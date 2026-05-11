オンラインセミナー『多様な価値観を活かす新時代のマネジメント術』2026年6月12日（金）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『多様な価値観を活かす新時代のマネジメント術』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
「指示待ち社員が多い」「若手の育成方法がわからない」といった課題の根本には、「やる気のメカニズム」への理解不足があります。多様な価値観をもつ現代の社員に行動変容を迫るには、画一的なアプローチでは通用しません。
本セミナーでは、心理学と組織論に基づく独自に理論体系化した行動変容理論『ヒトキラメソッド』をご紹介します。これは、人の行動意欲を「魅力（報酬への期待）」と「見込み（得られる確信度）」の掛け算で科学的に捉えるものです。社員が自ら輝き動き出す組織づくりにお役立てください。
【開催日】
2026/06/12（金） 13：00～15：00
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング 取締役 社会保険労務士
吉崎 英利
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2227
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
「指示待ち社員が多い」「若手の育成方法がわからない」といった課題の根本には、「やる気のメカニズム」への理解不足があります。多様な価値観をもつ現代の社員に行動変容を迫るには、画一的なアプローチでは通用しません。
本セミナーでは、心理学と組織論に基づく独自に理論体系化した行動変容理論『ヒトキラメソッド』をご紹介します。これは、人の行動意欲を「魅力（報酬への期待）」と「見込み（得られる確信度）」の掛け算で科学的に捉えるものです。社員が自ら輝き動き出す組織づくりにお役立てください。
【開催日】
2026/06/12（金） 13：00～15：00
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング 取締役 社会保険労務士
吉崎 英利
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2227
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
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