トップバリュの食品約３,５００品目「価格凍結宣言」

イオン株式会社

イオンは５月１１日より、グループ約１０,０００店舗で、トップバリュの食品約３,５００品目※１の価格を８月３１日まで据え置きます。

継続する物価高に加え不安定な世界情勢は、日々の生活の中で「もう１品をあきらめる」「主食を含めてやりくりせざるをえない」など「毎日の小さな我慢」として積み重なっています。

そして夏は、お子さまの夏休みなどにより家族での食事をする機会が増えるほか、旅行や帰省等で外出の機会が多くなる季節です。加えて近年は夏の長期化と酷暑化により冷房の使用量などが増え、家計への負担が一層高まっています。

こうした中、私たちに届いた物価高に関するさまざまな“お客さまの声”を真摯に受け止めこの夏、トップバリュの食品約３,５００品目について値上げをしないこと、すなわち「価格凍結」を実施することを決めました。

イオンは、これまで取り組んできた計画生産や全量買い取り、流通における中間コスト削減に加え、包材使用量や原料・製品の調達ルートの見直し、気候変動に伴う収穫時期の変化への対応など、あらゆる施策を通じてコスト削減を積み重ね、価格凍結を可能としました。

また、本年上期には「トップバリュベストプライス」９８０品目の新商品とリニューアル商品の発売も決定し、物価高に対するお客さまの声にお応えできることとなりました。

イオンは、これまでもこれからもお客さまの声に耳を傾け続け、可能な限り日々の暮らしを少しでも支えられるよう、応援し続けてまいります。

＜お客さまの声（要旨）＞

・「物価高で“何でも気にせず買う”ことが難しくなり、主食も含めてやりくりせざるを得ない」

・「家族人数が多く食費負担が大きいなか、価格と量の安心感がある商品を選びたい。まとめ買いして備えたい」

・「同じ用途ならより手頃な商品を選び、生活の負担を少しでも減らしたい」

・「価格を見てトップバリュを購入、品質にも納得でき、無理なく普段の食生活を維持できている」

「お客さまの声」は、店頭・ＷＥＢ・コールセンター・チャットボット・手紙などで承っており、年間約４０万件超（１カ月あたり約３～４万件）のご意見・お申し出が寄せられています。

＜「価格凍結宣言」商品一例※2＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5831_1_be8a84f1041982082c307a790bb2f844.jpg?v=202605110251 ]

※１：生鮮食品、米、惣菜、酒類、ギフト商品、期間限定の値下げ商品、ならびに企画品（増量品・リニューアル品など仕様を変更した商品）を除きます。

万一、やむを得ず価格改定をせざるを得ない場合には、店頭にてお知らせいたします。

※２：店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。

※３：単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。