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AIで100本作っても、なぜ売れない？ 人を動かす広告に必要なのは“インサイト設計”だ
2026年5月21日（木）19：00 〜20：30 ChatGPT Images 2.0・Firefly・Seedanceで作る、人を動かすクリエイティブの設計から実装
「AIでバナー制作は簡単になったけれど、結果がついてこない」。そんな悩みをお持ちの方向けに、一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は5月21日（木）オープンセミナー「ChatGPT Images 2.0・Firefly・Seedanceで作る、人を動かすクリエイティブの設計から実装」を開催します。AI時代のマーケターを育成する「顧客行動デザイナー講座」のエッセンスをお届けします。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/196927
https://digitalpr.jp/table_img/2934/134448/134448_web_1.png
■セミナー概要
WACAの人気講座「顧客行動デザイナー認定講座」のエッセンスをお届けする無料セミナーです。
ChatGPT Images 2.0、Adobe Firefly、seedance--画像も動画も1プロンプトで量産できるようになりました。 しかし、広告現場では以下のような声が至るところで上がっています。
AIで100本作っても、CVRは1本のクリエイティブとほぼ変わらない
派手なビジュアルは出せるが、なぜか刺さらない
クリエイティブの数が増えただけで、消耗戦が始まった
不足しているのは"誰の・どんな無自覚な欲求を・どの瞬間に動かすのか"という設計図--インサイト設計です。
本セミナーでは、講師がデロイト・Adobe勤務時代に培った戦略コンサルの思考プロセスを体系化した「顧客行動デザイナー認定講座」のエッセンスを紹介。インサイト発見からクリエイティブ実装までを一気通貫で公開します。
■オープンセミナーの内容
AI時代の広告制作で勝負を分けるのは、誰の・どんな無自覚な欲求を・どの生活文脈の瞬間に動かすかという設計図の精度です。
本セミナーでは
インサイト発現公式（生活文脈 × 23の根源的欲求 → インサイト → 行動）
新規獲得の意思決定の階段（＿歛蠅傍い鼎い討い覆 → 緊急度を帯びていない → ０媚弖萃蠅忙蠅辰討い覆ぁ
PASTOR話法（Problem → Amplify → Solve → Testimony → Offer → Response）
AI画像・動画生成ツール（ChatGPT Images 2.0／Adobe Firefly／seedance）
これらをつなぎ、インサイトから絵コンテまで属人性なく再現できる設計プロセスを、ピザ店の事例を用いて解説します。
【当日のアジェンダ】
本講座はただのAI画像生成セミナーではありません。
顧客のインサイトを理解し、どんなクリエイティブを作れば人が動くかに焦点を当てる上流部分を最も重視しています。
Part 1 生成AI×マーケティングの全体像
AIで画像生成の壁が劇的に下がった今、本当に価値があるのは「何を描くか」の目利き力です。 顧客行動デザインにおけるインサイト発見フレームワークを使い、ただきれいなだけでなく、 想定ユーザーの”指を止められる”コンセプトを生み出す方法論を体系的に学べます。
Part2 開発の種を見つける「文脈」「インサイト」発掘法
プロンプトを書く前に、どのインサイトに根ざした画像作りをするかが成功の9割です。 顧客行動デザインのフレームワークを活用し、特定の顧客（ペルソナ）が抱えるインサイトの源泉となる不便・不満・不安・不足・不快を深掘り。 今回は「感情を1枚の絵にする」をゴールに、視覚化可能なレベルまでインサイトを具体化します。
Part3【実演・実践】インサイトを「刺さるバナー」に変換する
ここからが本番です。Part 2で定義し感情を表現する、シンプルだけど確実に心に残るバナーをその場で作り上げます。 ChatGPTやAdobe Firefly、Seedanceをお持ちの方は実際に動かしてみましょう。
▼ 本セミナーについて
開講中の「顧行動デザイナー認定講座」のエッセンスと、最新のAI活用方法をご紹介する無料セミナーです。
「顧客行動研究会」にご登録いただいた方には、受講費用10%引きで受けられるクーポンをお送りします。登録方法は当日お伝えします。
全員プレゼント
・本セミナー投影資料
・アーカイブ動画
限定プレゼント（Facebookで感想をシェアしてくださった方のみ）
MethodLibrary構築プロセスを言語化したSaaS設計Skills
■登壇者
馬場晃（ばば・あきら）
【Big4 × Adobe出身】マーケティングコンサルタント
外資系広告代理店のデジタルマーケティング最前線で数々のプロジェクトを成功に導き、その後、アドビ株式会社にて大手企業のデジタル変革、CRM戦略設計を主導。その後Big4会計系コンサルティングファームにて大企業のマーケティングコンサルティングを経験。これまでに15業界・100社以上の戦略立案を支援。データと感情を融合させた独自の「顧客行動デザイン」理論を提唱する、実務家兼戦略家。
ファシリテーター
積高之（せき・たかゆき）
一般社団法人ウェブ解析士協会 理事
その他・注意事項
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。
コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/196927
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
顧客行動デザイナー講座
https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/
「AIでバナー制作は簡単になったけれど、結果がついてこない」。そんな悩みをお持ちの方向けに、一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は5月21日（木）オープンセミナー「ChatGPT Images 2.0・Firefly・Seedanceで作る、人を動かすクリエイティブの設計から実装」を開催します。AI時代のマーケターを育成する「顧客行動デザイナー講座」のエッセンスをお届けします。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/196927
https://digitalpr.jp/table_img/2934/134448/134448_web_1.png
■セミナー概要
WACAの人気講座「顧客行動デザイナー認定講座」のエッセンスをお届けする無料セミナーです。
ChatGPT Images 2.0、Adobe Firefly、seedance--画像も動画も1プロンプトで量産できるようになりました。 しかし、広告現場では以下のような声が至るところで上がっています。
AIで100本作っても、CVRは1本のクリエイティブとほぼ変わらない
派手なビジュアルは出せるが、なぜか刺さらない
クリエイティブの数が増えただけで、消耗戦が始まった
不足しているのは"誰の・どんな無自覚な欲求を・どの瞬間に動かすのか"という設計図--インサイト設計です。
本セミナーでは、講師がデロイト・Adobe勤務時代に培った戦略コンサルの思考プロセスを体系化した「顧客行動デザイナー認定講座」のエッセンスを紹介。インサイト発見からクリエイティブ実装までを一気通貫で公開します。
■オープンセミナーの内容
AI時代の広告制作で勝負を分けるのは、誰の・どんな無自覚な欲求を・どの生活文脈の瞬間に動かすかという設計図の精度です。
本セミナーでは
インサイト発現公式（生活文脈 × 23の根源的欲求 → インサイト → 行動）
新規獲得の意思決定の階段（＿歛蠅傍い鼎い討い覆 → 緊急度を帯びていない → ０媚弖萃蠅忙蠅辰討い覆ぁ
PASTOR話法（Problem → Amplify → Solve → Testimony → Offer → Response）
AI画像・動画生成ツール（ChatGPT Images 2.0／Adobe Firefly／seedance）
これらをつなぎ、インサイトから絵コンテまで属人性なく再現できる設計プロセスを、ピザ店の事例を用いて解説します。
【当日のアジェンダ】
本講座はただのAI画像生成セミナーではありません。
顧客のインサイトを理解し、どんなクリエイティブを作れば人が動くかに焦点を当てる上流部分を最も重視しています。
Part 1 生成AI×マーケティングの全体像
AIで画像生成の壁が劇的に下がった今、本当に価値があるのは「何を描くか」の目利き力です。 顧客行動デザインにおけるインサイト発見フレームワークを使い、ただきれいなだけでなく、 想定ユーザーの”指を止められる”コンセプトを生み出す方法論を体系的に学べます。
Part2 開発の種を見つける「文脈」「インサイト」発掘法
プロンプトを書く前に、どのインサイトに根ざした画像作りをするかが成功の9割です。 顧客行動デザインのフレームワークを活用し、特定の顧客（ペルソナ）が抱えるインサイトの源泉となる不便・不満・不安・不足・不快を深掘り。 今回は「感情を1枚の絵にする」をゴールに、視覚化可能なレベルまでインサイトを具体化します。
Part3【実演・実践】インサイトを「刺さるバナー」に変換する
ここからが本番です。Part 2で定義し感情を表現する、シンプルだけど確実に心に残るバナーをその場で作り上げます。 ChatGPTやAdobe Firefly、Seedanceをお持ちの方は実際に動かしてみましょう。
▼ 本セミナーについて
開講中の「顧行動デザイナー認定講座」のエッセンスと、最新のAI活用方法をご紹介する無料セミナーです。
「顧客行動研究会」にご登録いただいた方には、受講費用10%引きで受けられるクーポンをお送りします。登録方法は当日お伝えします。
全員プレゼント
・本セミナー投影資料
・アーカイブ動画
限定プレゼント（Facebookで感想をシェアしてくださった方のみ）
MethodLibrary構築プロセスを言語化したSaaS設計Skills
■登壇者
馬場晃（ばば・あきら）
【Big4 × Adobe出身】マーケティングコンサルタント
外資系広告代理店のデジタルマーケティング最前線で数々のプロジェクトを成功に導き、その後、アドビ株式会社にて大手企業のデジタル変革、CRM戦略設計を主導。その後Big4会計系コンサルティングファームにて大企業のマーケティングコンサルティングを経験。これまでに15業界・100社以上の戦略立案を支援。データと感情を融合させた独自の「顧客行動デザイン」理論を提唱する、実務家兼戦略家。
ファシリテーター
積高之（せき・たかゆき）
一般社団法人ウェブ解析士協会 理事
その他・注意事項
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。
コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/196927
ウェブ解析士とは
https://www.waca.or.jp/course/wac/
顧客行動デザイナー講座
https://www.waca.or.jp/course/c-ex-designer/