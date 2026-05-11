マシンピラティススタジオthe SILKの姉妹ブランド｜Olive pilates by the SILKが新宿にグランドオープン

株式会社HYVOlive pilates by the SILK 新宿店

株式会社HYV（本社：〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 ARCO TOWER 17F､代表取締役：小関友一）は、新宿三丁目駅前にOlive pilates by the SILK新宿店をグランドオープンいたします。

詳細は公式サイト（https://olive-pilates.jp/）でご覧いただけます。

新ブランド誕生の背景

マシンピラティススタジオthe SILK(https://the-silk.co.jp/)は現在関東中心に40店舗以上展開し、多くのお客様にご利用いただいております。

the SILK 誕生から4年、

運動習慣を身に付けていかれるSILKの会員さまをみて、イキイキと変わられていくお姿に心を打たれてきました。

その一方で、

運動には強度・距離・お金など様々な制約があり、一度始めることよりも、続けることの方がずっと難しいということを肌身で感じておりました。

だからこそ、

どうしたら運動が頑張るものじゃなく、

自然に続いていくものになるんだろう、という問いがありました。

そこで、気合いを入れた日だけでなくて、

忙しい朝や、疲れた仕事終わりにも、わざわざ頑張らなくても整えられる場所にしたい。

Olive pilates by the SILKは、ピラティスを"特別なイベント"ではなく、

歯を磨くみたいに、コーヒーを飲むみたいに、日常に溶け込む習慣として届けたい、そんな想いから生まれました。

Olive pilates by the SILKの特長

Olive pilatesはいま運動習慣がない方にとっても身近な存在となることで、お客様の運動習慣形成の一助となりたいという想いが込められた、女性専用のスタジオです。

１.初心者が受講できるクラスを多数ご用意

the SILKでは体験で受講できるクラスが2つに限られている一方で、Olive pilatesでは5種類のレッスンすべて体験受講することができます。

２.マシンピラティスに加え、マットピラティスも受講できるので自宅でセルフケアができるマシンピラティスマットピラティス

Olive pilatesではマットピラティスのクラスとマシンピラティスのクラス、双方をご用意しております。マットピラティスは特殊な器具が不要なため、ご自宅で再現することが可能です。

一方、リフォーマーというマシンを用いることで体の動きをサポートしてくれ、初心者でも効果を得やすいという部分もあり、いいとこどりをすることができます。

３.お客様のニーズに合わせた多様な料金プラン

利用頻度に合わせて4段階のプランと追加チケットをご用意しております。

お客様のライフスタイル、ご利用頻度に合わせてちょうどよいプランを選択いただけます。

４.手軽な価格帯の料金プラン

最も安価なプランは月4回コースで\9,600/月となっており、一般的なジムと同程度の価格帯になっております。

「運動を習慣化したいけどランニングは天候に左右されて難しい」

「一方でジムは器具の使い方がわからずハードルが高い」

そんなときにご利用いただけるような設計になっております。

いままで運動を楽しめた経験が少ない方でも、楽しく無理なく運動習慣を作っていただける、そんなスタジオになっております。

Olive pilates のターゲットとなる方

- 運動したいが、自分で習慣化するのは難しい- 運動に多額の費用はかけたくない- ジムに通うのはハードルが高い- ジムが人気で入会待ちをしている

以上のような方にお楽しみいただけるようなブランドになっております。

【期間限定】2カ月通い放題が\1,980/月のお得なキャンペーン実施中

2カ月通い放題が\1,980/月のお得なキャンペーンを実施中です。

≫キャンペーン詳細・お申込はこちら(https://olive-pilates.jp/lp/shinjuku/)

※過去3ヶ月以内にOlive pilatesの体験会を受講、またはOlive pilatesにて入会をしていない方が対象となります。 ※対象店舗にてご来店当日のご登録が必要です。利用開始月は当月あるいは翌月に限ります。 ※利用開始月を含む2ヶ月間、対象店舗で通い放題コース［19,200円／月］を特別価格［1,980円／月］に割引いたします。 ※3ヶ月目以降は、お好きなコース［9,600円～／月］・オプションに変更可能です。★メディア情報

公式HP(https://olive-pilates.jp/)