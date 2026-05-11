パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC クリエイターPCシリーズ「SENSE∞（センス インフィニティ）」より、NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Founders Editionを搭載した、クリエイター向けパソコンを 2026年4月28日（火）から販売しております。

■ NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Founders Edition搭載 クリエイターパソコン発売

この度パソコン工房では、GeForce RTX™ 5090 Founders Editionを搭載したクリエイター向けパソコンの販売を開始いたしました。 ゲームも、映像制作も、妥協したくないあなたのために誕生したのが、NVIDIA® GeForce RTX™ Founders Edition搭載PCです。静音性、冷却効率、安定性、そしてデザイン性までを高次元で両立した“完成された最上位”。8Kゲーム、8K編集、配信や重負荷作業も余裕でこなし、長時間使用でもストレスを感じさせない快適さを実現します。本気で勝ちたいゲーマー、制作効率を極めたいクリエイターの皆さまへ贈る妥協のない一台です。 ぜひ、この機会にパソコン工房のGeForce RTX™ 5090 Founders Edition搭載 クリエイターパソコンをお試しください。

◇ NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Founders Edition搭載PCの詳細はこちら

https://www.pc-koubou.jp/pc/rtx5090-founders-edition-festival.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260511_2&utm_content=nonpay

■ GeForce RTX™ 5090 Founders Editionとは

NVIDIA GeForce RTX Founders Edition（ファウンダーズ エディション）とは、NVIDIA社がチップ・基板・冷却機構のすべてを設計したグラフィックスカードです。 Founders Editionの基本情報と魅力の全体像はつぎの3つの点を含みます。1点目はNVIDIAブランドである点です。2点目はNVIDIA社の設計思想が強く反映された製品である点です。3点目はNVIDIA社が注力した高級感あふれるデザインである点です。 GeForce RTX™ 5090 Founders Editionは小型でありながら圧倒的な演算性能を実現し、AI機能を活用することでゲーマーにもクリエイターにも革新的な変化をもたらします。数量限定のモデルであり、上品なシルバーをメインとしたカラーリングで「性能」と「デザイン」を両立した特別感のある製品となっています。

■ モデルのご紹介

下記は、NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Founders Editionを搭載したクリエイター向けパソコンの例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。 【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：SENSE-F189-LC285K-XKX-Limited Edition 販売価格：973,800円 ※モニタ・キーボード・マウスは別売です https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1222548&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260511_2&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285K / インテル® Z890 / DDR5 64GB(32GB×2) / 2TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5090 Founders Edition / ミドルタワー / ATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源 製品名：SENSE-F1B8-LCR99Z-XKX-Limited Edition 販売価格：1,038,000円 ※モニタ・キーボード・マウスは別売です https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1222550&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260511_2&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 9 9950X3D / AMD B850 / DDR5 64GB(32GB×2) / 2TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5090 Founders Edition / ミドルタワー / ATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房 ホームページ https://www.pc-koubou.jp ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

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