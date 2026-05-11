パワフルな「かばのおじいちゃん」が大活躍!? 人気絵本作家・大塚健太さん×北村裕花さんによるユーモア絵本『かばじい』5月14日発売

株式会社世界文化ホールディングス

株式会社世界文化社 (東京都千代田区) は、絵本『かばじい』(作／大塚健太 絵／北村裕花) を５月14日 (木) に発売します。

♦大好きなおじいちゃん・おばあちゃんに会いたくなる！

かばのポポくんとタマちゃんのおじいちゃんは、走るのも泳ぐのも食べるのも大得意！ 自慢のおじいちゃんです。ある日、ポポくんが池に釣り竿を落としてしまい……。

人気作多数の絵本作家、大塚健太×北村裕花のコンビが描く、ユーモラスなお話。 最後はまさかの予想外な展開にびっくり！ 思わず笑ってしまいます。 大好きなおじいちゃん・おばあちゃんとおしゃべりしたり、一緒に遊んだりしたくなる絵本です。

♦作者・大塚健太さんより

おじいちゃんやおばあちゃんが語るエピソードや体験話は、ときに私たちをびっくりさせます。その話があまりにぶっ飛んでいると、「ホントかな…嘘じゃないのかな…」と疑いたくなる気持ちがうまれたり、でもおじいちゃんやおばあちゃんが真剣に話しているのだから「やっぱり本当かもしれない」と信じるしかないような気がしてきたり。

恐竜と一緒に遊んだり、クジラと地球一周をしたりという、かばじいの嘘みたいなエピソードも、孫のポポくんとタマちゃんは「ホントかな。でも…」と不思議な気持ちを抱いて聞いていたようです。かばじいからしたら、孫たちのびっくりする顔や、わくわくしている姿を見たかっただけなのかもしれません。実際はどっちなんでしょうか……。

いずれにせよ、世のおじいちゃんやおばあちゃんは、本当にパワフルで元気だなって思います。 そのうえ、長い人生の中でいろんな体験や経験をしているのですから、かないっこありません。 私も、どんなに歳を取ったって「今が旬」と言えるような、素敵なおじいちゃんになりたいなあ。

♦著者プロフィール

■作／大塚健太 埼玉県生まれ。おはなしを手がける絵本作家。絵本作品に『トドにおとどけ』『うごきません。』『おにゃけ』（パイ インターナショナル）、『いちにちパンダ』（小学館）、『おやつトランポリン』（白泉社）、『ハムスたんていと かいとうニャー』（Gakken）、『にんじゃ シジュウカラのすけ』（世界文化社）などがある。

■絵／北村裕花 多摩美術大学卒業。『おにぎりにんじゃ』で第33回講談社絵本新人賞佳作受賞。絵本に『かけっこ かけっこ』『ねこです。』『ゴリラさんは』（講談社）、『こどもかいぎ』『もっとこどもかいぎ』（フレーベル館）、『フートンのおふとん』（BL出版）などがある。

♦刊行概要 『かばじい』

■発売日：2026年５月14日 (木)

■定価：1,760円（税込）

■仕様：A4変型／24ページ

■発行：株式会社世界文化ワンダーグループ

■発行・発売：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10166317.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4418268227/sekaibunkacom-22