【新連載】信仰されたい青年と信仰された少女が出会う時。欲望渦巻く新感覚逃避行サスペンス『サヴマ』、HERO’S Webで5月11日連載スタート！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて、本日2026年5月11日（月）より、新連載『サヴマ』（著：どつみつこ）を公開いたします。
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348696/images/bodyimage1】
(C)どつみつこ / ヒーローズ
『サヴマ』
著：どつみつこ
2016年『Cutting Age』でデビュー。2021年に「第2回トーチ漫画賞 審査員特別賞〈雲田はるこ選〉」受賞。
掲載URL
https://viewer.heros-web.com/episode/12207421983634629892
あらすじ
主人公・宇野星は、日々ネットに自作曲を投稿しているものの、再生回数が伸びず、焦りを募らせていた。
そんなある日、彼の隣室に怪しげな男と少女が越してくる。
宇野は歌声に秘密を抱えた少女と出会い、生活が一変していく――。
【信仰×音楽】欲望渦巻く新感覚逃避行サスペンス、開幕！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348696/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348696/images/bodyimage3】
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348696/images/bodyimage1】
(C)どつみつこ / ヒーローズ
『サヴマ』
著：どつみつこ
2016年『Cutting Age』でデビュー。2021年に「第2回トーチ漫画賞 審査員特別賞〈雲田はるこ選〉」受賞。
掲載URL
https://viewer.heros-web.com/episode/12207421983634629892
あらすじ
主人公・宇野星は、日々ネットに自作曲を投稿しているものの、再生回数が伸びず、焦りを募らせていた。
そんなある日、彼の隣室に怪しげな男と少女が越してくる。
宇野は歌声に秘密を抱えた少女と出会い、生活が一変していく――。
【信仰×音楽】欲望渦巻く新感覚逃避行サスペンス、開幕！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348696/images/bodyimage3】
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
プレスリリース詳細へ