ハンディファン登場！ドローンパーツ搭載のハンディファン、『爆風ターボファン』発売
〜ほか猛暑・酷暑を吹っ飛ばす風量特化型家電もお客さまの声でさらに利便性UP〜
株式会社ドン・キホーテは、PB（ピープルブランド）「情熱価格」からドローンの羽根＆モーターを搭載したハンディファン『爆風ターボファン』を含む風量特化型家電『ド風量』シリーズ10商品を、5月15日（金）より全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で順次販売を開始します。
■シリーズ累計約13億円！ドンキの風量特化型家電『ド風量』
『ド風量』シリーズは、“風量の強さ”に特化した商品を集めた夏の「情熱価格」家電シリーズです。これまで冷風扇やサーキュレーターなどの定番夏物家電のほか、ジェットサイクロンファン・大風量卓上サーキュレーターと新たなニーズに応えた商品も発売し、いまや累計売上約13億円の大人気シリーズです。
毎年、とにかく“風量の強さ”にこだわった新商品が注目されるなか、今年は圧倒的な風量と高い安全性を兼ね備えたひと風違うハンディファンが新登場！年々厳しさが増す猛暑だからこそ、しっかり風を体感できる『ド風量』が今年の夏も快適な生活空間を提供していきます。今年の『ド風量』も“驚風注意”です。
■今年の夏物家電市場のトレンドは“安全＆長持ち”⁉
近年は猛暑の常態化を背景に、大風量ならではの効率性と速効性が特長の『ド風量』シリーズは、室内エアコンなどと併用することで体感温度を下げ、冷気を効率よく循環させる「補助家電」として高く支持されています。
また今年の夏物家電市場では、昨年の「バッテリー搭載商品の発火事案」を受け、より安全性が高い「リン酸鉄」などの次世代バッテリーを搭載したハンディファンが新登場しています。今年もドン・キホーテでは、更なる風量を追求しながら、様々な生活シーンでより安全に、長く使用できる『ド風量』商品を発売していきます。
PB季節家電開発担当 今井さん
＾汰汗が高い「リン酸鉄」バッテリー＆風速15m/sの圧倒的驚風
新発売の『爆風ターボファン』は、実際にドローンで使用されている羽根とモーターを小型化し搭載したハンディファンです。当社従来品の同容量バッテリーハンディファンの風速は約5〜7m/sのところ、ドローンパーツを使用することで2倍以上となる15 m/sの爆風が実現しました。100段階の風量調節に加え、風量・充電残量もデジタル表示されるため使いやすく、今夏イチオシの商品です。
＜風量だけじゃない、安全＆長持ち仕様＞
2枚羽根搭載のハンディファンも増えてきたため、更なる強風を求めるお客さまの期待に応えたいと考え、ドローンパーツのため作動音はしますが「市場のどのハンディファンにも負けない風量」を徹底的にこだわり開発しました。また、本体バッテリーには「リン酸鉄」を採用しています。高温に強く、過充電しても暴走しにくい性質から「発火が起こりにくい電池」となっただけでなく、充電回数も従来のリチウムイオンと比較し約2倍となる約1,000回と、安全＆長持ちなところも特長です。（今井コメント）
商品名：爆風ターボファン
本体サイズ：幅95×高さ210×奥行35
重量：210g
風量調節：0〜100段階
最大風速：15 m/s ※弊社測定基準に基づく
充電時間：約2.5時間
連続使用時間：約3時間 ※風量20%で使用した場合
価格：5,499円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5248
△客さまの声をもとに『ジェットサイクロンファン』がリニューアル！
昨年新発売された『ジェットサイクロンファン』、「予想を越える強風で驚いた！」などと共に「もっと風が欲しい」という声に応え、シロッコファン（換気機器に使用される筒状のファン）による風速が12m/s（＋1 m/s）にパワーアップ！さらに、「室内干し時にも使いたいので左右の首振りだけでは物足りない」という声には、上下に風向きを手動で調整できるように改善し、より室内の空気循環が向上しました。
＜製品情報＞
商品名：ジェットサイクロンファン
本体サイズ：幅26×奥行29.1×高さ44.5ｃｍ
重量：4.7kg
風量調節：3段階（弱、中、強）
風速：風量弱：6.8、中：10、強：12 m/s
首振り：左右自動約70度、上下ルーパー調節約70°
価格：9,899円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5249
■『ド風量』シリーズ定番商品も継続販売
昨年登場した人気商品も継続販売します、ぜひ店頭でチェックしてみてください。
ダブルブレードハンディファン 価格：2,199円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5250
ドンキのハンディファン人気ナンバー1商品！！今年はカラビナ付き！
ぢ臧量冷風扇 価格：12,980円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5251
気化熱を利用した冷風を大風量で浴びられます！
DCジェットターボファン 価格：4,399円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5252
自動首振りで広範囲に風を送るタワー型扇風機！デザイン性も高い！
β臧量3DスイングDCターボリビングサーキュレーター 価格：12,980円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5253
最大高さ88ｃｍのハイポジションから室内の空気を一気に循環！
360°首振り大風量DCサーキュレーター 価格：9,899円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5254
360°首振り×DCモーター採用のハイスペックモデル！
大風量卓上サーキュレーター 価格：4,399円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5255
ありそうで無かった充電式の卓上タイプ大風量ファン！
大風量3DスイングACターボサーキュレーター 価格：7,699円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5256
サーキュレーターといえばコレ！大きな羽根ならでは大風量タイプ！
大風量3DスイングDCターボサーキュレーター 価格：9,899円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5257
ＤＣモーター搭載モデルで節電と静音性も人気の秘密！
※価格は全て税込価格
※適用畳数、風速は全て当社基準により設定
※店舗によって金額・取扱い商品が異なる場合があります
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
爆風ターボファン
https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5248
ジェットサイクロンファン
https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5249
株式会社ドン・キホーテは、PB（ピープルブランド）「情熱価格」からドローンの羽根＆モーターを搭載したハンディファン『爆風ターボファン』を含む風量特化型家電『ド風量』シリーズ10商品を、5月15日（金）より全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で順次販売を開始します。
■シリーズ累計約13億円！ドンキの風量特化型家電『ド風量』
毎年、とにかく“風量の強さ”にこだわった新商品が注目されるなか、今年は圧倒的な風量と高い安全性を兼ね備えたひと風違うハンディファンが新登場！年々厳しさが増す猛暑だからこそ、しっかり風を体感できる『ド風量』が今年の夏も快適な生活空間を提供していきます。今年の『ド風量』も“驚風注意”です。
■今年の夏物家電市場のトレンドは“安全＆長持ち”⁉
近年は猛暑の常態化を背景に、大風量ならではの効率性と速効性が特長の『ド風量』シリーズは、室内エアコンなどと併用することで体感温度を下げ、冷気を効率よく循環させる「補助家電」として高く支持されています。
また今年の夏物家電市場では、昨年の「バッテリー搭載商品の発火事案」を受け、より安全性が高い「リン酸鉄」などの次世代バッテリーを搭載したハンディファンが新登場しています。今年もドン・キホーテでは、更なる風量を追求しながら、様々な生活シーンでより安全に、長く使用できる『ド風量』商品を発売していきます。
PB季節家電開発担当 今井さん
＾汰汗が高い「リン酸鉄」バッテリー＆風速15m/sの圧倒的驚風
新発売の『爆風ターボファン』は、実際にドローンで使用されている羽根とモーターを小型化し搭載したハンディファンです。当社従来品の同容量バッテリーハンディファンの風速は約5〜7m/sのところ、ドローンパーツを使用することで2倍以上となる15 m/sの爆風が実現しました。100段階の風量調節に加え、風量・充電残量もデジタル表示されるため使いやすく、今夏イチオシの商品です。
＜風量だけじゃない、安全＆長持ち仕様＞
2枚羽根搭載のハンディファンも増えてきたため、更なる強風を求めるお客さまの期待に応えたいと考え、ドローンパーツのため作動音はしますが「市場のどのハンディファンにも負けない風量」を徹底的にこだわり開発しました。また、本体バッテリーには「リン酸鉄」を採用しています。高温に強く、過充電しても暴走しにくい性質から「発火が起こりにくい電池」となっただけでなく、充電回数も従来のリチウムイオンと比較し約2倍となる約1,000回と、安全＆長持ちなところも特長です。（今井コメント）
＜製品情報＞
商品名：爆風ターボファン
本体サイズ：幅95×高さ210×奥行35
重量：210g
風量調節：0〜100段階
最大風速：15 m/s ※弊社測定基準に基づく
充電時間：約2.5時間
連続使用時間：約3時間 ※風量20%で使用した場合
価格：5,499円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5248
△客さまの声をもとに『ジェットサイクロンファン』がリニューアル！
昨年新発売された『ジェットサイクロンファン』、「予想を越える強風で驚いた！」などと共に「もっと風が欲しい」という声に応え、シロッコファン（換気機器に使用される筒状のファン）による風速が12m/s（＋1 m/s）にパワーアップ！さらに、「室内干し時にも使いたいので左右の首振りだけでは物足りない」という声には、上下に風向きを手動で調整できるように改善し、より室内の空気循環が向上しました。
＜製品情報＞
商品名：ジェットサイクロンファン
本体サイズ：幅26×奥行29.1×高さ44.5ｃｍ
重量：4.7kg
風量調節：3段階（弱、中、強）
風速：風量弱：6.8、中：10、強：12 m/s
首振り：左右自動約70度、上下ルーパー調節約70°
価格：9,899円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5249
■『ド風量』シリーズ定番商品も継続販売
昨年登場した人気商品も継続販売します、ぜひ店頭でチェックしてみてください。
ダブルブレードハンディファン 価格：2,199円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5250
ドンキのハンディファン人気ナンバー1商品！！今年はカラビナ付き！
ぢ臧量冷風扇 価格：12,980円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5251
気化熱を利用した冷風を大風量で浴びられます！
DCジェットターボファン 価格：4,399円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5252
自動首振りで広範囲に風を送るタワー型扇風機！デザイン性も高い！
β臧量3DスイングDCターボリビングサーキュレーター 価格：12,980円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5253
最大高さ88ｃｍのハイポジションから室内の空気を一気に循環！
360°首振り大風量DCサーキュレーター 価格：9,899円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5254
360°首振り×DCモーター採用のハイスペックモデル！
大風量卓上サーキュレーター 価格：4,399円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5255
ありそうで無かった充電式の卓上タイプ大風量ファン！
大風量3DスイングACターボサーキュレーター 価格：7,699円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5256
サーキュレーターといえばコレ！大きな羽根ならでは大風量タイプ！
大風量3DスイングDCターボサーキュレーター 価格：9,899円
詳細ページ：https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5257
ＤＣモーター搭載モデルで節電と静音性も人気の秘密！
※価格は全て税込価格
※適用畳数、風速は全て当社基準により設定
※店舗によって金額・取扱い商品が異なる場合があります
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
爆風ターボファン
https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5248
ジェットサイクロンファン
https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5249