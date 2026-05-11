【最新動向】夏は遺伝子検査キット利用が約17％増（他季節平均比）ダイエット需要の高まりで“体質重視”の傾向が顕著に

キャンピングカー株式会社

キャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）は、自社が提供する遺伝子検査キット『遺伝子博士』の利用データを分析した結果、夏シーズンにおける利用者数が、春・秋・冬の平均と比較して約17％増加する傾向にあることを発表しました。

本分析結果から、夏に向けたダイエット需要の高まりとともに、「効率的に結果を出したい」というニーズの増加や、「体質に基づいたダイエット」への関心の広がりがうかがえます。

■分析概要

分析対象：『遺伝子博士』利用者データ

分析期間：2024年4月～2026年4月

分析手法：季節別利用者数の比較（春・秋・冬平均 vs 夏）

■分析から見えたポイント

本分析から、以下の傾向が確認されました。

・夏シーズンは他季節平均と比較して、利用者数が増加

・特に夏直前から夏にかけて（6月～8月）利用が集中する傾向

・短期間でのダイエットニーズの高まりが利用増に影響している可能性

当社では、これらの結果から「効率性」や「自分に合った方法」を重視するダイエット志向が強まっていると分析しています。

■夏は利用者数が約17％増、ダイエット需要の高まりが顕在化

今回の分析によると、『遺伝子博士』の利用者数は夏シーズンにおいて顕著に増加しており、春・秋・冬の平均と比較して約17％の伸びが確認されました。

また、前年同月比でも約18％の増加が見られ、継続的な需要拡大の傾向がうかがえます。

特に6月に利用がピークを迎えており、年間で最も利用が多い月となっています。夏直前のタイミングで需要が集中する傾向が明らかになりました。

短期間での体型改善を意識したダイエットニーズの高まりが背景にあると考えられます。

■背景：短期志向と“タイパ重視”がダイエット行動に影響

薄着になる夏を前に、春から初夏にかけてはダイエットへの関心が高まる傾向があります。近年では、時間対効果を重視する「タイパ（タイムパフォーマンス）」志向の広がりにより、「無駄なく効率的に結果を出したい」というニーズが強まっています。

その一方で、短期間で成果を求めるあまり、食事制限やファスティング（断食）などを自己判断で取り入れるケースも見られ、方法が体質に合わないことによる非効率やリスクも指摘されています。

・思ったように体重が減らない

・リバウンドしてしまう

・制限によるストレスでの体調悪化

といった失敗に直面するケースも少なくありません。

■「体質に合わせる」ダイエットへの関心が拡大

こうした背景を受け、近年は「体質に合った方法を選ぶダイエット」への関心が高まっています。脂質や糖質の代謝傾向、筋肉のつきやすさなどには個人差があり、同じ方法でも結果に違いが出る要因とされています。

当社では、今回の利用動向からも、「まず自分の体質を知る」ことを重視したダイエットへのシフトが進んでいると分析しています。

■ 遺伝子検査を活用したダイエットが選択肢の一つに

キャンピングカー株式会社が提供する遺伝子検査キット『遺伝子博士』では、唾液を採取することで個人の体質傾向を分析することが可能です。

分析結果からは、

・糖質で太りやすい体質か

・脂質で太りやすい体質か

・筋肉のつきやすさ

などを把握でき、それぞれに適した食事や運動方法の提案を受けることができます。

これにより、無理な制限に頼るのではなく、自分の体質に合った方法で効率的かつ継続しやすいダイエットの実現が期待されます。

■ 今後の展望

夏に向けた短期的なダイエット需要が高まる中で、「効率性」と「個別最適化」を重視したアプローチの重要性は今後さらに高まると考えられます。

キャンピングカー株式会社は今後も、遺伝子検査を通じて一人ひとりの体質に寄り添い、健康的なライフスタイルの実現をサポートしてまいります。

■ 会社概要

キャンピングカー株式会社 URL：https://camping-car.co.jp/

代表者：代表取締役社長 頼定 誠

本社：東京都渋谷区渋谷3-11-11 IVYイーストビル6F

設立：2009年10月30日

社員数：22人（2026年1月28日現在、契約社員含む）

資本金：1,000万円

事業内容：遺伝子検査事業 他

<運営サイトURL>

「Dr.ヘルスケアラボ（遺伝子検査）」 https://dr-gene.jp/

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター」 https://japan-crc.com/

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター 英語サイト」 https://japan-crc.com/en/

防災/アウトドアECサイト「アウトドア119」 https://outdoor119.net/