「LIVBOX」シリーズに“門柱一体型”の新モデルが発売！ポスト・表札をまとめた宅配ボックスが玄関をスマートに

タンスのゲン株式会社（宅配ボックス「LIVBOX」シリーズに“門柱一体型”の新モデルが2種類登場）

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、すっきり置ける『門柱ポスト一体型宅配ボックス』と、より住まいの顔として引き立つ『門柱ポスト一体型格子デザイン宅配ボックス』の2種類を新たに発売したことをお知らせいたします。

本製品は、ポスト、宅配ボックス、そして表札やインターフォン（後付け）まで集約可能な門柱一体型デザインとなっており、玄関まわりをすっきり整え、住まいの外観に調和した「理想の玄関の顔」を実現します。

◇タンスのゲンの宅配ボックスシリーズ、「LIVBOX（リブボックス）」とは

「LIVBOX（リブボックス）」は、「Living（生活）」と「Box」を掛け合わせた名称で、暮らしに自然と溶け込むデザインを追求した、タンスのゲンの宅配ボックスシリーズです。

タンスのゲンでは、これまで【ポスト一体型宅配ボックス】、【レトロカントリー宅配ボックス】、【“魅せる”宅配ボックス】など幅広いラインナップを展開してきました。

（タンスのゲン宅配ボックスシリーズ“LIVBOX”）

■新たに、門柱を兼ねた宅配ボックスが登場

今回、「玄関まわりをすっきり整えたい」という想いから、門柱・ポスト・宅配ボックスが一体となった『門柱ポスト一体型宅配ボックス』、『門柱ポスト一体型格子デザイン宅配ボックス』を発売いたしました。

門柱とは、玄関先や敷地の入り口に設置され、表札やインターホン、照明などを一か所にまとめた「住まいの顔」となるエクステリアです。

（門柱ポスト一体型宅配ボックス）（門柱ポスト一体型格子デザイン宅配ボックス）

『門柱ポスト一体型宅配ボックス』は、すっきり置くことができるタイプで、玄関まわりの雰囲気にも自然になじみ、上質で美しい空間を演出します。

『門柱ポスト一体型格子デザイン宅配ボックス』は、より「玄関の顔」としての雰囲気を引き立てる格子デザインのため、「門柱の雰囲気を楽しみたい」という方に最適です。

また、縦格子は外からの視線を遮り、防犯面での役割を果たします。

（表札を貼って自分好みにアレンジ）（インターホンを取り付けて、さらに使いやすい門柱に）

どちらも上部に後付けの表札やインターホンを取り付けることで、より自分好みで使いやすい門柱に仕上げることができます。

◇郵便物まで受け取れる「ポスト一体型」

本製品は大きい宅配物を宅配ボックスから、小さな郵便物などをポストから受け取りができる「ポスト一体型」を採用しているため、これ一台で玄関まわりをすっきり整えてくれます。

ポストは4Aサイズのレターパックを受け取ることができるサイズ感です。

また、宅配ボックスとポストを合わせて約101Lもの収納が可能な大容量設計となっており、宅配ボックスにて大きい荷物を受け取ることができるので、外出が多い方やネットショッピングをされる方も再配達の心配をせずにご使用いただけます。

（郵便物まで受け取れる「ポスト一体型」を採用）（スムーズに受け取れる「背面扉」を搭載）

さらに、本製品の背面にはドアが付いており、玄関側からそのまま荷物が取り出せるようになっているため、正面に回る必要がなく、スムーズに取り出しを行えます。

◇見た目にこだわったデザイン（荷物の有無を確認できるスリット窓）

本製品は玄関まわりの雰囲気に自然になじむ「モルタルグレー」、「ブラウン」の2色展開となっております。ご自宅の玄関ドアや外壁と合わせやすく、スタイリッシュで美しい印象を与えます。

また、宅配ボックスとポストにはそれぞれスリット窓がついており、荷物の有無は一目でわかるため、わざわざ配送状況を確認し、室内から配達物を取りに行く必要がありません。

さらに、レンガブロックや水を入れたペットボトルを入れて、転倒や盗難を防止できるウエイトベース付きの「置き型設計」となっています。外構工事が不要でお引越しや後から場所を変えたくなっても、いつでも移動することができます。

地面にしっかりと打ち付けて固定できるアンカーボルトもついているので、転倒や盗難防止を徹底的に行いたいという方でも安心です。

（転倒や盗難を防止できるウエイトベース付き）（アンカーボルトでしっかり固定も可能）◇長く使える安心の構造（暗証番号の漏洩を防ぐゼロリターン錠）（大切な荷物をしっかり守れる高脚付き）

本製品はセキュリティ面と防塵・防水性能の両立によって、長く安心してご使用いただけます。

セキュリティ面では、設定した暗証番号で鍵を開けると自動で数字が0に戻るゼロリターン錠がついているので、暗証番号の漏洩を防ぐことができます。

暗証番号は後から変更することも可能で、万が一暗証番号を忘れてしまっても非常用のキーがついているので安心です。

また、本製品は扉の内側に段差がついているため、隙間から雨水やほこりが入りにくく、脚付きなので雨の日でも底からの浸水を防ぎ、大切な荷物を雨水から守ることができます。

さらに、防塵・防サビ仕様となっているため、劣化しにくく、長くきれいにご使用いただけます。

◇販売情報

今回、発売開始した『門柱ポスト一体型宅配ボックス』、『門柱ポスト一体型格子デザイン宅配ボックス』はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

■『門柱ポスト一体型宅配ボックス』販売ページ

▼タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/takuhai/products/17600209

▼楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/17600209/

▼ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/17600209.html

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/406_1_9740e4d769bd2a226c83732ba2e30feb.jpg?v=202605111152 ]

■『門柱ポスト一体型格子デザイン宅配ボックス』販売ページ

▼タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/takuhai/products/17600210

▼楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/17600210/

▼ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/17600210.html

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/406_2_7b8abd3664cfb28656080aaf16191a14.jpg?v=202605111152 ]