アドウェイズのゲーム特化型クリエイティブチーム「1UP WORKS」、制作領域拡大とクリエイティブ制作単体の受託開始。先着5社限定で制作費用50%OFFとなるキャンペーンを実施

株式会社アドウェイズ

株式会社アドウェイズ(https://adways.net/)（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山田 翔、以下アドウェイズ）のゲーム分野におけるクリエイティブの制作を専門とする組織「1UP WORKS（ワンアップ ワークス）」は、対応可能な制作領域を大幅に拡大すると同時に、「クリエイティブ単独での受託制作」を、すべての企業が利用できる正式メニューとして提供を開始いたしました。

本リリースを記念し、2026年5月～6月発注分および先着5社限定で、クリエイティブ制作費用が通常のお見積り価格から50%OFFになる特別キャンペーンを実施いたします。

インハウス運用の企業も活用可能に。アドウェイズの知見をより柔軟に提供できる新体制へ

昨今、生成AIの普及によりクリエイティブの量産が容易になりました。しかし、ユーザーの深いインサイトを捉え、成果に直結する「心を動かすクリエイティブ」を導き出すことは、AI単独では実現困難な領域です。さらにゲーム領域においては、初期のユーザー獲得にとどまらず、その後の「ファン化」や「ブランドの定着」こそが本質的な課題となっています。

これらの課題に対し、アドウェイズがのべ300本以上のゲームタイトル支援で培ったマーケティングノウハウと、専門クリエイターの知見を掛け合わせてゲームパブリッシャーを支援し続けてきたのが、クリエイティブ制作チーム「1UP WORKS」です。アプリ、Webブラウザ、コンソールを問わず広告効果を最大化すべく、「専門性とAIを掛け合わせた独自訴求の開発」や「データドリブンな制作フロー」を確立し、数多くの実績を築いてまいりました。

さらに近年、ユーザーの熱量を極限まで高めるため、「1UP WORKS」はデジタル広告の枠を飛び越えた施策へと支援の幅を広げております。一部の広告主向けに先行して、TVCM、コンセプトムービー、さらにはリアルイベントの空間デザインやグッズ制作に至るまで、IPの持つ世界観をあらゆる接点で拡張する「総合的なクリエイティブ支援」を提供し、確かな成果と実践的なノウハウを蓄積してまいりました。

この先行提供で得られた実績をベースに、より多くのゲームパブリッシャーに向けて価値をお届けすべく、この度「1UP WORKS」は対応可能な制作領域を大幅に拡大し、本スキームを正式に提供開始いたします。

また、これまでクリエイティブ制作は広告運用との「セット発注」を前提としておりましたが、「クリエイティブ制作のみ」単体での受託も正式に開始いたします。

これにより、自社（インハウス）で広告運用を行っている企業や、特定のクリエイティブのみをピンポイントで補強したい企業においても、アドウェイズが長年培ってきた専門的なノウハウと知見が凝縮されたクリエイティブを柔軟に活用いただけるようになります。

【5社限定】「クリエイティブ制作費用50%OFF」キャンペーン

梅雨時期の巣ごもり需要拡大から夏休みの大型商戦に向けたプロモーションの強化、ならびに今後の新規タイトルリリースに向けた支援として、「1UP WORKS」は特別キャンペーンを実施いたします。

お問い合わせいただいたゲームパブリッシャーを対象に、先着5社限定で「1UP WORKS」によるクリエイティブ制作費用を、通常のお見積り価格から50%OFFで請け負います。

ゲーム特化型クリエイティブチーム「1UP WORKS」の特徴

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33008/table/275_1_c2803e3217dc322ee80e079078cb00eb.jpg?v=202605110251 ]・300タイトル以上の実績とデータに基づいた戦略的なクリエイティブ制作

のべ300本を超えるゲームタイトルのプロモーション実績から得られた知見と、年間約10万本の静止画、約3万本の動画制作で培った豊富なデータを分析。ターゲットユーザーに最も響く表現や構成を戦略的に導き出します。感覚だけに頼らない、成果に直結するクリエイティブ制作が可能です。

・ゲームの世界観を壊さない“伝わる”表現力

自身も熱心なゲームプレイヤーである専門のクリエイターが、実際のプレイ体験に基づき訴求ポイントを抽出します。IP（キャラクターやストーリーなどの知的財産）タイトルやオリジナルタイトルに関わらず、ゲームの持つ世界観やキャラクターの魅力を損なうことなく、ゲームの核心的な面白さを捉えることで、ファンコミュニティに受け入れられつつ、ユーザー獲得につながる質の高いクリエイティブを実現します。

・あらゆるユーザー接点をカバーする制作体制

静止画バナーや動画広告はもちろん、ゲーム公式ウェブサイト、ランディングページ、アプリストアのスクリーンショット、OOH（屋外広告）など、ゲームマーケティングに必要なあらゆるクリエイティブを制作可能。一貫したコミュニケーション設計により、ブランディングへの貢献と、ユーザーの長期的な定着（LTVの最大化）を目指します。

今後も「1UP WORKS」およびアドウェイズは、変化の激しい市場環境において、ゲームパブリッシャーの事業成長と課題解決に貢献すべく、クリエイティブの力で本質的な価値を提供し続けてまいります。

アドウェイズグループでは、今後も市場のニーズにいち早く対応し、全世界に「なにこれ すげー こんなのはじめて」を届け、当社に関わるすべての方々の可能性をひろげる「人儲け」の実現に向け、尽力してまいります。

株式会社アドウェイズについて https://adways.net/(https://adways.net/)

2001年設立。2006年に東京証券取引所に上場。パーパスに、"全世界に「なにこれ すげー こんなのはじめて」を届け、すべての人の可能性をひろげる「人儲け」を実現する。"を掲げ、アプリ・Webの包括的なマーケティングを支援する広告事業、テクノロジーを駆使し新しい広告表現や広告効果最大化を実現するアドプラットフォーム事業、ライフスタイル事業、DX事業など、領域をまたいだ事業を展開。日本を始め、アジアを中心とした海外への事業展開も行っている。