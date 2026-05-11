株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：高山英之）が運営する「ペンギンベーカリー横浜元町店」は、2026年４月20日のオープンから約20日間で来店者数10,000人を突破いたしました。オープン初日から行列ができ、その後も連日、1日あたり500人を超えるお客様にご来店いただいております。JR石川町駅から徒歩約2分という立地もあり、地元住民の方に加え、元町・中華街エリアを訪れる観光客や街歩き客にも多くご利用いただいております。

ペンギンベーカリー横浜元町店では、北海道産小麦を使用した焼き立てパンを中心に、サイドメニューの北海道名物「ザンギ」やシュークリーム・チーズケーキのスイーツ等、“北海道のおいしさ”を気軽に楽しめるラインナップを展開しています。 また、食事パン・惣菜パン・菓子パンまで種類豊富に取り揃えていることに加え、日常的に利用しやすい価格帯も特徴です。平均客単価は約1,700円で、1回の来店で複数の商品をまとめて購入されるお客様も多く、ご自宅用やご家族用として多くの用途で日常的にご利用いただいております。

ペンギンベーカリー横浜元町店の人気商品はこちら！

カレーパンフォンデュ 1個 税込330円

北海道産小麦「ゆめちから」を100％使用したパン生地で、特製カレールーと、北海道産生乳から作られたフォンデュチーズを包み込み、カリッと揚げています。衣はサクサク、パン生地はもっちり。ひと口かじると、中からとろ～りと溶け出すチーズと、コク深いカレーが広がります。2021年のカレーパングランプリ®で最高金賞を受賞し、日本一に輝きました！

北海道プレミアムシュー 1個 税込380円

北海道生乳（乳脂肪35％）を使用した、ふんわりなめらかなクリームをたっぷり詰め込んだ贅沢シュークリーム。ひと口食べれば、まるでクリームそのものを味わっているような濃厚な味わい。横浜元町店でも人気を集める看板スイーツです。

北海道名物！ザンギ串 1本 税込480円

北海道名物“ザンギ（からあげ）”を串に刺して提供するのがペンギンスタイル。パンと一緒にそのまま手で召し上がっていただけます。都内では一部店舗限定の商品で、横浜元町店でも注目を集めています。

街を訪れる人々に親しまれるベーカリーへ

JR石川町駅から元町・中華街エリアへ向かう動線上という立地もあり、街歩きの途中に立ち寄るお客様も増えています。今後も、“北海道のおいしさ”を気軽に楽しめるベーカリーとして、地域の皆さまや街を訪れる方々に親しまれる店舗を目指してまいります。 ■ペンギンベーカリー横浜元町店 【住所】〒231-0868 神奈川県横浜市中区石川町1-13 ローマステーションビル1F 【営業時間】10:00～19:00 【定休日】なし 【駐車場】なし

会社概要

[代 表] 高山 英之 [本 社] 〒004-0866 北海道札幌市清田区北野６条５丁目6-30 ペンギンビル２階 [東京支社] 〒170-6010 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 10F [電話番号] 本社：011-375-7774 東京支社：03-5928-5035 [お問い合わせ先] info@penguinbakery.com WEB https://www.penguinbakery.com Facebook https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.official Instagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.official X https://x.com/penguinhokkaido