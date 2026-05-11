【マルシェグループ】第9回焼き名人コンテスト全国決勝大会開催、焼きの頂点が遂に決定！！

株式会社テンポスホールディングス

「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに全国で居酒屋を展開するマルシェ株式会社（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長：加藤洋嗣）は、2026年4月22日（水）、本社にてマルシェグループ「第9回焼き名人コンテスト全国決勝大会」を開催いたしました。各エリアから選抜された焼き職人が集結し、炭火焼きの技術を競い合う本大会では、味・見た目・姿勢といった総合力が問われ、焼きの頂点を決めるにふさわしい熱戦が繰り広げられました。

■全国から選ばれた焼きの精鋭が集結

マルシェグループ 第9回焼き名人コンテスト 全国決勝大会

本大会には、関東・名古屋・関西・岡山・広島など各エリアを代表する10名の焼き職人が出場。日々の営業で培った技術と経験を武器に、最高の一串を追求しました。

調理・審査はマルシェ本社1Fキッチンにて行われ、炭火の香ばしい香りと張り詰めた緊張感の中、選手たちは一串一串に集中し、真剣勝負に臨みました。

■焼き名人コンテストとは？

予選大会の様子はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000176.000030130.html

当グループでは「全国でNo.1の【焼き職人】を決めよう！」という趣旨で毎年各エリアで焼き名人コンテストを開催しています。

本コンテストの目的は、単なる技術の競い合いに留まりません。参加選手は日々の営業で培った炭火焼きの技をぶつけ合い、その場で得た「気づき」や「体験」を店舗に持ち帰り、波及させていきます。大会を経て一回り成長した職人たちが、パワーアップした「やきとり」を提供することで、地域のお客様に喜んでいただく、それが本来の目的です。

もともとは「炭火焼 八剣伝」の業態イベントでしたが「ハッケン酒場」「ええねん」「八右衛門」など、他業態からの参加もあり、焼きの技術に自信のある選手達で、年々盛り上がりを見せています。

■制限時間内で競う、緊張感あふれる競技形式

競技は制限時間10分の中で実施され、時間内に最高の焼き上がりを追求するスピードと正確性も重要な評価ポイントとなりました。 さらに、競技開始前には基準となる「試し焼き」を行い、焼き加減や評価基準を統一。これにより審査の公平性と透明性を担保しています。

■味・技術・所作を評価する総合審査

０番手（試し焼き）浜口MG

本大会では「味審査」と「姿勢審査」の2軸で評価を実施。味審査には焼き加減や香ばしさ、味のバランスなどを厳正に審査しました。姿勢審査では、焼きの技術に加え、立ち姿や所作といった“焼き手としての美しさ”も評価対象となり、総合力が問われる大会となりました。

■大会を支える運営体制と現場力

味の審査室（本社2F、審査員8名）姿勢審査員（2名）

本大会は、出場者の技術に加え、タイム管理・得点集計・会場運営・撮影など各分野の担当者による緻密な連携によって支えられており、スムーズかつ公平な競技進行を実現しています。こうした細部にまでこだわった運営体制が、出場者の力を最大限に引き出し、大会全体の完成度を高めるとともに、現場力とチームワークを体現する当社ならではの取り組みとなっています。

軽食

会場運営

撮影

予備炭の準備

■栄光の瞬間、「焼き名人」が決定

【第1位】安芸横川 八右衛門 中村 俊弘さん【第1位】安芸横川 八右衛門 中村 俊弘さん

マルシェ本部の皆様、参加された加盟店の皆様本当にお疲れ様でした。マルシェを愛するOBとして焼き名人コンテストを盛り上げる事は、マルシェグループの繁栄に繋がると思い前回の大会から選手として出場しておりました。

今回全国大会優勝と大変名誉な賞を頂き努力してきた日々が報われた思いです。マルシェグループの焼き技術はどこにも負けません。さらに磨きをかける為にもっと参加人数が増え焼き名人コンテストがますます盛りあがるように広島地区からも盛り上げて参ります。

第10回焼き名人コンテストがますます盛りあがるよう皆様一緒に頑張って行きましょう。

第一位中村 俊弘さんの焼き様子はこちら :https://www.instagram.com/marche_group_gourmet?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==【第2位】八剣伝 小野田駅前店 笹尾 直人さん

個人的に連覇が出来ずとても悔しいです。来年は優勝できるようにもっとイメージをふくらませて戻って来ます！

広島エリアとして連覇出来た事はとても嬉しかったです。色々と勉強になりました。ありがとうございました。

※第8回チャンピオンです。

【第2位】八剣伝 小野田駅前店 笹尾 直人さん【第3位】八剣伝 上北沢店 出竹 学さん【第3位】八剣伝 上北沢店 出竹 学さん

去年より１つ順位を上げることができましたが、リベンジすることができず非常に悔しく思います。またチャンスがあれば優勝するために精進いたします。

※第7回チャンピオンです。

【第4位】八剣伝 三条店 大岩 敏英さん

優勝には届かず悔しさもありますが、今回も上位に入ることができて本当に嬉しく思います。

これも日頃から支えてくれるスタッフのみんなや、ご来店いただいているお客様のおかげです。

今回の結果を励みに、これからももっと良いお店にしていけるよう頑張ります。今後ともよろしくお願いします。

【第4位】八剣伝 三条店 大岩 敏英さん【第5位】ハッケン酒場 豪徳寺駅前店 高岡 利幸さん【第5位】ハッケン酒場 豪徳寺駅前店 高岡 利幸さん

皆さんの焼き方、炭の組み方がいろいろあり、自身の成長につながるとても有意義な大会でした。

来年は優勝目指してリベンジします。

【第6位】ハッケン酒場 今店 角田 裕哉さん

東中四国1位の誇りをもって臨みましたが結果は６位悔しい限りですが、唯一１０分の壁を超えれたのは次回への自信につながりました。

全国トップクラスの技術が見られ、とても勉強になりました！来年さらに実力をつけ優勝を狙います。

【第6位】ハッケン酒場 今店 角田 裕哉さん【第7位】八剣伝 徳重店 伊藤 渉さん【第8位】ハッケン酒場 福田店 松尾 優輝さん【第9位】ハッケン酒場 大元店 岩田 凌さん【第10位】八剣伝 阪急南茨木駅前店 坂本 浩太郎さん

競技では、応援団や審査員が見守る中、出場者一人ひとりがこれまで磨き上げてきた技術と情熱を込め、一本一本の串に真摯に向き合い焼き上げました。焼成中の所作や立ち居振る舞いに至るまでが審査対象となり、会場は終始張り詰めた緊張感に包まれながら進行。味の審査においても、素材の旨みを最大限に引き出した一串一串が丁寧に評価され、“技”と“想い”が真正面からぶつかり合う、非常にハイレベルな戦いが繰り広げられました。

■技術の継承と人材育成へ

表彰式の様子 公式YouTube :https://youtu.be/gbTBbANKJQ0?si=9bXkjDsuYXOLI8qT

表彰式終了後は「なにわの大衆居酒屋 酔虎伝」阿倍野店にて懇親会を開催。自慢の料理ややきとり、刺身を囲みながら大会を振り返り、会場は終始和やかな雰囲気に包まれました。参加者同士の交流も深まり、来年に向けた決意を新たにする場となりました。

なお、本コンテストの様子は技術向上の教材として動画撮影を実施、全国で共有・活用することで、グループ全体の技術力向上と「美味しいやきとり」を提供に努めてまいります。

酔虎伝 阿倍野店前で集合写真広島＆岡山エリアの皆様代表取締役社長 加藤 洋嗣代表取締役社長 加藤 洋嗣のコメント

やきとりはシンプルな料理であるからこそ、技術や姿勢の違いがそのまま品質に表れます。本大会は、焼師一人ひとりの技術力だけでなく、日々の積み重ねや向き合い方が試される場です。 今回のコンテストを通じて、現場で培われた力とチームワークの重要性を改めて実感しました。今後もこうした取り組みを通じて、より高い品質と価値をお客様に提供してまいります。

■大会概要

イベント名：マルシェグループ第9回焼き名人コンテスト全国決勝大会

開催日：2026年4月22日（水）

会場：マルシェ本社（大阪市阿倍野区）

調理・姿勢審査：本社1F（キッチン）

味審査：本社2F（会議室）

表彰式：本社2F

懇親会：なにわの大衆居酒屋 酔虎伝 阿倍野店

語りの里 八右衛門について

古民家の趣ある空間で、炭火料理と四季の酒肴を楽しめるくつろぎの食空間です。



「本当においしいものは素朴であり、食材の旨みが口の中でゆっくり広がるもの」という想いのもと、華美ではなく実直・堅実な本物主義を大切にし、厳選した素材を料理人が丁寧に仕立てています。香ばしい炭火焼、出来立て豆富や手造りだしまき、新鮮な海鮮など、素材の魅力を活かした逸品を通じて単純にして明快・簡潔にして芳醇な食の世界を追求。



古民家ならではの落ち着いた空間で、酒と肴、そして語らいのひとときをお楽しみいただけます。

“わが家のように寛げる場所”として、八右衛門ならではのおもてなしをお届けします。

語りの里 八右衛門 ホームページ :https://www.marche.co.jp/brand/hachiemon.html炭火焼 八剣伝について

2024年で40周年を迎えた「炭火焼 八剣伝」は、炭火で丁寧に焼き上げた焼鳥を中心に、揚物、焼物、食事など多彩な居酒屋メニューを取り揃えています。地域密着型の店舗展開を行っており、郊外や繁華街など様々なロケーションでご利用いただけます。

店内は、カウンター席を中心にテーブル席を設けたレイアウトで、老若男女のお客様にご満足いただけるお店づくりを心掛けています。グループでのお食事にも最適です。アットホームなサービスと心地よい空間で、皆様のご来店をお待ちしております。

炭火焼 八剣伝 ホームページ :https://www.marche.co.jp/brand/hakkenden.html

炭火焼 八剣伝の最新情報やメニュー動画、店舗の雰囲気は、公式SNSにて随時発信中です。

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炭火焼 八剣伝 公式Instagram :https://www.instagram.com/hakkenden__official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==ハッケン酒場について

活気あふれる空間が自慢の「ハッケン酒場」は、炭火で焼き上げる焼鳥を中心に、揚物、焼物、お食事など多彩な居酒屋メニューを取り揃えています。

地域密着型の店舗展開を行っており、駅前や商店街など、お仕事帰りにふらっと立ち寄りやすい便利なロケーションです。店内は、調理の活気が伝わるカウンター席やテーブル席を設けたレイアウトで、老若男女問わず全てのお客様にご満足いただけるお店づくりを心掛けています。グループでのお集まりや、仕事帰りに立ち寄るなど、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

アットホームな元気いっぱいのサービスと心地よい空間で、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

ハッケン酒場 ホームページ :https://www.marche.co.jp/brand/hakkensakaba_nt.html

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ハッケン酒場 公式Instagram :https://www.instagram.com/hakken_sakaba__official/なにわの大衆居酒屋 酔虎伝 について

楽しく飲んで、楽しく食べる。

繁華街やビジネス街などを中心に展開しており、リーズナブルな価格で楽しめる明るく親しみやすいお店です。会社員・ご家族・学生のお客様に、歓迎会やパーティー、宴会や家族の団らんなど幅広くご利用いただいております。大広間・個室・お座敷を中心とした約40～100坪の大型店ですので、ゆったりとしたスペースでお楽しみいただけます。



季節の旬の味をはじめとして、お刺身・揚物・焼物・お食事等、バラエティー豊かに取り揃えています。ボリュームのある個性豊かなお料理をリーズナブルな価格で、約80アイテム以上ラインナップしております。

なにわの大衆居酒屋 酔虎伝 ホームページ :https://www.marche.co.jp/brand/suikoden.html

なにわの大衆居酒屋 酔虎伝の最新情報やメニュー動画、店舗の雰囲気は、公式SNSにて随時発信中です。ぜひフォロー・アカウント登録をお願いいたします。

酔虎伝 公式Instagram :https://www.instagram.com/suikoden__official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==マルシェ株式会社について

「心の診療所を創造する」を理念とし、「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに、「酔虎伝」「八剣伝」「居心伝」「餃子食堂マルケン」「八右衛門」「焼そばセンター」「ハッケン酒場」その他業態を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。



2026年も私たちは「心の診療所」を経営理念としながら、重点方針「ダイバーシティ・マルシェ」を掲げ、新たな価値を創出いたします。国内だけに止まらず世界に目を向けたダイバーシティ経営を目指します。



私たちの考えるダイバーシティ経営とは下記の新たな３つの可能性への挑戦です。



１．新しい業態の創造

２．新しい人財の活躍

３．新しい社風の構築



この活動を通じて国内のみでなく、世界のマーケットを見るという視点を持ち、視座を変える事で「新生マルシェ」＝「ダイバーシティ・マルシェ」として一歩を踏み出しています。

マルシェグループグルメの最新情報やメニュー動画、店舗の雰囲気は、公式SNSにて随時発信中です。ぜひフォロー・アカウント登録をお願いいたします。

マルシェグループグルメInstagram :https://www.instagram.com/marche_group_gourmet?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==【マルシェ株式会社】

本社所在地：大阪市阿倍野区阪南町2-20-14

代表取締役社長：加藤 洋嗣（かとうひろつぐ）

事業内容：「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」等の経営およびフランチャイズ事業

店舗数：275店舗（2025年3月31日時点）

設立：昭和47年（1972年）9月8日

HP：https://www.marche.co.jp/