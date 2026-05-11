イベントス、日本市場でDevoとStrike48を展開：エージェンティックAIと低コスト・高速な脅威対応でSIEMに革新を

イベントス株式会社

イベントス株式会社は、Devo Technology Inc. (https://devo.com)のクラウドネイティブなセキュリティデータプラットフォームと、エージェンティックAI「Strike48」の提供を開始します。レガシーSIEMに代わるモダンで低コストな選択肢として、全データの可視化とTCOの削減を実現。AIによる自律的な調査で脅威対応を迅速化し、運用効率を最大化します。

東京 - サイバーセキュリティソリューションを提供するイベントス株式会社は本日、Devo TechnologyのクラウドネイティブなセキュリティデータプラットフォームおよびエージェンティックAI「Strike48」を日本市場へ導入すると発表しました。

本展開により、国内企業へ次世代のセキュリティオペレーションセンター（SOC）機能を提供。高性能なクラウドSIEMを、管理しやすい価格帯で実現することに注力します。

複雑化するサイバー脅威に対し、従来のSIEMでは対応が限界に達しています。本ソリューションは、拡張性が高く自律的な運用が可能なアーキテクチャへのニーズに応え、コストを抑えつつ迅速な防御体制を構築します。

レガシーSIEM時代の終焉

長らく業界標準だった従来型ソリューションは、クラウド化によるログの爆発的増加に伴い、ボトルネックとなっています。特に、インシデント調査時の応答遅延や、高額な従量課金モデルが大きな課題です。

コスト抑制のためにデータを間引く運用は、攻撃の死角（ブラインドスポット）を生みます。イベントスはこの妥協を排除するため、クラウドネイティブ設計のDevoとStrike48を導入します。

Devo：比類のないスピードと低コスト

このサービスの核となるのが、SIEM、SOAR、およびUEBA機能をシームレスに統合するクラウドネイティブソリューション「Devo Security Data Platform」です。Devoが従来のソリューションに取って代わる独自の強みは以下のとおりです。

- 従来型ソリューションと比較して低コスト: Devoライセンスモデルは予測可能かつ透明性が高く、レガシープラットフォームと比較して総所有コスト（TCO）を大幅に削減します。予期せぬ高額な料金を心配することなく、すべてのログを記録し、100%の可視性を実現します。- クラウドネイティブな拡張性とサブ秒レベルの分析: オンプレミスのデータセンター向けに構築されたレガシーシステムとは異なり、Devoはクラウドネイティブとして誕生しました。膨大なデータ量をシームレスに取り込み、1秒未満のクエリ応答を実現することで、アナリストはシステムの遅延なくリアルタイムで脅威のハンティングを行うことができます。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=x_AWIXrJVsQ ]

Strike48：迅速な脅威対応を実現する自律型AI

Devoの強力なデータ基盤を補完するため、イベントス株式会社は業界初のエージェンティック・ログ・インテリジェンス・プラットフォームである「Strike48」も導入します。日本の企業が深刻なサイバーセキュリティ人材の不足に直面する中、Strike48は強力なフォースマルチプライヤーとして機能します。

既存のSOCサービスに対する強力な補完

- 新たな脅威への迅速な対応: マシンスピードでAIを活用することで、Strike48はゼロデイ脆弱性や新たな攻撃ベクターを即座に特定・コンテキスト化し、平均対応時間（MTTR）を劇的に短縮します。- 24時間365日の自律的な調査: Strike48は、アラートの調査、検知エンジニアリングの自動化、およびレスポンスのオーケストレーションを24時間体制で行うAI「エージェント」を展開します。- アラート疲労の解消: トリアージやデータ収集といった手作業の煩雑な業務を処理することで、Strike48は人間のアナリストが高度な戦略や重大なインシデント対応に集中できるようにします。

DevoとStrike48は、既存のSOCサービスや外部のMSSP（マネージドセキュリティサービスプロバイダー）との連携にも適しています。現在のワークフローを維持したまま、エージェンティックAIと詳細なログ可視化によって生産性を飛躍的に高めることが可能です。システムを全面的に刷新する負担なく、導入初日から防御戦略を強化できます。

イベントスのマネージングディレクターは次のように述べています。「データ量の増加がコスト負担に直結する従来のSIEMモデルに対し、DevoとStrike48はモダンな選択肢を提示します。圧倒的なコストパフォーマンスで可視性を取り戻し、AIの活用で脅威をより迅速に捕捉します」。

イベントス株式会社は、包括的なインテグレーション、マイグレーションサービス、ローカライズされたサポート、およびマネージドSOCサービスを提供し、セキュリティ体制のアップグレードを目指す日本企業に対して、シームレスな移行と強化を支援します。

イベントス株式会社について

イベントス株式会社は、日本におけるサイバーセキュリティソリューションおよびマネージドセキュリティサービスのプレミアパートナーです。現代企業のデジタルトランスフォーメーションを安全に保つことに注力し、最先端の技術、プロアクティブな防衛戦略、専門的なアドバイザリーサービスを提供しています。

Devo TechnologyおよびStrike48について

Devoは、比類のないスピード、スケール、明確さで組織を防御するためにセキュリティチームを支援する、唯一のクラウドネイティブなセキュリティデータプラットフォームです。Devoの製品ブランドであるStrike48は、完全なログの可視性と、24時間365日体制で調査と対応をオーケストレーションするAIエージェントを組み合わせた、エージェンティック・ログ・インテリジェンス・プラットフォームです。米国マサチューセッツ州ボストンに本社を置くDevoは、Insight Partners、General Atlantic、Bessemer Venture Partnersなどの主要な投資家から支援を受けています。

メディア連絡先:

James Yip

イベントス株式会社

jamesyip@eventus.one

https://eventus.one