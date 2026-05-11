アウトバウンドコールシステム『lisnavi（リスナビ）』、提供開始15周年を記念して、お得に導入できる特別キャンペーンを開始

株式会社Scene Live

株式会社Scene Live（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：磯村 亮典 以下、Scene Live）は、アウトバウンドコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）において、「他社さまからの乗り換えが、断然お得！lisnavi15周年キャンペーン！」を開始いたします。

キャンペーン実施の背景

キャンペーンのエントリーはこちら :https://scene-live.com/lisnavi/campaign/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260213&advertising_channel_middle_category=%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9

『lisnavi』は、コールセンター向けCTIの“統合管理力”と、インサイドセールス向けCTIの“柔軟性”を兼ね備えた、あらゆる電話業務に対応できるハイブリッド型コールシステムです。

2026年4月、『lisnavi』は提供開始から15周年を迎えました。（※1）

これを記念し、より多くのお客さまに導入いただけるよう、特別なキャンペーンをご用意いたしました。

※1：『lisnavi』の前身である『List Navigator.』を含めた期間

キャンペーン内容

現在、他社CTIをご利用の企業さま

現在ご利用中のCTI（※2）と同水準のコストで、『lisnavi』の導入・継続利用が可能なキャンペーンです。

乗り換えに伴うコスト負担や運用面の不安を軽減し、スムーズな移行を支援します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/90268/table/114_1_260e3a4efa802b93e3ab18c1069ab600.jpg?v=202605111152 ]

※2：当社が指定するCTIに限る

新規導入される企業さま

事例付きの導入ガイドブックの提供や、導入後の初期設定の代行などを無料でおこなうことで、CTIの導入をサポートするキャンペーンです。

初めてCTIを導入する企業さまでも安心してご利用いただけるよう、導入初期の負担軽減と定着支援をおこないます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/90268/table/114_2_4610183295f6665ee4d8f4764e5728ff.jpg?v=202605111152 ]

＜留意事項＞

本キャンペーンは予告なく内容の変更、中止もしくは延長となる場合がございます。あらかじめご了承ください。その他の詳細はお問い合わせください。

キャンペーンのエントリーはこちら :https://scene-live.com/lisnavi/campaign/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260213&advertising_channel_middle_category=%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9



アウトバウンド向けコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）とは

『lisnavi（リスナビ）』は、発信業務における課題を、柔軟性・可用性・効率性で解決するアウトバウンドコールシステムです。

発信業務に必要な機能を豊富に搭載し、電話業務の効率化と生産性向上を実現します。さらに、柔軟なカスタマイズ性により、複数の案件や商材を扱う現場の多様なニーズにも対応。

複数の案件を同時に運用する業務において、「複数の案件管理が煩雑」「分析や集計に手間がかかっている」といった課題を抱えるご担当者さまにとって、有効なソリューションです。

lisnaviの特長

・状況に適した発信機能で、行動量を最大化

・直感的な操作のダッシュボード構築で、欲しい情報をリアルタイムにレポート化

・複数案件に強い管理機能で、日々の管理工数を大幅カット

会社概要

詳細はこちら :https://scene-live.com/lisnavi/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260206

会社名：株式会社Scene Live

設立：2011年4月1日

代表取締役社長：磯村 亮典

所在地：〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町9階

事業内容：

■セールステック領域 SaaS事業

アウトバウンドコールシステム「lisnavi」の開発・運営

インバウンドコールシステム「OSORA」の開発・運営

■HRテック領域 SaaS事業

面接支援AIプロダクト『bq-Recruit』の開発・運営

詳細はこちら :https://scene-live.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260428