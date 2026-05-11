鹿児島の全ての企業に強い営業組織を！インプレックスアンドカンパニー、株式会社鹿児島銀行とビジネスマッチング契約を締結。

インプレックスアンドカンパニー株式会社

企業の営業組織における営業課題を解決し事業成長の実現に導く、営業コンサルティング会社のパイオニア、インプレックスアンドカンパニー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤勝成、以下、「当社」）は、九州フィナンシャルグループの株式会社鹿児島銀行（本店：鹿児島県鹿児島市 取締役頭取：碇山浩美）とビジネスマッチング契約を締結し、鹿児島銀行のお客様が抱える様々な営業課題に対し営業コンサルティング・営業アウトソーシングをはじめとした営業支援を行うことによる鹿児島エリアのビジネスシーン活性化に向けた取組みを始めたことをお知らせします。

鹿児島エリアの全ての企業に強い営業組織を

地方の中小企業が抱える営業課題

- 営業パーソンを採用したいが、採用難で人材が確保できない。- 営業パーソンは社長のみ。属人的に営業を行っており、社長の営業活動に業績が左右される。- 既存顧客の対応で手いっぱいで、新規の市場開拓が行えていない。- 確かな技術やサービスを持っているがゆえに、能動的な営業を行っていない。- 都市部への進出を行いたいが、拠点の開設や雇用の拡大などのリスクが拭えず二の足を踏んでいる。

戦略的・継続的・効率的な営業活動が行えず、事業拡大のみならず存続も厳しくなっている多くの企業が存在しています。

営業組織は使う時代へ

営業組織は古くから、自社で採用し、育成し、組織を作り、成果を創出する。そのノウハウは門外不出。という考え方が定説でした。一方で、当社は創業当時より、営業組織は使う・借りる時代へ、を標榜し、必要な時に、必要な分だけ、必要な機能の提供に取り組んでまいりました。マーケットの変化が激しく、事業も変革のスピードが求められる時代になり、当社が標榜してきた考え方がアタリマエの時代になってきています。中小企業の抱える課題は、『営業パーソンが採用できない』、『新規の市場開拓が行えていない』ことに集約されます。鹿児島エリアの中小企業に、採用ではなく、アウトソーシングする。自社ではなく、外部の営業組織を使う。という選択肢を知ってもらい、戦略的・継続的・効率的な営業活動を実現してもらいたいと考えています。

オリジナルの営業支援メニューを開発

一方で、営業コンサルティング・営業アウトソーシングは馴染みがなく敬遠しがちな企業が多いのも事実です。当社は鹿児島銀行と昨年より会議を重ね、中小企業でも安心して活用してもらえる、また新規開拓のみならず既存顧客へのフォローやナーチャリング、営業環境の整備、事業計画の相談役など幅広く、そして低コスト・高品質の営業支援メニューを企画開発してまいりました。鹿児島銀行のお客様へ、当社の営業ソリューションを提供し、お客様の事業成長に伴走することで、鹿児島エリアのビジネスシーンを活性化して参ります。

今後の展開

まずは営業支援を目的とした、鹿児島銀行のお客様と当社のビジネスマッチング契約を開始し、採用・教育・DX化など、中小企業を取り巻く様々な課題解決に向けての連携を強化し、鹿児島エリアのビジネスシーンを活性化して参ります。

会社概要

■インプレックスアンドカンパニー株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー18F

代表者：代表取締役 伊藤 勝成

設立：2010年3月

URL：https://www.imprexc.jp/

「すべての企業に強い営業組織を」をコンセプトに成長し続ける営業コンサルティング企業。日本・世界を代表する大手IT・広告企業を中心に約600社と取引し、2,000商材を超える営業支援を行っています。グルメ媒体や人材業界サービスから、世界的企業が展開するサービスの日本進出・日本全国への拡大支援など、業界や業種を問わず様々なクライアント企業の営業支援プロジェクトを運用しています。

本件に関するお問い合わせ先

インプレックスアンドカンパニー株式会社 BI事業本部

SMBコンサルティンググループ：小宮・赤坂

TEL：03-6550-8012

E-mail：imprexc-info@imprexc.com