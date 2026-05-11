北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社、「LINEヤフー Partner Program」において「Technology Partner」のコミュニケーション部門「Advanced」に認定
北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：石堂 修)は、LINEヤフー株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛)が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフー Partner Program」において、2026年度の「Technology Partner」のコミュニケーション部門「Advanced」に認定されました。
2026年度 コミュニケーション部門 パートナー認定ロゴ
■「LINEヤフー Partner Program」について
「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。
*「Sales Partner(認定Partner、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge)」「Technology Partner(コミュニケーション部門、販促部門、LINEミニアプリ部門)」「Network Partner(Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner)」「Adtech Partner(効果測定認定パートナー)」「Industry Solution Partner(Education Partner)」において認定が行われます。
■「Technology Partner」について
この度、北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社が認定された「Technology Partner」は、「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行うパートナーです。
北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社が認定された「コミュニケーション部門」においては、要望に応じてLINEヤフーと連携するツールの仕様共有が可能であるか、LINEヤフーの仕様変更時に対応するスキル・リソースがあるか、要求される技術仕様を保つことができるかなどを基準に認定され、特に優秀なパートナーは「Premier」「Advanced」として表彰・認定されます。
北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社は、この度の認定を受けLINEヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアントのマーケティングに貢献してまいります。