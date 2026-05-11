私立女子中学校の受験を考える小学生および保護者を対象とした体験型進学イベント「TOKYO GIRLS SCHOOL FESTA」を、6月7日(日)文京学院大学女子中学校 高等学校(文京区)にて、下記の通り開催いたします。

本イベントは、各校の教育方針や校風、学校生活の魅力を“体験”を通して実感できることを目的とした合同イベントです。一般的な合同説明会とは異なり、授業体験や部活動体験、在校生による発表など、多彩なプログラムを通じて、女子校ならではの学びや成長環境を直接感じていただける点が大きな特長です。

また、在校生が中心となって企画・運営に関わっており、来場者の案内やプレゼンテーションを担当します。先輩たちのリアルな声を通じて、学校生活の具体的なイメージを持つことができる貴重な機会となっています。





「TOKYO GIRLS SCHOOL FESTA」





■イベントの特長

●在校生主体で運営される体験型イベント

在校生が中心となり企画・運営を実施。学校の雰囲気や日常をリアルに感じることができます。

●多彩な体験プログラム

各校による個別説明会に加え、授業体験や部活動体験を実施。学校ごとの特色を体感できます。

●在校生によるプレゼンテーション

「学校自慢プレゼンテーション」を通じて、生徒の視点から学校の魅力を発信します。

●女子校教育の魅力を発信

校長先生による講演では、女子校ならではの教育の強みや成長環境について詳しく解説します。

●受験対策コンテンツも充実

入試講演会や受験対策講座、「受験何でも相談コーナー」など、受験準備に役立つ企画も多数実施します。









■こんな方におすすめ

・私立女子中学校の受験を検討している方

・複数校を比較しながら検討したい方

・在校生のリアルな声を聞きたい方

・志望校選びに悩んでいる受験生・保護者









■開催概要

イベント名：TOKYO GIRLS SCHOOL FESTA

開催日 ：2026年6月7日(日)

開催時間 ：・第1部 9:00～12:00

・第2部 13:30～16:30

会場 ：文京学院大学女子中学校 高等学校

〒113-8667 東京都文京区本駒込6-18-3

アクセス ：JR・東京メトロ駒込駅、JR・都営地下鉄巣鴨駅

ほぼ中間に所在し、両駅より徒歩5分。

対象 ：小学生およびその保護者

参加費 ：無料

参加方法 ：事前予約制(先着順)

予約開始 ：2026年5月10日(日)10時～









■申込方法

公式WEBサイトよりお申し込みください。





▼詳細・申込はこちら

https://gakuran.jp/girls-fes/









■主催

TGSF事務局

文京学院大学女子中学校 高等学校

TEL：03-3946-5301





女子校の魅力を“体験”できる貴重な機会として、志望校選びの第一歩にぜひご参加ください。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。