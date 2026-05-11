LINEの人気クリエイター「紅おれんじ」と「エイノバＡＩラボ」によるクレイアニメスタンプ「ず～っと使える♪大人女子の日常【3D】」が登場！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）がマネジメントするクリエイター「紅おれんじ」とAIアニメーションチーム「エイノバAIラボ」が企画・作成したLINEスタンプ『ず～っと使える♪大人女子の日常【3D】』を販売開始しました。シリーズ累計でも高い人気を誇る「大人女子の日常」シリーズに、待望の3Dクレイアニメ版が2026年5月7日にリリースされました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348792/images/bodyimage1】
今回のスタンプは、紅おれんじの「大人女子の日常」シリーズ最新作となる、かわいく弾む3Dクレイアニメスタンプになります。「了解です」「ありがとうございます」「おはようございます」「こんばんは」「よろしくお願いします」「応援しています」「うんうん」「おやすみなさい」「ごちそうさまでした」など、毎日の挨拶からビジネスシーンまで“ずーっと使える”豊富なバリエーションを収録。立体感のあるクレイアニメ調の質感と、表情豊かな“大人女子”が、日常のLINEコミュニケーションを可愛く彩ります。
■スタンプ名 ： ず～っと使える♪大人女子の日常【3D】
■販売価格 ： 250円（税込）
■販売場所 ： LINE STORE
■商品URL ： https://store.line.me/stickershop/product/33936017/ja
■配信開始日 ： 2026年5月7日
■クリエイター「紅おれんじ」について
LINEの友だちが270万人を超える人気クリエイター。表情豊かでかわいいスタンプキャラクターを多数生み出し、SNSやLINEスタンプを中心に幅広い世代から支持されています。「大人女子の日常」シリーズは、毎日のシーンで“ずっと使える”絶妙な使い勝手で多くのユーザーに愛用されている人気シリーズです。
▼紅おれんじLINE公式アカウント
https://page.line.me/365oqejp?openQrModal
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はX（旧Twitter）やInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
https://anova.co.jp/
■エイノバAIラボについて
エイノバ株式会社のAIアニメーションチーム。AI活用によるキャラクターコンテンツ活性化を目的としてスタンプ、ショートアニメ、マンガ、ゲームなどのコンテンツ領域で最新AI技術を研究・活用していています
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
配信元企業：エイノバ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348792/images/bodyimage1】
今回のスタンプは、紅おれんじの「大人女子の日常」シリーズ最新作となる、かわいく弾む3Dクレイアニメスタンプになります。「了解です」「ありがとうございます」「おはようございます」「こんばんは」「よろしくお願いします」「応援しています」「うんうん」「おやすみなさい」「ごちそうさまでした」など、毎日の挨拶からビジネスシーンまで“ずーっと使える”豊富なバリエーションを収録。立体感のあるクレイアニメ調の質感と、表情豊かな“大人女子”が、日常のLINEコミュニケーションを可愛く彩ります。
■販売価格 ： 250円（税込）
■販売場所 ： LINE STORE
■商品URL ： https://store.line.me/stickershop/product/33936017/ja
■配信開始日 ： 2026年5月7日
■クリエイター「紅おれんじ」について
LINEの友だちが270万人を超える人気クリエイター。表情豊かでかわいいスタンプキャラクターを多数生み出し、SNSやLINEスタンプを中心に幅広い世代から支持されています。「大人女子の日常」シリーズは、毎日のシーンで“ずっと使える”絶妙な使い勝手で多くのユーザーに愛用されている人気シリーズです。
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■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はX（旧Twitter）やInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
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■エイノバAIラボについて
エイノバ株式会社のAIアニメーションチーム。AI活用によるキャラクターコンテンツ活性化を目的としてスタンプ、ショートアニメ、マンガ、ゲームなどのコンテンツ領域で最新AI技術を研究・活用していています
《本件に関するお問い合わせ先》
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電話番号：03-5210-5816
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