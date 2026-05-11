株式会社トーキョーアート、墨田区発の新たなキャラクタープロジェクト「きらめき★路地URAハードロック！」を発表 覆面3人組バンドのビジュアルを公開、公式Xも開設
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348848/images/bodyimage1】
2026年5月11日「ニクオン2026応援キャラクター」として展開開始。
正体不明の覆面3人組バンドを軸に、墨田区発の新たなコンテンツが立ち上がります。
株式会社トーキョーアート（本社：東京都墨田区）は、墨田区発の新たなキャラクタープロジェクト「きらめき★路地URAハードロック！」を発表し、あわせて本企画のビジュアルおよび公式X（旧Twitter）を公開いたしました。
「きらめき★路地URAハードロック！」は、墨田区の路地裏や町角にある風景から着想を得た、正体不明の覆面3人組バンドを軸とするキャラクタープロジェクトです。今回公開したのは、タイトルと覆面姿のビジュアルのみ。キャラクターの詳細なプロフィールや背景設定は現時点では明かしておらず、まずはその存在を提示する形での発表となります。
「この3人は何者なのか」「なぜ覆面なのか」といった余白も含め、今後の発信の中で少しずつ企画の輪郭を立ち上げてまいります。
また本企画は、2026年5月23日（土）・24日（日）に錦糸公園で開催される都市型フェス「ニクオン2026」において、「ニクオン2026応援キャラクター」として展開されます。イベントとの接続を起点としながら、今後の発信を通じて、墨田発の新たなキャラクターコンテンツとして育てていくことを目指しています。
今後の情報は、公式X（https://x.com/kiraroji）を中心に順次発信してまいります。ぜひご注目ください。
【企画概要】
企画名：きらめき★路地URAハードロック！
位置づけ：墨田区発の新たなキャラクタープロジェクト
展開：ニクオン2026応援キャラクター
公開情報：タイトル／覆面ビジュアル／公式X
今後の情報発信先：公式X（https://x.com/kiraroji）
【ニクオン2026 開催概要】
イベント名：ニクオン2026
開催日程：2026年5月23日（土）・24日（日）
会 場：錦糸公園
備 考：https://nikuon.com/
【会社概要】
会 社 名：株式会社トーキョーアート
所 在 地：東京都墨田区太平1-15-16
代 表 者：山田直大
事業内容：企業・商品ブランディング、PR制作、イベント企画
U R L：https://www.tokyo-art.com/
本件に関するお問い合わせ先
会 社 名：株式会社トーキョーアート
担当者名：山田直大
TEL：03-5608-2581
E-mail：info@tokyo-art.com
配信元企業：株式会社トーキョーアート
2026年5月11日「ニクオン2026応援キャラクター」として展開開始。
正体不明の覆面3人組バンドを軸に、墨田区発の新たなコンテンツが立ち上がります。
株式会社トーキョーアート（本社：東京都墨田区）は、墨田区発の新たなキャラクタープロジェクト「きらめき★路地URAハードロック！」を発表し、あわせて本企画のビジュアルおよび公式X（旧Twitter）を公開いたしました。
「きらめき★路地URAハードロック！」は、墨田区の路地裏や町角にある風景から着想を得た、正体不明の覆面3人組バンドを軸とするキャラクタープロジェクトです。今回公開したのは、タイトルと覆面姿のビジュアルのみ。キャラクターの詳細なプロフィールや背景設定は現時点では明かしておらず、まずはその存在を提示する形での発表となります。
「この3人は何者なのか」「なぜ覆面なのか」といった余白も含め、今後の発信の中で少しずつ企画の輪郭を立ち上げてまいります。
また本企画は、2026年5月23日（土）・24日（日）に錦糸公園で開催される都市型フェス「ニクオン2026」において、「ニクオン2026応援キャラクター」として展開されます。イベントとの接続を起点としながら、今後の発信を通じて、墨田発の新たなキャラクターコンテンツとして育てていくことを目指しています。
今後の情報は、公式X（https://x.com/kiraroji）を中心に順次発信してまいります。ぜひご注目ください。
【企画概要】
企画名：きらめき★路地URAハードロック！
位置づけ：墨田区発の新たなキャラクタープロジェクト
展開：ニクオン2026応援キャラクター
公開情報：タイトル／覆面ビジュアル／公式X
今後の情報発信先：公式X（https://x.com/kiraroji）
【ニクオン2026 開催概要】
イベント名：ニクオン2026
開催日程：2026年5月23日（土）・24日（日）
会 場：錦糸公園
備 考：https://nikuon.com/
【会社概要】
会 社 名：株式会社トーキョーアート
所 在 地：東京都墨田区太平1-15-16
代 表 者：山田直大
事業内容：企業・商品ブランディング、PR制作、イベント企画
U R L：https://www.tokyo-art.com/
本件に関するお問い合わせ先
会 社 名：株式会社トーキョーアート
担当者名：山田直大
TEL：03-5608-2581
E-mail：info@tokyo-art.com
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