空いた月極駐車場を″即日で収益化″。前払い式スマート駐車場「DENNOU PARK」が大阪府にオープン。

DataHax株式会社

DataHax株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大西洋平太）は、AIカメラ駐車場システム『DENNOU PARK（デンノウパーク）』を、大阪府高槻市にオープンしました。前払い式駐車場は、月極駐車場の解約・空室が発生しやすい年末や春の引越しシーズン等にお問い合わせが多くなるシステムになります。今回は年末にまとめて解約が出てしまった月極駐車場オーナー様にご導入いただきました。

■ 背景｜2025年12月に5台の月極契約が一斉解約。

本駐車場は、これまで月極駐車場として運営していましたが、2025年12月に5台が一斉解約となりました。しかし、すぐに次の月極契約が決まるとは限らない、コインパーキング化には初期投資や準備期間がかかるという理由から、オーナー様が暫定的かつ低コストで運用できる、「前払い式駐車場」の開設を決定しました。

DataHaxでは、 お問い合わせから即日(※)で前払い駐車場を開設できる体制を整えており、 大きな設備投資を行うことなく、空白期間の収益化を可能にしています。

※DataHaxで一括借上を行う場合

■ 前払い式「DENNOU PARK」の特徴

・精算機・ロック板不要

・前払い方式によるシンプルな運用

・キャッシュレス決済に対応

・問い合わせから最短で即日契約（オーナー様が運営主となる場合はオープンまで最短2週間）

・再度月極への切り替えも即対応

・小規模区画でも導入可能

これにより、 月極解約後すぐに駐車場として収益化できる選択肢を提供します。

駐車場入口に、前払い式であることが分かる看板を設置。本駐車場はキャッシュレス専用。車室に精算方法を掲示。

【駐車場情報】DENNOU PARK 高槻安満中の町(https://www.dennou-park.com/parkings/24?)

■ 「駐車場オーナー＝安定収入」は本当なのか

月極駐車場は「安定収入」のイメージがある一方で、近年は車保有台数の減少や、引っ越し・転勤による契約解除などにより、突然空き区画が発生するケースも増えています。特に小規模・個人オーナーの場合、数台分の解約でも収益への影響は小さくありません。

「DENNOU PARK」の前払い方式は、大規模工事不要・低コストで短期間導入が可能なため、こうした“空白期間”を埋める選択肢として活用されています。さらに、時間貸し駐車場としての本格導入前のテスト運用や、従来型の大型設備では採算が合いにくい小規模土地での活用など、多様なニーズへの対応も進んでいます。

■ 現在キャンペーン実施中！！

DataHaxでは、「DENNOU PARK」前払い式駐車場の期間限定キャンペーンを実施しています。

※キャンペーンの適用条件・期間についてはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000069896.html)よりご確認ください。

DataHax株式会社

【代表者】代表取締役社長 大西洋平太

【所在地】 東京都渋谷区3-27-15 坂上ビル7F

【事業内容】AIパーキング事業、AI車番認識・解析事業、AI交通量調査事業

【公式HP】https://datahax.jp/

【サービスページ】https://www.dennou-park.com/



【代表プロフィール】

代表取締役 CEO 創業者 大西洋平太／2010年立命館大学産業社会学部卒業、2014年早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了（MBA取得）。三井住友銀行にて中小企業の法人営業に従事した後にブティック型のフィナンシャルアドバイザリー企業でバックオフィス業務を担当。フリーランスのソフトウェアエンジニアとして独立し複数のAIプロジェクトとウェブアプリケーション事業に参画。2019年に当社を創業。当社ではAIやアプリケーションなど、ソフトウェアの開発から事業開発を担当。