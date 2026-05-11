出展社追加募集を開始！「エンディング産業展2026」-日本最大級の終活・エンディングビジネス専門展-テレビ特番放映も決定

東京博善株式会社「エンディング産業展2026」は昨年と同じく東京ビッグサイト近接の会場である【有明GYM-EX】で開催します！

広済堂グループの東京博善株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 野口龍馬、以下「東京博善」）は、2026年9月10日（木）・11日（金／友引）に「エンディング産業展2026」を東京の有明GYM-EXで開催します。

「エンディング産業展」は葬儀・埋葬・供養・相続など、終活に関するあらゆる設備機器・物品・サービスが一堂に会する日本最大級の専門展示会です。

2015年の初開催から今回で12回目を迎える「エンディング産業展」は次世代の終活産業を創出する場として、出展社と来場者のビジネスマッチングと情報交換の機会を提供しています。

▶1.8兆円超の巨大市場へ。進化するエンディングビジネスの最前線

高齢化の進展により国内の葬祭市場は1兆8,300億円※1に拡大し、生前整理等の終活サービスも年率約10%の成長※2を続けています。

葬儀・供養ニーズだけでなく、空き家やおひとり様などの社会課題への対応と裾野が拡大する「終活・エンディング市場」において販路拡大とパートナーシップ構築の場として、絶好の機会を提供しております。ぜひ貴社の最新ソリューションのご出展をお待ちしております。

※1 出典：矢野経済研究所「葬祭ビジネス市場に関する調査を実施（2025年）」(https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3891)

※2 出典：矢野経済研究所「終活関連ビジネスに関する調査を実施（2025年）」(https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3807)

▶「エンディング産業展」の強みとは

- 【新規来場者は約60％】新規来場者の割合が多く販路拡大が見込める日本最大の専門展- 【決裁権保有来場者が約50％】決裁権を持つバイヤー・経営層との直接商談が可能- 【広告費換算で約7.6億円】多数のメディア露出によるブランド認知の拡大に寄与

「エンディング産業展」には、例年約13,000人の業界関係者が来場し、そのうち約60％が新規来場者です。これにより、葬祭業界はもちろん、終活・エンディングに関する業界参入の機会を豊富に得ることができます。

また、全来場者のうち決裁権保有の部長職以上が約50％を占めることから、「その場で意思決定につながりやすい商談の場」として評価されています。

マスコミや業界誌などを含む2025年度のメディア露出実績は、広告費換算で約7.6億円を記録するなど非常に高い注目度を誇ります。これにより、出展社にはブランド認知や信頼性向上の絶好の機会が提供されます。

▶ 想定400万人にリーチ！認知拡大に寄与するテレビ放映が決定。

お問い合わせはこちら :https://www.tokyohakuzen.co.jp/online-endex/inquiry/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=inquiry&utm_id=26PR001テレビ放映により、貴社サービスや商材が展示会来場者以外の想定400万人へのリーチが期待できます。- テレビ放映による広域リーチ会期後には、東京MX・テレビ埼玉でエンディング産業展特番としてテレビ放映が予定されています。来場者以外のオーディエンス想定400万人へのリーチが見込まれます。- YouTubeでの1年間配信番組放映後もYouTubeチャンネルで1年間にわたりアーカイブ配信します。

「エンディング産業展2026」は、テレビによる会場取材・ブース紹介企画が決定しました。

タレント・アナウンサーが展示会場を訪れ、出展企業のブースを番組内で紹介します。放映後はアーカイブ配信も予定されており、展示会当日の集客にとどまらない、中長期的なPR効果と認知向上が期待できます。

▶出展の成果を最大化する「出展社限定セミナー」を開催

お問い合わせはこちら :https://www.tokyohakuzen.co.jp/online-endex/inquiry/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=inquiry&utm_id=26PR001

展示会を「出展するだけ」で終わらせないため、「エンディング産業展2026」に出展を決定された企業様限定の特典プログラムとして、準備・当日・アフターフォローの全3回構成のセミナーを参加費無料で開催します。展示会営業のプロフェッショナルを講師に迎え、出展効果の最大化に向けた実践的なノウハウを余すことなくお伝えします。

【出展決定社限定】実践！展示会出展大学校- 第1講：出展前の準備はこうやる！［2026年5月22日（金） 13：00～14：30］- 第2講：展示会当日のあの手この手［2026年6月19日（金） 13：00～14：30］- 第3講：展示会後のフォロー必勝法［2026年7月17日（金） 13：00～14：30］【出展社限定プログラム】実践！展示会出展大学校では、展示会出展を成果に繋げるテクニックを学んでいただけます。

＜講師プロフィール＞

清永 健一（きよなが けんいち）氏

株式会社展示会営業マーケティング 代表取締役。中小企業診断士、展示会営業(R)コンサルタント。 展示会を活用した売上アップの専門家として、これまで1,300社以上の企業を支援。著書『最新版 飛び込みなしで新規顧客がドンドン押し寄せる展示会営業術』など計7冊すべてがAmazon部門1位を獲得している、展示会のオモテもウラも知り尽くすエキスパートです。

▶リード獲得へ向けた出展社だけの無料特典をご用意！

お問い合わせはこちら :https://www.tokyohakuzen.co.jp/online-endex/inquiry/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=inquiry&utm_id=26PR001

「エンディング産業展」では、出展効果を最大化する無料特典を複数ご用意しております。

- 『エンディング産業展Online』への無料出展昨年の調査によると来場者は平均16ブースしか訪問できていません。会期外でも継続的な商談機会を可能とするOnline展示会で365日ビジネス展開が図れます。- 出展後も1年間ビジネス機会を延長する『デジタルブース』をローンチ予定「エンディング産業展2026」終了後もウェブ上に出展ブースを画像で完全再現し、会期中に接触できなかった来場者との接点を設けることができます。- 『AIブース診断』で成果につながるブース創りを支援自社ブースの画像を入力するだけで、ブースデザインやキャッチコピーなどの診断ができます。会期前に改善点を洗い出して、成果につながるブース創りにお役立ていただけます。- 商談機会を最大化するマッチング支援来場者のニーズをAIエージェントがマッチング分析し、貴社と親和性の高い来場者をブースに誘導することで、効率的な販路開拓と商談機会の最大化を支援します。

無料特典の詳細などはお気軽にお問い合わせください。

▶ 「エンディング産業展2026」開催概要

お問い合わせはこちら :https://www.tokyohakuzen.co.jp/online-endex/inquiry/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=inquiry&utm_id=26PR001

「エンディング産業展2026 」

日時： 2026年9月10日（木)・11日(金／友引) 10：00～17：00

会場： 有明GYM-EX

主催： 東京博善株式会社

公式サイト：https://www.tokyohakuzen.co.jp/endex-exhibition/



※動画は、「エンディング産業展2025」開催時の様子です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YnKN7qGoDkw ]

■主催社について

会社名： 東京博善株式会社

代表者： 野口龍馬

所在地： 東京都港区芝浦1-2-3

シーバンスS館 13F

設立： 1921年4月27日

事業内容： 火葬場・斎場運営

資本金： 2億円

URL： https://www.tokyohakuzen.co.jp/

東京博善四ツ木斎場