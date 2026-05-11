リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案するイベント企画制作会社、株式会社ハレガケ(本社:東京都豊島区、代表:⿊⽥洋介)は、株式会社パルコ 錦⽷町店・株式会社東京楽天地主催のもと「錦⽷町PARCO・楽天地×リアル謎解きゲーム『夏祭り キミと辿った七つの灯り』」を2026年6⽉5⽇(⾦)から2026年8⽉31⽇(⽉)にかけて開催します。

このイベントは、錦⽷町PARCOと楽天地を舞台にした周遊型のリアル謎解きゲームです。昨夏開催した第1弾では、参加者の94.1％が「次回作があれば参加したい」と回答するなど⼤きな反響をいただき、続編を望む多くの声を受けて第2弾の開催が決定しました。今回は会場を全館にまで拡⼤し、無料で気軽に楽しめる初級編と、⼿ごたえ⼗分の上級編の2種類をご⽤意し、より幅広い層の⽅にお楽しみいただけるようにしました。ご⾃⾝のレベルに合わせてどちらか⼀⽅でも、両⽅プレイして物語の奥⾏きを味わうこともできます。両施設の魅⼒を再発⾒できる、錦⽷町の夏の新たな⾵物詩となるイベントです。

■イベント内容

夏祭り⾵情あふれる謎解きキットを⼿に、涼しい館内を巡るリアル謎解きゲームです。初級編は、夏祭りで出会った不思議な⼥の⼦と⼀緒にお祭りを巡る物語。親⼦や友⼈とわいわい楽しめる難易度で、参加は無料です。上級編は、過去の錦⽷町にタイムスリップした主⼈公が現代への帰り道を探す物語で、本格的な謎解きが楽しめます。さらに、上級編はイベント限定のオリジナルトートバッグとのセット販売にてご⽤意しております。また、館内には、夏祭り⾵の装飾やフォトスポットが登場するほか、昨年好評だった期間限定メニューやコラボフードも新メニューを加え、店舗数もさらに増えて登場します。涼しい館内で季節感を満喫しながら謎解きも⾷事もまるごと楽しめる、夏の錦⽷町PARCO・楽天地ならではのイベントです。

■参加方法・進め方(※謎の解答にスマートフォンを使⽤します)

https://www.enjoytokyo.jp/pr/kinshichoparco_rakutenchi_nt/

本イベントは、難易度によって参加⽅法が異なります。初級編は錦⽷町PARCO・楽天地館内に設置してあるラックから「謎解きキット(冊⼦)」を⼊⼿、上級編は「ONLINE PARCO」でのオンライン販売にて「謎解きキット(トートバッグ付き)」を購⼊することで参加できます。キット内のストーリーを読んでゲームスタートし、謎を解く⼿がかりを探しながら錦⽷町PARCO・楽天地館内を探索します。キットと⾒つけた⼿がかりをあわせて謎を解き進め、最後の謎を解くとエンディングをむかえゲームクリアです。

＜ゲームストーリー＞

夏祭りの会場で出会った⼥の⼦と共に、謎を解き明かそう！ 不思議なカメラや、タイムスリップ……。 不思議な出来事が、あなたをいつもとは⼀味違う世界へ誘います。 今年の夏は、錦⽷町PARCO・楽天地で忘れられない体験をしてみませんか？

錦⽷町PARCO・楽天地×リアル謎解きゲーム『夏祭り キミと辿った七つの灯り』

⽇程： 2026年6⽉5⽇(⾦)から2026年8⽉31⽇(⽉) 開催時間： 10:30-21:00 (飲⾷店舗の営業時間は11:00-22:00) ※錦⽷町PARCO・楽天地によって営業時間が異なります 参加⽅法： 初級編キット：錦⽷町PARCO・楽天地館内に設置してあるラックから謎解きキットを⼊⼿ 上級編キット(トートバッグ付き)：「ONLINE PARCO」でのオンライン販売にて購⼊ 「ONLINE PARCO」販売ページ：https://online.parco.jp/shop/g/gP030919-00001/ ※販売期間：2026年5⽉11⽇(⽉)17:00から6⽉14⽇(⽇)23:59(なくなり次第終了) 参加費： 初級編キット：無料／上級編キット(トートバッグ付き)：2,200円(税込・送料別) ※送料は地域により異なります 想定プレイ時間： 初級編：2～3時間／上級編：3～4時間 (移動時間含む) 会場： 錦⽷町PARCO・楽天地 住所： 〒130－0022 東京都墨⽥区江東橋4丁⽬27番14号 アクセス： 東京メトロ半蔵⾨線「錦⽷町駅」2番出⼝すぐ 主催： 株式会社パルコ 錦⽷町店・株式会社東京楽天地 企画制作： 株式会社ハレガケ(NAZO×NAZO劇団)

【 取材／掲載のお問い合わせ窓口 】 株式会社ハレガケ Tel: 03-6912-7596 ／ Email: info@haregake.com (対応時間：平日9:00～18:00)

＜株式会社ハレガケ＞

https://www.enjoytokyo.jp/pr/kinshichoparco_rakutenchi_nt/https://kinshicho.parco.jp/ https://www.rakutenchi.co.jp/

リアル謎解きゲームをはじめとした「参加者体験型」のイベントを企画制作する会社です(2013年設立)。“その場所ならではの魅力”に、ターゲットの心をくすぐる要素を掛け合わせ「行きたくなる理由」の設計を強みとしています。観光地での新たな過ごし方の提案や、地域のにぎわい創出、施設の集客、企業の社内活性まで、これまでに700件を超えるイベントづくりを手がけてきました。

所在地： 東京都豊島区高田3-21-2 ユニハイト東京ビル4階 事業内容： 体験型イベント、リアル謎解きゲームの企画制作、運営 社内懇親会サービス企画制作、運営 体験型研修サービス企画制作、運営

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