「1684 AZUMAMINE」仙台初出展。東北発ウェルネスブランド「Sott’」との初コラボポップアップを藤崎百貨店にて開催

株式会社1684

株式会社1684（岩手県紫波町、代表：古川恵美）は、自社の発酵スキンケアブランド「1684 AZUMAMINE」と、東北発ウェルネスブランド「Sott’（ソット）」とのコラボレーションにより、仙台市の藤崎百貨店にてポップアップイベントを開催いたします。

本イベントは、2ブランドによる初のコラボポップアップです。岩手県最古の酒蔵「吾妻嶺酒造店」（1684年創業）の酒粕をアップサイクルした発酵スキンケアと、東北産ホップを活用した香りのウェルネスプロダクトが、同一空間に集います。

「香りと発酵」をテーマに、体と心を“整える体験”を、東北・仙台の皆さまにお届けします。仙台の老舗百貨店・藤崎百貨店のスタイリッシュな空間で、東北発ウェルネスの世界観を直接体験いただけます。

イベント概要

【イベント名】

"Sott’" × "1684 AZUMAMINE" POP UP

【会期】

2025年5月14日（木）～5月20日（水）

最終日（5月20日）は午後5時まで

【会場】

藤崎百貨店 本館２階 ビューティ雑貨売場

宮城県仙台市青葉区一番町3ー2ー17

【内容】

1684 AZUMAMINE

酒かす化粧水/酒粕石鹸の販売・テスター体験

Sott’

ピローミストと入浴剤の販売

1684 AZUMAMINEアイテム紹介

ポップアップキービジュアル酒かす化粧水 150ml 税込4,180円

岩手県最古の酒蔵・吾妻嶺酒造店の酒粕エキスを高配合。みずみずしいテクスチャーでしっとり透明感のある肌へ。パラベン・合成香料・シリコンフリー。

酒かす洗顔石鹸 80g 税込2,090円

水と米のみを原料とした吾妻嶺酒造店の無添加の酒粕をコールドプロセス製法で仕上げた洗顔石鹸。発酵が育んだアミノ酸をそのまま届け、やさしい洗い上がり。化粧水と合わせて、洗顔から保湿まで酒粕の恵みで完結。

1684AZUMAMINEギフトセット

酒かす化粧水・洗顔石鹸と1684AZUMAMINEノベルティ入りオリジナルショッパー仕様。詳細は会場にて。

代表コメント

1684 AZUMAMINE 酒かす化粧水1684 AZUMAMINE 酒かす石けん無添加の酒粕はお子様とご一緒にも使いやすいギフトにも大変おすすめ株式会社1684代表・古川恵美より

「同じ時期に東北で起業した高橋さんとは、さまざまな場でお会いしてきて、いつか一緒に何かできたら…という話を常々させてもらってきました。

発酵と香り、アプローチは違っても、"東北の地元の自然から生まれた素材で、人の毎日をととのえたい"という想いは重なっています。

1684 AZUMAMINEとしての仙台での初めてのポップアップ、そして初めて2つのブランドが並ぶこの機会を、ぜひ多くの方に体験していただけたら嬉しいです。」

1684 AZUMAMINEについて

(株)1684 代表取締役 古川

1684 AZUMAMINEは、岩手県紫波町の純米酒専門酒蔵「吾妻嶺酒造店」（1684年創業、岩手県最古）の酒粕を活用して誕生した発酵スキンケアブランドです。

酒粕を発酵素材として再解釈し、日本酒文化を暮らしの中で楽しむ新しいライフスタイルを提案。

「素のうつくしさ、肌をたしなむこころ、誠実なものづくり」を掲げ、水と米だけを原料とした無添加の酒粕を使ったスキンケアを展開しています。

1684AZUMAMINE 酒かす化粧水が2025年度グッドデザイン賞受賞。

1684AZUMAMINE ブランドキービジュアル

また、経済産業省が推進する女性起業家支援事業「GIRAFFES JAPAN」のビジネスプラン発表会「RED TOHOKU」ファイナリストに選出され、地域に根ざした女性起業家として注目を集めています。

公式サイト：https://1684.jp/(https://1684.jp/)

Sott’（ソット）について

Sott’キービジュアル

株式会社Sott

岩手県盛岡市発、東北産ホップを活用した100％天然由来の香りのウェルネスケアブランド。

代表：高橋舞衣。

忙しい日常のなかでも、香りに包まれる時間で心と身体を整える体験を提案。

盛岡アクセラレータープログラム第3期採択企業。

公式サイト：https://sott.jp/(https://sott.jp/)

会社概要

会社名： 株式会社1684

所在地： 岩手県紫波郡紫波町土館内川５

代表者： 古川 恵美

設 立： 2024年10月

資本金： 600万円

事業概要： 酒粕の再活用を軸に、日本酒文化を未来へつなぐブランドづくり事業

公式サイト： https://1684.jp/(https://1684.jp/)

公式LINE： https://lin.ee/DLMRfJv(https://lin.ee/DLMRfJv)

ECサイト： https://shop.1684.jp/(https://shop.1684.jp/)