【koborebi】小さな羽も、大切な思い出に。40種類の小鳥デザインから選べる「ぽてっと小鳥の羽ケース」新発売

株式会社MIYABI

ペットメモリアル専門店「koborebi」では、愛鳥の羽をやさしく保管できる木製ケース「ぽてっと小鳥の羽ケース」の販売を開始いたしました。

ケージの底に落ちていた、小さな羽。

換羽期に抜けた尾羽や、ふと見つけたお気に入りの一枚を、なんとなく捨てられずに残している――。

そんな鳥飼いさんの想いに寄り添うために生まれたのが、「ぽてっと小鳥の羽ケース」です。

ころんとした卵型のフォルムに、当店人気シリーズ「ぽてっと小鳥さん」のイラストをデザイン。

セキセイインコ、オカメインコ、文鳥、コザクラインコなど、全40種類の小鳥デザインから、“うちの子”に近い一羽を選べます。

羽の保管ケースとしてはもちろん、愛鳥との思い出を残す小さなメモリアルケースとしてもお使いいただけます。

「うちの子が見つかる」40種類の小鳥デザイン

「ぽてっと小鳥さん」シリーズは、やさしく丸みのあるタッチで描かれた、

当店オリジナルの人気デザインシリーズです。

SNSでも「うちの子に似てる！」と反響をいただき、

小鳥好きさんの間で話題となったデザインを採用しています。

鳥飼いさんにとって、色や柄はとても大切な個性。

同じセキセイインコでも、羽色や模様によってまったく違う存在として愛されています。

本商品では、

・セキセイインコ

・オカメインコ

・コザクラインコ

・ボタンインコ

・文鳥

など、人気の小鳥たちを全40種類で展開。

ころんとした可愛らしさと、“うちの子らしさ”を両立したデザインで、

「この子、うちの子に似てる！」と感じられる一羽をお選びいただけます。

愛鳥を想いながらデザインを選ぶ時間そのものが、かけがえのない思い出になります。

換羽の記録にも、手元供養にも

「ぽてっと小鳥の羽ケース」は、旅立った愛鳥のメモリアルケースとしてはもちろん、今一緒に暮らしている愛鳥との日々を残すアイテムとしてもお使いいただけます。

換羽期に抜けた羽を記念に残したり、初めて抜けた尾羽を大切に保管したり――。

鳥飼いさんの間では、“羽を残しておく”という文化が自然に根付いています。

何気ない日常の中で見つけた小さな羽も、愛鳥と過ごした時間のかけら。

そんな大切な思い出を、そっとしまっておけるケースです。

また、羽だけでなく、

・小さなおもちゃ

・ベルや鈴

・思い出の小物

などを入れるメモリアルケースとしても使用可能です。

大切な羽をやさしく守る「桐素材」

ケースには、古くから大切なものの保管に使用されてきた「桐」を採用。

・湿気に強い

・防虫効果が期待できる

・軽く扱いやすい

といった特徴があり、繊細な羽の保管にも適した素材です。

ナチュラルな木の質感と、ころんとした卵型のフォルムがやさしい印象を与え、インテリアにも自然になじみます。

名前と日付を刻み、うちの子だけの特別なケースに

ケースには、お名前と記念日を名入れ可能。

愛鳥のお名前やお迎え日、誕生日、旅立ちの日などを刻むことで、世界にひとつだけの特別なメモリアルケースとしてお作りいただけます。

毎日そばで見守ってくれている存在を、これからも身近に感じられるように。

そんな想いを込めて、一点ずつ丁寧に製作しています。

「羽を残したい」という鳥飼いさんの想いに寄り添いたい

「初めて抜けた羽を取ってある」

「旅立った子の羽を大切に残している」

という鳥飼いさんは少なくありません。

そこでkoborebiでは、悲しみだけに寄り添うのではなく、「今一緒にいる時間」も大切に残せるアイテムとして、この羽ケースを企画しました。

見ているだけで少し心がやわらぐような、「ぽてっと小鳥さん」のやさしいデザインとともに、愛鳥との思い出をそっと包み込みます。

商品概要

＼小さな羽を、大切な宝物に／

換羽期に抜けた羽の保管や、愛鳥グッズのコレクションに。

やさしい卵型の羽ケースで、大切な思い出を保存します。

https://item.rakuten.co.jp/koborebi/ktri-hane/

販売価格：3,300円 送料無料

サイズ：

約130×100mm

※ひとつひとつ手作業で製作しておりますため、多少の個体差がございます。

素材：

桐

名入れ：

お名前：日本語6文字・ローマ字10文字まで

日付：英数字24文字まで

羽が抜ける何気ない日常も、愛鳥と過ごした大切な思い出。

「ぽてっと小鳥の羽ケース」が、小さな宝物をやさしく残す存在になれたら幸いです。

私たちについて

ペットメモリアル専門店「koborebi」は、大切な家族であるペットとの時間や思い出に、

そっと寄り添うために生まれたブランドです。

お別れのあとも、

「ありがとう」や「大好きだよ」という気持ちを、

無理なく、あなたのそばに置いておけるように。

一つひとつのアイテムに、

静かなやさしさと、心を込めて。

涙がこぼれる日も、

ふと空を見上げる日も――

木々の間から差し込む、やさしい木漏れ日のように、

想いを抱えたままの日々に、

そっと寄り添う場所でありたいと願っています。

■楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/koborebi/

■お問い合わせ先

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