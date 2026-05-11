キャンプ場で"火"の扱いが、確実に変わってきている。

ここ数年、多くのキャンプ場でレギュレーションが少しずつ厳しくなっています。 ・芝生保護のため、焚き火台の地面直置きを禁止 ・直火の全面禁止 ・そもそも焚き火自体を認めないサイトの登場 理由は、芝生や植生の保護、近隣施設への配慮、火災リスクの低減などと伺ったことがあります。いずれにしても、キャンプ場運営を継続するうえでは必要な判断だと感じます。 「焚き火は条件付きで許される行為」になった、と言ってもいいかもしれません。「火を使わないキャンプ」が、特別なスタイルではなく、現実的な選択肢として定着しつつある。これが、いまPowerArQが注視している環境の変化です。

同時に、キャンプスタイル自体も多様化している。

火の扱いが変わるのと並行して、キャンプの楽しみ方そのものも変わってきました。 ・車中泊スタイルの定着：車内で過ごす時間が長く、火が使いにくい環境 ・冬キャンの普及：寒さ対策に電源前提の家電が必要になる場面の増加 ・ソロキャン・ライトキャン：装備を絞り、できることは家電に置き換える選択 これらに共通するのは、いずれも「電源」がスタイルの土台になっているということです。火がなくても、電源があれば暖と明かりは確保できる。PowerArQが、海外大手メーカーが日本市場に参入する前からいち早くポータブル電源を扱ってきたのは、この変化と並走してきた結果でもあります。

それでも、電源だけでは解決しきれない領域があった。

ただ、電源があるだけでは解決しきれないものもありました。 そのひとつが、フィールドで温かい食事をつくること。 ここには、ポータブル電源と一般調理家電の相性の問題があります。 家庭用のコンセント前提で設計された電気ケトルやIHは、消費電力が800～1200Wに達するものがほとんどです。これをポータブル電源につなぐと、容量をあっという間に消費してしまい、電気毛布や照明、スマホ充電に回せる電力が一気に減ってしまいます。 「家電は使えるけれど、長くは使えない」これが、アウトドアでの調理家電の構造的な弱点でした。

消費電力から逆算した、PowerArQ初の調理器具。

この課題に正面から取り組んだのが、PowerArQが2026年3月に発売した「Portable DuoPot」です。ブランドにとって、初のアウトドア調理器具にあたります。 「ポータブル電源で少しでも長く使える」ことを前提に、設計の出発点を変えた製品です。一般的な調理家電が「いかに早く沸かすか」を競うのに対し、DuoPotは「いかにポータブル電源と無理なく組み合わせられるか」から逆算して開発を進めたわけです。 鍋（1.2L）とフライパン（0.48L）のセット、折りたたみ式の取っ手、重量1.0kg。ソロキャンプ・車中泊・災害時の備えまで、ひとつでカバーできる設計です。カラーはコヨーテタン。PowerArQのポータブル電源やポータブル冷蔵庫と並べたとき、同じトーンで揃う景色をつくれる点も特徴です。

火が使えない場面でも、キャンプの本質は失われない。

念のために書いておくと、PowerArQは焚き火を否定したいわけではありません。焚き火が許されているサイトでは、思いきり楽しんでいただきたいと考えています。 ただ、火が使えないシチュエーションが、確実に増えているのは事実です。そのときに「電源があれば、温かい食事も暖も明かりもちゃんと持ち込める」という選択肢があるかどうかで、キャンプの楽しみ方は変わってきます。 PowerArQの製品開発には、「電源 → 冷蔵 → 温冷対策 → 食」という明確な順番があります。"電気が前提のキャンプ"を、まずインフラ（電源）から整え、次に冷蔵・温冷対策で快適さを足し、最後に"食"そのものへ進む--そういう積み重ね方をしてきました。DuoPotは、その最後のピースとして開発した一台です。 「火を使わないキャンプ」が広がるこれからも、PowerArQはその選択を肯定的に支える道具を、誠実につくり続けていきます。

◾️製品情報

ポータブルクッキングポット PowerArQ DuoPot

消費電力500W以下、鍋とフライパンがセットで重量1.0kg ポータブル電源とこれ一台で調理をより手軽に

容量(鍋): 1.2L 容量(フライパン): 0.48L 定格電圧: 100V～120V 定格電力: MAX500W(100V使用時 約347W) 素材(鍋・フライパン): アルミニウム合金 素材(蓋): PP素材 コーティング: PTFE 本体サイズ(使用時): 173×170×223mm 重量: 1.0kg カラー: コヨーテタン 価格: \7,920(税込) 販売元: 加島商事株式会社

■ブランド概要

https://powerarq.com/products/a0062

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさを こだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。 毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ。日常では味わえない空間や思い出を創り出す。 初めての場所でも、馴染みの場所でも あなただけのひとときを過ごす事ができる。 冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当 E-mail:press@go-hd.jp