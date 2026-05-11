【値上げラッシュに逆行！】人工木材専門店アートウッドが″期間限定応援値下げキャンペーン″を実施！10年保証付き高品質人工木材を特別値引き価格で提供

サーロジック株式会社

物価高騰が続く中、人工木材専門店アートウッドは「お客様を応援したい」という想いから、高品質な人工木材を対象に期間限定の値下げキャンペーンを実施いたします。木材・建材をはじめとするあらゆる商品が値上がりするご時世に、アートウッドはあえて価格を引き下げるという異例の決断を行いました。

■ キャンペーン概要



キャンペーン名：応援値下げキャンペーン

対象商品：高品質人工木材

実施期間：2026年5月31日まで

商品のお問い合わせ：フリーダイヤル 0120-555-167

公式サイト：https://www.art-wood.jp/



■ アートウッドの人工木材が選ばれる理由



アートウッドの人工木材は、厳選された木粉と高密度ポリエチレン（HDPE）を使用した高品質素材です。天然木の美しい風合いをそのままに、腐食・シロアリ・色褪せへの高い耐久性を実現。品質への自信から、業界水準を上回る10年保証をお付けしています。

【素材・品質の特長】

・原料：厳選木粉 ＋ 高密度ポリエチレン（HDPE）を使用

・耐久性：腐食・シロアリ・色褪せに強い ・安心保証：10年保証付き

・環境配慮：天然木の伐採を最小限に抑えたサステナブルな選択

・施工性：均一な品質で加工・施工が容易

・メンテナンスフリー：水洗いで清潔を保てる耐候性設計

・多用途対応：デッキ・フェンス・外壁など幅広い用途に活用可能

■ 今回の「応援値下げ」に込めた想い



「資材・エネルギーコストの高騰により、業界全体で値上げが相次いでいます。しかし、そのような状況だからこそ、私たちはお客様のそばに立ちたいと考えました。高品質な人工木材をより多くの方に手に取っていただけるよう今回の応援値下げキャンペーンを決定しました」

― アートウッド 担当者



■ こんな方にオススメ

・ウッドデッキやフェンスのリフォームをご検討中の方

・天然木からのメンテナンスコスト削減を目指す方

・新築・リノベーションで高品質素材をお探しの方

・コストを抑えつつ、見栄えにこだわりたい施工業者様



■ 会社概要

会社名：人工木材専門店アートウッド

事業内容：人工木材の販売・提供

所在地：徳島県徳島市住吉6-3-3

公式サイト：https://www.art-wood.jp/

電話番号：0120-555-167

お問い合わせ：contact@art-wood.jp

※価格・期間等の詳細は公式サイトまたはお問い合わせください。