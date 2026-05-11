パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PCのビジネス向け PC シリーズ「SOLUTION∞（ソリューション インフィニティ）」より、NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Founders Editionを搭載したNVIDIA Studio 認定PC、ワークステーションを 2026年4月28日（火）から販売しております。

■ NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Founders Edition搭載 NVIDIA Studio 認定PC発売

この度パソコン工房では、GeForce RTX™ 5090 Founders Editionを搭載したNVIDIA Studio 認定PCの販売を開始いたしました。 NVIDIA Studio認定PCは、NVIDIAよりクリエイター向け・AI開発向けで業界標準とされる様々なプロフェッショナル向けアプリケーションの安定動作・パフォーマンス向上のためにリリースされている、NVIDIA Studio ドライバーをプリインストールした高性能パソコンです。NVIDIA Studio ドライバーによる高い信頼性に、GeForce RTX™ 50シリーズのパワフルな処理性能が加わり、さらなる業務フローの効率化を期待できます。

■ NVIDIA Studioとは

■ GeForce RTX™ によりクリエイティブアプリが高速化

NVIDIA Studio ドライバーは、アーティスト、クリエイター、3D 開発者に、クリエイティブ アプリケーションを使用する際の最高のパフォーマンスと信頼性を提供します。 最高レベルの信頼性を実現するために、Studio ドライバーは、複数のアプリを使用するクリエイターのワークフローや、Adobe から Autodesk までのトップ クリエイティブ アプリケーションの複数のリビジョンに対して、徹底的なテストを受けています。

■ NVIDIA Studio は、ビデオ編集、3D レンダリング、デザインにおいて革新的なパフォーマンスを提供

NVIDIA Studio は、ビデオ編集、3D レンダリング、デザインにおいて革新的なパフォーマンスを提供します。RTX™ と AI を搭載したツールで、最も要求の厳しいワークフローを高速化します。Studio ドライバーは安定性を提供し、クリエイティブアプリが常に最新であることを保証します。創造力を解き放ちましょう。

■ NVIDIA GeForce RTX™ GPU 搭載でより高度な AI にアップグレード

NVIDIA® GeForce RTX™ GPU でより高度なAI にアップグレードし、ゲーミング、クリエイティブ活動、生産性、開発を高速化させましょう。AI プロセッサにより、世界中をリードする AI テクノロジーがあなたのWindows PC をさらにパワーアップさせます。

■ NVIDIA NIM™ マイクロサービスと AI Blueprint を使用して最新の生成 AI モデルを活用

NVIDIA NIM™ マイクロサービスと AI Blueprint を使って、RTX AI PC 上で最新の生成 AI モデルをローカルで活用しましょう。RTX GPU 用に最適化された NIM マイクロサービスが ChatRTX、AnythingLLM、ComfyUI、LM Studio のようなアプリから最先端の AI へのアクセスを解き放ちます。Blueprint と組み合わせることでタスクを自動化し、AI 主導のワークフローをすばやく構築、カスタマイズ、展開できます。今日から AI を形にして体験しましょう。NVIDIA RTX™ で実現します。

◇ NVIDIA Studio 認定PC 特集ページ

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■ NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Founders Edition搭載 SOLUTION∞ Workstation発売

また、パソコン工房では、GeForce RTX™ 5090 Founders Editionを搭載したワークステーションの販売を開始いたしました。 SOLUTION∞ Workstationは、AIの開発やディープラーニング、複雑なグラフィックスデザインや建築・設計などの専門的な業務用途における高度な計算処理用途に最適なワークステーションです。 プロフェッショナル向けのプロセッサーや、グラフィックスカードに、高い冷却性能をもったケースやクーラーを組合せ、一般的なパソコンと比較して、高負荷での長時間稼働において安定して動作するように設計、安心の国内生産に加え、標準で3年間の製品保証に対応しています。 冷却力を重視したフルタワーパソコンに加えて、省スペーススリムタワーパソコンなど様々な用途やご利用になられる環境に応じてお選びいただける豊富なラインナップを取り揃えました。

■ 法人様向けOSなしモデルをご用意

社内情報を外部に送信することがリスクとなっている今、企業がローカルでAIを実行する需要が高まり、自社サーバーを構築するケースが増えています。NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Founders Edition搭載PCは、そのような用途にも柔軟に対応できるよう、OSなしモデルをご用意。運用においてもNVIDIAより各種OS用ドライバ、CUDAツールキットなどが提供されており、用途に応じた環境構築が可能です。 またLinux OSによる動作確認の情報を提供しております。詳しくはLinux動作確認情報ページをご確認ください。 Linux動作確認情報 https://www.pc-koubou.jp/pc/linux_confirm.php

■ PCの性能を最大まで発揮させるワークステーション用OSが選択可能

サーバー レベルのセキュリティとパフォーマンスで、大量のワークロードを高速に実行。グラフィックに集中した作業や膨大なデータの高速処理を対象に設計され、Windows 11 Pro のすべての機能と、ビジネスを新次元に引き上げるように設計された一連のカスタマイズされた機能拡張を提供する「Windows 11 Pro for Workstation」を選択頂けます。 またLINUX OSも機種毎に動作情報をご提供いたします。

■ キッティングサービスやフィールドサポートをご提供

SOLUTION∞ Workstationでは、お客様により安心して製品をお使い頂けるよう、ご要望に合わせて様々なキッティングサービスや設定設置、追加保守サービスをご提供可能です。 詳しくは営業窓口までお気軽にご相談下さい。 ・オンライン法人アドバイザー https://www.pc-koubou.jp/info/business_inquiry.php ・ユニットコム 全国法人営業部一覧 https://www.pc-koubou.jp/unitcom_business/business_network.php

◇ SOLUTION∞ Workstation 特集ページ

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■ GeForce RTX™ 5090 Founders Editionとは

NVIDIA GeForce RTX Founders Edition（ファウンダーズ エディション）とは、NVIDIA社がチップ・基板・冷却機構のすべてを設計したグラフィックスカードです。 Founders Editionの基本情報と魅力の全体像はつぎの3つの点を含みます。1点目はNVIDIAブランドである点です。2点目はNVIDIA社の設計思想が強く反映された製品である点です。3点目はNVIDIA社が注力した高級感あふれるデザインである点です。 GeForce RTX™ 5090 Founders Editionは小型でありながら圧倒的な演算性能を実現し、AI機能を活用することでゲーマーにもクリエイターにも革新的な変化をもたらします。数量限定のモデルであり、上品なシルバーをメインとしたカラーリングで「性能」と「デザイン」を両立した特別感のある製品となっています。

◇ NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Founders Edition搭載PCの詳細はこちら

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■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。 基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、GeForce RTX™ 5090 Founders Edition搭載NVIDIA Studio 認定PC、ワークステーションの例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。 【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：SOLUTION-W189-LC285K-XKNX-NV-Limited Edition [NVIDIA Studio 認定PC] 販売価格：1,397,000円 ※モニタ・キーボード・マウスは別売です https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1226592&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260511_1&utm_content=nonpay Windows 11 Pro [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285K / インテル® Z890 / DDR5 128GB(32GB×4) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5090 Founders Edition / フルタワー / ATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源 製品名：SOLUTION-W1B8-LCR99Z-XKX-Limited Edition [OS LESS] 販売価格：1,108,000円 ※モニタ・キーボード・マウスは別売です https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1222477&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260511_1&utm_content=nonpay OSなし ※お客様にて別途OS[別売]をインストールして頂く必要があります。 / AMD Ryzen™ 9 9950X3D / AMD B850 / DDR5 64GB(32GB×2) / 2TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5090 Founders Edition / フルタワー / ATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源 製品名：SOLUTION-W100-X255-XKX-Limited Edition 販売価格：1,528,000円 ※モニタ・キーボード・マウスは別売です https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1222552&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260511_1&utm_content=nonpay Windows 11 Pro for Workstations [DSP版] / インテル® Xeon® w5-2555X プロセッサー / インテル® W790 / DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 64GB(16GB×4) / 2TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5090 Founders Edition / フルタワー / ATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房 ホームページ https://www.pc-koubou.jp ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

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