「毎日が財産になる」をコーポレートスローガンに、FX・CFDの自動売買を通じて中長期的な資産形成環境をご提供する株式会社マネースクエア（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：相葉 斉、以下「当社」）*は、2026年5月9日（土）に「JALのマイルがたまるトラリピプログラム」 に関連する機能アップデートをいたしましたので、お知らせいたします。 ＊株式会社マネースクエアは、SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社です。

概要

機能アップデート①：「毎日マイル」「取引マイル」が、毎日*JALマイレージバンクの口座に積算されます

これまで、トラリピの運用でたまるJALのマイル「毎日マイル」「取引マイル」は、月に1回、前月分をまとめて積算しておりましたが、こちらを取引成立から2～3日後にはJALマイレージバンク（JMB）口座へ順次積算される仕組みにアップデートいたします。 *お取引日が金曜日の場合は土曜、日曜の毎日マイルもあわせて積算いたします *原則、当社のマイル履歴にはJALマイレージバンクに積算後、翌日反映されます *キャンペーン等のマイルはキャンペーンごとのルールに則り積算いたします

機能アップデート②：成立カレンダーで毎日の積算マイルをご確認いただけます

毎日の積算マイル数を「成立カレンダー」上でも確認できるようにいたします。 トラリピを運用するなかで、いつ、どれだけのマイルが積算されたのかを、運用の成果とともに簡単に把握することが可能になります。

マイルをためるにはJMB（JALマイレージバンク）お得意様番号の登録が必要となりますので、この機会にぜひご登録ください。

キャンペーン

https://qa.m2j.co.jp/faq/show/6145?site_domain=default

新機能リリース記念として、5月1日（金）より、マイルがたまるお得なキャンペーンも実施しております。詳細はキャンペーンページをご確認ください。

https://pr.m2j.co.jp/lp/trrpstart2605

※JALマイレージバンク（会員ログイン含む）に関するお問い合わせは、JALマイレージバンク事務局へお問い合わせください。 https://www.jal.co.jp/jp/ja/help/jmb/

トラリピについて～はじめやすい、つづけやすい。時間がないあなたこそ、トラリピ。～

「トラリピ」とは「トラップリピートイフダン」という注文方法の略称です。マネースクエアHDが特許を取得しています。予測した価格の幅に新規注文と決済注文を複数設定し、成立した後は自動的に注文をリピートするオリジナル注文手法です。

※相場を面で捉える「トラップトレード」と、一度の発注で繰り返し取引機会をねらう「リピートイフダン」の考え方を組み合わせた独自注文です。（2010年1月22日特許取得 特許番号：特許第4445006号）

・トラリピ特設ページはこちら

https://www.m2j.co.jp/fx-toraripi

・トラリピ動画はこちら

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=voGel4BdvV8

株式会社マネースクエア 経営企画部 竹島・大里 TEL：03-3470-5082 e-mail：press@m2j.co.jp

【会社概要】

会社名：株式会社マネースクエア（マネースクエアHD 100％子会社） 所在地：東京都港区赤坂９－７－１ ミッドタウン・タワー40階 代表取締役会長兼社長：相葉 斉 グループ創業：2002年10月10日 事業内容：店頭外国為替証拠金取引、店頭CFD取引 金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第2797号 【加入協会】日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会

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