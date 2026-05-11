経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『多様な価値観を活かす新時代のマネジメント術』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

「指示待ち社員が多い」「若手の育成方法がわからない」といった課題の根本には、「やる気のメカニズム」への理解不足があります。多様な価値観をもつ現代の社員に行動変容を迫るには、画一的なアプローチでは通用しません。

本セミナーでは、心理学と組織論に基づく独自に理論体系化した行動変容理論『ヒトキラメソッド』をご紹介します。これは、人の行動意欲を「魅力（報酬への期待）」と「見込み（得られる確信度）」の掛け算で科学的に捉えるものです。社員が自ら輝き動き出す組織づくりにお役立てください。

【開催日】
2026/06/12（金）　13：00～15：00

【講　師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング　取締役　社会保険労務士
吉崎　英利

【受講料】
無料

【対　象】
経営者・人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2227

【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

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