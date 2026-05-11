シーエムプラス、展示会「インターフェックスWeek 東京 2026」に出展

株式会社シーエムプラス

株式会社シーエムプラス (本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：末包聡史) はこのたび、来週20日(水)から22日(金)まで、幕張メッセで開催される展示会「インターフェックスWeek 東京 2026」に、出展いたします。



ブース (第2回 ファーマDX EXPO 出展小間番号：19-2 (ホール4)) では、「未来の製薬工場づくり ～最新技術とレギュレーションの融合で次世代生産を実現～」をテーマに、製薬工場エンジニアリング、品質保証、教育訓練、AI/DX に関するサービスをご紹介するとともに、業界の課題や最新トレンドを解説するミニセッションを実施予定です。

個別のご相談も承ります。 ご関心のあるテーマや相談内容がおありでしたら、お気軽にお声がけください。

【ご来場に際してのお願い】

本展示会は 事前登録制 です。 ご来場に際しては、事前に来場登録をお願いいたします。

https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1647760310651920-TDT

■ 当社ブースのご案内

出展エリア： 第２回 ファーマDX EXPO 東京

小間番号 ： 19-2 (ホール４)

展示内容 (一部抜粋)：

・製薬特化型AIエージェント・プラットフォーム 「pharmo.AI」

・プロジェクトコラボレーションツール 「CORRESSA」

・ 製薬工場建設「エンジニアリングサービス」

・ 最新レギュレーション対応の「コンサルティングサービス」

・ 実効性ある「GMP教育訓練支援サービス」

・ 人気書籍「医薬品工場建設のノウハウ」を試読用に展示

■ 出展社セミナー

プログラム（１）建設物価高騰を乗り切る、CM方式による品質・コスト・工程の完遂術

講師：当社 エンジニアリング事業本部 第1プロジェクト事業部 事業部長 須賀康之（略歴(https://www.gmp-platform.com/author_detail.html?id=165)）



概要：本セミナーでは、最新の建設物価動向を具体的に解説し、上昇し続ける建設コストへの具体的対抗策を提示します。

また、コストマネージメントに加え、GMP対応等の高度な品質要求と、厳格な製品供給スケジュールをいかに高次元で両立させるかを詳説します。

プロジェクトの成否は、着工前の「管理の質」で8割が決まると言っても過言ではありません。 発注者の利益を最大化するために、我々プロフェッショナルがどのような視点で「目」を光らせているのか。 明日からの設備投資計画に直結する実践的な知見をぜひお持ち帰りください。



日時：2026年5月20日(水) 11:40-12:10

会場：出展社セミナー会場９.（7ホール）

講師：須賀康之

プログラム（２）GMP QA は、AIにどこまで任せられるか？～PIC/S Annex 22を踏まえて“人が砦となる”重要性～

講師：当社 コンサルティングサービス事業本部 シニアコンサルタント 田中良一（略歴(https://cm-plus.co.jp/consultant_profiles/#post4856)）



概要：要求事項の高度化と人材不足の板挟みにあるGMP QA現場において、「AI活用」はもはや避けて通れません。 しかし、「どこまでAIに任せて良いのか？」「規制対応は大丈夫か？」という不安も尽きません。

本セミナーでは、最新のPIC/S Annex 22 Draftなども踏まえつつ、QAがAIとどう共存していくか、日々の記録レビュー、SOP作成、各種報告書作成などの業務効率化も含めて、AIがデータを処理し、人が最終的な品質判断を下す「砦」としての役割について考えます。



日時：2026年5月22日(金) 14:10-14:40

会場：出展社セミナー会場６.（4ホール）

講師：田中良一

「マンガで学ぶGMP基礎動作(https://www.gmp-platform.com/article_detail.html?id=29719)」

大人気ポスターをプレゼント

GMP Platform の人気記事「マンガで学ぶGMP基礎動作」のポスターを、セミナー受講いただいたお客様にプレゼントいたします。

会議室に掲示して意識向上に努めるも、自室に飾るも良し。 スタッフにお声がけください。



【備考】

・ 事前申し込みは必要ありません。 直接会場までお越しください。

・ 講演資料をご希望の方は、セミナー終了後、会場後方におります当社スタッフへ

お名刺をお渡しください。 後日、電子メールにて送付いたします。

※ 誠に勝手ながら、競合他社様のご参加ならびに資料配布は、ご遠慮いただいております。

■ ミニセッション

当社ブース内でショートプレゼンテーションを行います。 是非ともお立ち寄りください。

テーマ (一部抜粋)

・ 「国内調査当局の最新動向と指摘事例からわかるGMP適合性調査における現在の力点」

・ 「再生医療を巡る規制とガイダンスの現状」

・ 「製薬業界におけるAIシステム導入の要点」

詳細は、タイムテーブル(https://cm-plus.co.jp/news/event/2026_0423/#mini) をご覧ください。

なお、発表内容ならびに発表者は、事前の通告なく変更となる場合がございます。

■ 株式会社シーエムプラス について

株式会社シーエムプラス (本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：末包 聡史) は、医薬品や医療機器、再生医療等製品、食品、化粧品などライフサイエンス産業、ならびに、データセンターや半導体、化学品素材、日用消費財などの産業の生産施設建設に特化したプロジェクトマネジメント会社です。 建設プロジェクトの事業構想段階から、計画、設計、工事監理 (CM方式) まで、クライアントの企画・工務部門の一員 (オーナーズコンサルタント) として、エンジニアリングサービスを提供します。

ライフサイエンス産業向けには、エンジニアリングサービスに加え、コンサルティングサービス (開発・薬事・製造・品質)及びGMP教育訓練サービス (セミナー、eラーニング、ブレンデッド研修) を提供しています。 2012年開設の情報ポータルサイト「GMP Platform」は、国内最大級のGMP関連サイトとして、ライフサイエンス業界の実務担当者26,000名超(25年4月時点)に利用いただいております。

近年は、ライフサイエンス系企業の製品・サービス情報やオンライン展示会を提供する情報ポータル「iVEXL」を開設し、情報サービス事業を拡充する他、GMP特化型AIエージェント「pharmo.AI」、エンジニアリングプロジェクト向けPMツール「CORRESSA」を開発・販売しております。

・当社コーポレートサイト(https://cm-plus.co.jp/)

・海外で製造工場を建設する、工業団地を探すなら「海外工場建設情報プラットフォーム(https://og.cm-plus.co.jp/)」

・2012年開設の国内最大級GXP関連情報ポータル「GMP Platform(https://www.gmp-platform.com/)」

・医薬品GMP＆GDP教育訓練 eラーニング 「QCD+(https://qcd-plus.com/)」

・ライフサイエンス業界に特化した最新技術・サービス情報プラットフォーム 「iVEXL(https://ivexl.com/)」

・GMP特化型AIエージェントによるハイブリッド型コンサルティングサービス「pharmo.AI(https://pharmo.ai/)」

・国内外のプロジェクト現場から生まれたプロジェクト管理ツール 「CORRESSA(https://corressa.com/)」