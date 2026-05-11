人気BL作品『ファインダーシリーズ』ドリンクスタンド付きPOP-UP StoreがORBcafeにて開催決定！

株式会社ORB

株式会社ORB（本社：東京都港区、代表取締役：中山誠）が運営する「ORBcafe」にて、やまねあやの先生による大人気BL作品『ファインダーシリーズ』のドリンクスタンド付きのPOP-UP Stoeが2026年5月15日（金）より開催決定！

ORBcafe 渋谷サクラステージ店のオープニング企画として実施されます。

本企画は、中国のコラボカフェブランド「First Mover Studio」がやまねあやの先生の新刊発売を記念した特別企画として企画。（First Mover Studioも中国国内でコラボカフェを開催）

店内では、秋仁や麻見、飛龍といった魅力的なキャラクターたちをモチーフにした、見た目も鮮やかな限定コラボドリンクメニューをご用意。

さらに、ここでしか手に入らない美麗なアクリルスタンドや缶バッジなどのオリジナルグッズも大集結します！

『ファインダーシリーズ』の美しくもスリリングな世界観にたっぷりと浸れる特別な体験を、どうぞお楽しみください。

【コラボカフェ概要】

『ファインダーシリーズ』ドリンクスタンド付きPOP-UP Store in ORBcafe



■ 開催期間

2026年5月15日（金）～2026年6月8日（月）



■ 開催店舗

ORBcafe 渋谷サクラステージ店

〒150-0041 東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE 2階

TEL：050-1793-4809



■ エントランス

フリー入場

※混雑時は整理券配布や入場制限を行う場合がございます。

※混雑状況により、グッズ販売方法を制限させていただく場合がございます。

■ 限定コラボメニュー

■ 限定コラボグッズ

■ 限定ノベルティー



■ 特設ページ

https://orb-cafe.com/info/1105/(https://orb-cafe.com/info/1105/)

【ORBcafeについて】

「ORBcafe」は、株式会社ORBが運営する、アニメ・ゲームなど多彩なコンテンツとのコラボレーションを実現するイートイン＆エンターテインメントスペースです。

作品の世界観を店内装飾・フード・ドリンクを通して再現し、ファンの皆様にワクワクとドキドキのひとときをお届けいたします。

【会社概要】

会社名：株式会社ORB

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル6階

代表取締役：中山誠

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社ORB

E-mail：info@o-r-b-corp.com

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