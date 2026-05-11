【仙台市若林区】大和町典礼会館「オープニングフェア」開催｜事前相談ニーズの高まりを背景に、気軽に見学・相談できる機会を提供

株式会社日本セレモ二ー

愛グループ 株式会社日本セレモニー（本社：山口県下関市）は、2026年5月に開設予定の「大和町典礼会館」（宮城県仙台市若林区）にて、開館を記念したオープニングフェアを開催いたします。

本施設は、ご家族が安心して集い、故人との時間をゆっくりと過ごせる場として開設するものです。大和町典礼会館は、少人数での家族葬をはじめ、多様なご葬儀に対応した葬祭会館です。

近年、ご葬儀のかたちは多様化し、「いざという時に備えて事前に知っておきたい」という声が増えています。一方で、「まだ先のこと」として具体的な行動に移せていない方も多く、不安を抱えたまま過ごされているケースも見受けられます。

本フェアは、そうした“気になるけれど後回しになりがち”な状況に対し、どなたでも気軽に一歩を踏み出せる機会として開催するものです。館内見学や事前相談を通じて、実際の空間や設備をご覧いただきながら、ご自身やご家族に合ったかたちを考える“最初の一歩”としてご活用いただけます。

当日は、館内見学や個別相談に加え、ご来館のきっかけとしてお楽しみいただける企画もご用意しています。空クジなしの抽選会や、お子様向けの来館記念企画など、ご家族でお越しいただきやすい内容としています。

■ オープニングフェア 開催概要

【開催日時】

2026年5月30日（土）・31日（日）、6月6日（土）・7日（日）

9：00～18：00

※平日の個別見学も承っております

詳細・ご予約は特設ページよりご確認ください。

オープニングフェアの詳細はこちら :https://lp.tenreikaikan.com/open/miyagi/yamatomachi

ご葬儀は頻繁に経験するものではないからこそ、事前に知ることで得られる安心があります。ご家族でのご来館はもちろん、おひとりでの見学も歓迎しております。「まだ先のこと」と感じている今だからこそ、安心して備えるきっかけとしてご活用いただけます。

ご葬儀についての疑問や不安を、事前にご相談いただけます。（イメージ）オープニングフェアでは、新たな生花祭壇の展示もご覧いただけます。（イメージ）

■大和町典礼会館 概要

大和町典礼会館（2026年5月オープン）

■所在地：宮城県仙台市若林区大和町3-2-8

■お問い合わせ：0120-17-8833（平日 9:00～18:00）

※オープニングフェアのご予約・お問い合わせは「泉典礼会館」にて承ります

■ 大和町典礼会館の特徴

大和町典礼会館は、地下鉄東西線「卸町駅」から徒歩約7分。

仙台市若林区大和町の生活動線上に位置し、周辺には商業施設や医療機関、日常利用の多い店舗が点在する、利便性の高い立地にあります。ご家族やご参列者の皆さまにも、無理なくお越しいただけます。

館内は、ご家族がゆっくりとお過ごしいただける空間設計とし、プライバシーに配慮した控室や安置設備を完備。少人数でのご葬儀にも対応し、近年需要が高まる家族葬のご相談にも対応しています。

リビングやダイニング、和室を備えた控室では、ご自宅のようにおくつろぎいただきながら、故人との最期の時間をお過ごしいただけます。

従来の斎場のイメージを払拭する、清潔感に満ちた明るく洗練された空間。少人数でのご葬儀にも対応しています。明るく清潔感のある空間で、法要から会食まで、心穏やかにお過ごしいただけます。リビング・ダイニング・和室を備えた控室。ご自宅のようにくつろぎながらお過ごしいただけます。ご滞在中も安心してお休みいただける宿泊室を備えています。

※掲載の写真は、当社が運営する類似施設の事例です。大和町典礼会館とは仕様が一部異なります。

大和町典礼会館は、ご家族やご親族がそれぞれの想いで過ごすひとときを、静かに支えます。

典礼会館について

典礼会館は「生きる、お葬式。」をコンセプトに、ご遺族の心に故人がいつまでも生き続けるような温かく心に残るお葬式となるように、心を込めて“大切な最期の時間”をお手伝いしています。

典礼会館公式サイト：https://www.tenreikaikan.com/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3Ah_vsulUc0 ]

典礼会館ショートムービー「海と仲間を愛した父へ」

■人生のセレモニーに備える「ミライエール」

成人式、結婚式、お葬式など、人生の節目に備え、少しずつご準備をいただける愛グループの互助会「ミライエール」。お客様お一人おひとりの人生に寄り添い、未来に備える最適なプランをご提案しています。

互助会「ミライエール」公式サイト：https://www.nihon-ceremony.jp/

■ 愛グループについて

AIには代替できない愛を、人の手で、かたちにしていく。

Beyond the “AI”

愛グループは、冠婚葬祭をはじめとする関連事業を展開し、人生の大切な節目に寄り添うサービスを提供しています。AIや自動化が進む時代だからこそ、人が手間をかけて向き合うことの価値を大切にしています。

創業から50年以上。人の手によって届けられる“愛”の本質を大切にしながら、これからも唯一無二のセレモニー価値の創造を目指してまいります。

「愛グループ」公式HP：https://www.aigroup.co.jp/

この記事に関するお問い合わせ先

愛グループ（株）日本セレモニー

TEL：083-283-0088（代表）

E-mail： webmaster@aigroup.co.jp

公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/