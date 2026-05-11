北海道大学「北大生理サポート」にレッドボックスジャパンが生理用品を提供　学生主体で“生理中でも過ごしやすい大学”へ

NPO法人レッドボックスジャパン

NPO法人レッドボックスジャパンは、北海道大学の学生団体「北大生理サポート」の活動に対し、北海道大学大学院保健科学研究院 人類生態学研究室 （Smile Lab）を通じて生理用品の提供を開始いたしました。

「北大生理サポート」は、“『ちょっとの我慢』を、なくしたい。生理中でも過ごしやすい北大を目指して”をコンセプトに、北海道大学内で生理に関するサポートや啓発活動を行うプロジェクトです。

2026年4月から7月まで、北海道大学 保健科学院女子トイレにて生理用品の無償配布を実施。また、2026年6月には北大祭（医学祭）への参加を予定しており、生理に関する理解促進や対話の機会づくりにも取り組みます。

レッドボックスジャパンでは、全国の学校・教育機関における生理用品提供を通じて、誰もが安心して学び、過ごせる環境づくりを推進しています。

今後も学生主体の活動と連携しながら、若い世代が自分らしく過ごせる社会インフラづくりを目指してまいります。



■関連情報

北大生理サポート：https://www.instagram.com/hokudai.freeperiod/

北海道大学大学院保健科学研究院 人類生態学研究室 ：https://smilelab.ac/

北大祭：https://hokudaisai.com/index.php

レッドボックスジャパン：https://redboxjapan.org/

NPO法人レッドボックスジャパン

NPO法人レッドボックスジャパンは、英国発祥のチャリティー団体「The Red Box Project」の日本支部として2019年に設立されました。

生理をはじめとする女性特有の課題を「個人の問題」ではなく「社会インフラの課題」と捉え、学校・企業・自治体・教育機関と連携しながら、女性が安心して学び、働き、社会で活躍し続けられる環境づくりに取り組んでいます。