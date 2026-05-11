株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番1号 ベネッセビル2階、代表取締役：山下征孝)は、2026年8月1日(土)に東京国際フォーラムで「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」を開催します。

＜無料来場登録はこちら＞

https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/gold-online-fes-2026/summer/?utm_source=ggo&utm_medium=owned&utm_campaign=event2026sum_press01





「THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER」＜8月1日（土）開催＞





■THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMERとは

本イベントはマネー・金融・投資系WEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。

イベント公式HPはこちら： https://goldonline.co.jp/fes_2026summer/





60社以上の企業が東京国際フォーラムに集結し、相続・事業承継、国内外の不動産投資、事業投資、オルタナティブ投資など多彩なテーマで最新情報やノウハウをお届けします。

・金(ゴールド)投資

・系統用蓄電池投資

・フランチャイズ事業投資

・ハイクラスクレジットカード

・証券会社

など、全60社

著名人による特別講演、出展社セミナーも多数開催





メインステージ・サブステージにてセミナーを開催！

課題解決のためのヒントがきっと見つかります！

＜無料来場登録はこちら＞

https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/gold-online-fes-2026/summer/?utm_source=ggo&utm_medium=owned&utm_campaign=event2026sum_press01





前回の様子





■THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER 概要

イベント名： THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER

開催日時 ： 2026年8月1日(土)10：00～17：00

会場 ： 東京国際フォーラム ホール B5・B7

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号

主催 ： 株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

参加費用 ： 無料(事前予約制)





＜お問い合わせ先＞

THE GOLD ONLINE フェス 2026 SUMMER 運営事務局

所在地： 東京都渋谷区千駄ケ谷二丁目30番1号 ベネッセビル2階

TEL ： 03-5411-6270

E-Mail： ggo_info@goldonline.co.jp

HP ： https://gentosha-go.com/





皆様のご来場を心よりお待ちしております。