価値住宅株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：高橋正典、以下価値住宅）が、板橋支店のある「不動通り商店街」の活性化を目指し、同商店街の空き店舗（旧；牛乳屋さん）を再生し、「地域住民の不動産に関するあらゆるお悩み相談を気軽に」をテーマに、初対面ではなかなか聞けない、ちょっとハードルの高い「リフォームやリノベ相談」「実家のこと」や「自分の自宅のこと」誰もが抱えるそんな悩みに応えるために、まずは信頼できる「場」の提供を目指して開業した「さがつくCraft＆Cafe」がおかげさまで５周年を迎えました。 この度は、”ハズレくじ無し！” でご来店の皆様に還元させていただきます♪

【カフェが生まれるまで】 当社の板橋支店がある「板橋区役所前」駅には2つの商店街があります。一つはすでに活性化していた「仲宿商店街」そしてもう一つが「不動通り商店街」です。当社の支店は後者の「不動通り商店街」にありましたが、「仲宿商店街」に比べると元気がない・・・シャッター店舗も多い。そんな街のシャッター店舗に直接借り上げをお願いしていく中で出会ったのが、この旧牛乳店でした。 開業にあたっては、まず地域の方に集まっていただき、この場所にどんなことを求めているのか？などについて「タウンミーティング」を行い、求められる「場」とは何か？を考えました。そして、実際の改修工事にも際しても地域の方にボランティアでお手伝いいただき、手作りの店舗が出来上がりました。

【「さがつくCraft＆Cafe」ってどんなお店？】 地域の皆様に支えられてスタートしたカフェですが、今となっては当店の人気商品でもある「季節のシフォンケーキ」や「手作り焼き菓子」を求めて、遠方からもお越しいただくことが増えました。 最近は商店街の方々からも「おかげで街も元気になったよ」と言っていただけるようにも。 また、コーヒーは地元板橋区内にある「小茂根福祉園」の障がい者の方々による自家焙煎のオリジナルブレンド「フクロウ珈琲」を提供しています。幸運を呼ぶフクロウにあやかって名付けた「小茂根福祉園」の珈琲、それがフクロウ珈琲です。https://www.komone-f.net/coffee/ リノベーションや不動産に全く興味がない方も気軽に寄っていただいているカフェです♪ 【本イベント詳細】 「さがつくCraft＆Cafe5周年記念イベント」 場 所：東京都板橋区板橋3-12-1 期 間：5月11日(月)～7月31日(金) *ただし、スクラッチカード配布終了まで 営業日時：毎週月曜日・木曜・金曜・土曜 午前10時～午後5時 Instagram：https://www.instagram.com/sagatsuku_craft_cafe/

【運営会社概要】 会社名：価値住宅株式会社 代表者：代表取締役 高橋正典 本社所在地：東京都渋谷区代々木3丁目28番6号 いちご西参道ビル2階 設立日：2008年10月9日 資本金：40,000,000円 コーポレートサイト：https://kachi-jyutaku.co.jp/ 2008年10月に創業した価値住宅は、お客様の大事な資産の価値を維持・向上させていくため、インスペクションや瑕疵保険を中心とした、付加価値仲介による安心・安全な既存住宅流通を推進して参りました。2016年には同取り組みを全国へ広めるべく、不動産売却専門のボランタリーチェーンを「売却の窓口®︎」展開。その一つ一つの住宅をかつての築年数や広さだけで資産価値を判定されることのないよう、 適切な維持管理やリフォームの実施、そしてそれらの内容を正しく履歴情報として残していくことで、大切な資産価値の維持・向上を目指して参ります。