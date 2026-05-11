【 愛知県 × eiicon 】モノづくり中小・中堅企業向け新規事業創出プログラム「MONO INNOVATION AICHI」始動！！

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、愛知県より、モノづくり企業新規事業創出プログラム「MONO INNOVATION AICHI（通称：MONO）」を受託しました。

本日2026年5月11日より、『MONO INNOVATION AICHI（以下、本プログラム）』が始動。

同日より、本プログラムにて新規事業創出の取組を希望する愛知県内企業の募集を開始しました。

■モノづくり企業新規事業創出プログラム「MONO INNOVATION AICHI」について

愛知県ではこれまで、県内製造業の製品・技術等を広く発信し、産業競争力の強化を図るため、2003年度より、世界に誇る独自の技術や製品を有する企業を「愛知ブランド企業」として認定してきました。

一方で近年、カーボンニュートラルへの対応やDXの進展、消費者ニーズの多様化、さらにはグローバルな事業環境の変化などにより、モノづくり企業を取り巻く環境は大きく変化しています。

こうした中、愛知ブランド企業をはじめとするモノづくり中小・中堅企業が持続的な成長を遂げるためには、既存の製品や技術の延長にとどまらず、自社の強みを活かした新たな市場への展開や、新規事業の創出に取り組むことが求められています。

本事業では、こうした背景を踏まえ、愛知ブランド企業をはじめとする県内モノづくり企業を対象に、自社のコア技術を起点とした新規事業創出を支援します。

また、外部企業等との連携をはじめとしたオープンイノベーションの手法も活用し、事業創出の加速を図ります。

■モノづくり企業新規事業創出プログラム「MONO INNOVATION AICHI」

□参加企業募集について

愛知県内のモノづくり企業を対象に、新規事業創出プログラムへの参加企業を募集します。

・応募・詳細URL： https://forms.gle/szB95GnqeY5s35Dc9(https://forms.gle/szB95GnqeY5s35Dc9)

※募集締切：2026年6月15日（月）

【支援対象企業】

以下いずれかに該当する企業

（1）愛知ブランド企業

（2）基盤産業*関連のモノづくり中小・中堅*企業（県内に本社または工場・製造拠点等があること）

*基盤産業：自動車を除く輸送機器、電気機器、一般機械・精密機器、金属製品、プラスチック等を指す。ただし、自動車部品等の製造を行う企業であっても、当該事業の売上高が総売上高の50%未満である場合は当プログラムの対象とする。

*中堅企業：中小企業者を除く、常時使用する従業員の数が2000人以下の企業を指す。

【参加条件】

・本プログラムへの参加に社内の意思決定者層（経営層、事業責任者等）の了解を得ていること

・可能な限り計画策定フェーズのセミナー/ワークショップ（全4回を予定）及び実行フェーズの個別面談（隔週）に意思決定者層1名、実務担当者2～3名の参加ができること

【その他】

・参加費用：無料

※プログラム参加に伴う通信費、旅費等、本事業への参加にあたり発生する諸費用は、各参加者において負担いただきます。

・採択企業数：10社程度

□プログラム説明会について

本プログラムへの参加を検討・希望する企業の皆様を対象に、本プログラムの事業説明会を開催します。

当日は併せて、新規事業の必要性や、オープンイノベーションによる事業創出のプロセスをわかりやすくお伝えする講演・セミナーもございます。お気軽にご参加ください！

・応募・詳細URL： https://forms.gle/E21ZgWodVmaTX5L67(https://forms.gle/E21ZgWodVmaTX5L67)

※募集締切：2026年5月28日（木）正午

※参加費：無料

【開催概要】

・日時：2026年5月29日（金）14:00～16:00

・会場：「STATION Ai」大会議室1・2（M3階）

名古屋市昭和区鶴舞1-2-32（JR中央本線「鶴舞駅（名古屋駅から2駅）」徒歩6分）

【当日のコンテンツ】

１.基調講演「製造業の次の10年ーなぜ今、新規事業なのか」

登壇者：株式会社エバーコネクト 代表取締役社長 篠原 豊氏

２.新規事業・オープンイノベーションセミナー

「初めて取り組むモノづくり企業の新規事業の設計図」

登壇者：株式会社eiicon 執行役員 東海支社長 伊藤 達彰

３.『モノづくり企業新規事業創出プログラム』説明

４.ネットワーキング（参加者の交流時間）

※コンテンツは予告なく変更となる場合がございます。

□今後のスケジュール（予定）

5月11日（月） 愛知県内支援希望企業 募集開始 ※本プレスリリース

5月29日（金） プログラム説明会（STATION Ai）

6月15日（月） 募集締切

6月下旬 採択企業決定

6月～8月 新規事業計画の策定支援（フェーズ１）

9月18日（金） 中間報告会 ※日付は変更となる場合がございます。

9月～3月 新規事業計画の実行（フェーズ２）

3月 成果報告会

□本プログラムに関するお問い合わせ

愛知県×eiicon『MONO INNOVATION AICHI』運営事務局

aichi-monozukuri-oi（＠）eiicon.net（運営 株式会社eiicon）

※件名「愛知県モノづくり企業新規事業創出プログラム」にて電子メールにてお送りください。

※上記（＠）を @ に変換ください。

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

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