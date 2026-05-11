「贈る」手間をゼロへ。「お中元早割2026」開始！贈りものコンシェルジュによる法人特化型サービスで貴社のお中元を懇切丁寧にサポート／法人様専用ギフト総合サービス 「okurimono -おくりもの-」

アディッドバリュー株式会社

アディッドバリュー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤英子）が運営する、法人様専用ギフト総合サービス「okurimono -おくりもの-」は、2026年5月11日（月）より、2026年度版『お中元特集』を公開し、併せて「お中元早割キャンペーン」を開始いたしました。

2026年 お中元早割キャンペーン概要

早期ご予約で人気ギフトを特別価格にてご提供いたします。



実施期間： 2026年5月11日（月）～6月5日（金）

特典： 対象商品が最大50％OFF

特集サイト： https://okuri-mono.com/lp/ochugen/

詳細を見る :https://okuri-mono.com/lp/ochugen/

現在、ビジネスにおけるお中元は単なる慣習ではなく、取引先との信頼関係を深める「戦略的ツール」へと進化しています。一方で、担当者様の業務負担（リスト更新、商品選定、配送管理）の増大が大きな課題となっています。okurimonoは、6,300社の導入実績で培ったノウハウを活かし、「手間をゼロに、印象を最大に」する3つのサービスを提供します。

記憶に残る「貴社ブランド」カスタマイズ

貴社ロゴ入りシールやオリジナルメッセージ帯など、独自のオプションを豊富に用意。他社からのギフトに埋もれない「選ばれる一品」を演出します。



専属コンシェルジュによる「完全代行」

1社に1人の専属担当が配属。商品選定、見積作成、面倒な大口注文のリスト登録まで、あらゆる工程を懇切丁寧にサポートします。



管理工数を削減する「贈答データの一元管理」

「いつ・誰に・何を贈ったか」をクラウドで可視化。Excel管理の不便さを解消し、属人化しやすい贈答業務をスマートに仕組み化します。

▼法人様専用ギフト総合サービス「okurimono -おくりもの-」とは

お祝花、お中元・お歳暮、販促ノベルティ、福利厚生まで幅広く対応。専属コンシェルジュが忙しい管理部門を支える、法人ギフトのプラットフォームです。

法人会員数は2026年3月末時点で6,300社。貴社専属の贈りものコンシェルジュが、総務・経理・管理ご担当者様のご負担を軽減し、ギフトのお手配業務を懇切丁寧にサポートいたします。また会員様専用のマイページでは、充実した機能が全て無料でご利用でき、贈答情報の一元管理が可能となっております。

okurimono-おくりもの- :https://okuri-mono.com/

▼okurimonoが選ばれる「9つの安心」

法人ギフトに特化しているからこそ、細かなニーズに対応します。

1.リスト送付で注文完了： 大量注文も宛先リストを送るだけでOK

2.最速提案： 見積・提案書は最短1営業日で作成

3.高品質梱包： 完全包装・二重梱包を徹底（※直送品除く）

4.柔軟な決済： 請求書払い（後払い）、クレカ、代引きに対応

5.書類対応： マイページから領収書・請求書を商品発送後即時発行

6.同送サービス： 自社メッセージカードや挨拶状、販促ノベルティ品の同梱が可能

7.一括登録機能： 住所録データからのアドレス帳一括登録

8.のし書きサポート： マナーに沿った最適な表書き・名入れをサポート

9.細やかな名入れ： 支店ごと、担当者ごとの名入れにも個別対応



無料会員登録はこちら

https://okuri-mono.com/regist/step1/



＜お問合せ＞

TEL :03-6450-6416 (平日10:30～18:30)

Email:info@okuri-mono.com

担当：齋藤

商品の選定についてお困りの方、お見積りやご相談の際には、貴社専属の贈りものコンシェルジュが懇切丁寧にご対応いたします。

＜本件に関するお問合せ＞

アディッドバリュー株式会社

TEL :03-6450-6416 (平日10:30～18:30)

FAX :03-6450-5586

Email: press@a-value.co.jp

担当 :齋藤



＜法人専用ギフトサービス「okurimono -おくりもの-」へのお問合せ＞

URL :https://okuri-mono.com

TEL :03-6450-6416(平日10:30～18:30 )

Email:info@okuri-mono.com



＜会社概要＞

名称 :アディッドバリュー株式会社

URL :https://a-value.co.jp

所在地〒101-0051

東京都千代田区神田神保町3丁目9番地 第2宇田川ビル2F

TEL :03-6450-5585（代表）

FAX :03-6450-5586