点（シミ）でもなく、線（シワ）でもなく。“自分らしさ”と向き合い『肌全体の印象』を育てるスキンケアシリーズ『Phocella』、5/11オンラインショップにて新発売

株式会社イノベイションオブメディカルサービス

株式会社イノベイションオブメディカルサービス（神奈川県厚木市、代表取締役社長：伊藤一、以下：イノベイションオブメディカルサービス）は、2026年5月11日（月）、スキンケアシリーズ「Phocella」（読み：フォセラ）を、オンラインショップ（https://phocella.theshop.jp/）にて全国向けに販売開始いたします。

生活者を長年見つめてきた経験から、セルフケアの揺らぎがやがて大きな波になること、スキンケアを通じた“外側から内側へ波及するポジティブな循環”がより良く生きるための源になることに着目し、次世代スキンケア成分レピスタ(R)をキー成分としてシリーズ全7製品を取り揃えました。初めての方にぴったりなトライアルギフトセットもご用意しています。

Phocellaが目指すのは、肌を起点にしたウェルビーイング──自分らしい自分の実現──

オンラインショップ：https://phocella.theshop.jp/

イノベイションオブメディカルサービスは、神奈川県を中心に一都四県で医療・福祉領域で40年以上事業を展開しています。日々の暮らし・生活者を見つめる中で、体調や心の状態がまず「肌」にあらわれるという場面に何度も出会い、本格的な不調に至る前の段階で”小さな揺らぎ”に寄り添うことの重要性を感じてきました。特に生活の中で様々な役割を担い、やるべきことに追われ、自分自身に向き合いケアする機会を逃しがちな現代女性に向け、スキンケアを通じたウェルビーイングの実現を後押しするべくPhocellaを販売いたします。

Phocella──光を宿す細胞。ブランドネームに込めた想い

肌は、健康状態を映し出す最も早く、確かなサイン。カサつき、くすみ、ツヤやハリの低下、言葉にならない疲れの影──こうした微細な変化は、データより先に身近な人の目に映ります。Phocellaが目指すのは、生活者の健康と活力が自然に伝わる肌。明るく、血色がよく、しっとりと潤い、疲れを感じさせない状態です。「今日も調子が良さそうだね」と周囲を安心させ、その一言が自分自身そっと元気づける──そんな循環を大切にしています。

Phocellaは、肌には本来、自ら整い回復しようとする力が備わっていると考えています。その力が発揮されやすい環境を丁寧に整え、細胞のひとつひとつが光を宿し、それが肌表面にも現れる状態を目指します。そんな想いをこめて、ギリシャ語で光を意味する”Phos”と英語で細胞を意味する”cell”を掛け合わせた造語“Phocella”をブランドネームとしました。

シリーズ全7製品を取り揃え、朝晩のベーシックケアから特別な日のためのスペシャルケアまでを提案

Phocellaは、クレンジング／洗顔料／導入美容液／ミスト化粧水／美容液／クリーム／フェイスマスクの全7製品を取り揃えています。

次世代スキンケア成分ともいわれる植物成長因子のアザオキソヒポキサンチン（AOH）を有効成分とした化粧品原料『レピスタ(R)』をシリーズのキー成分に据え、肌本来の力で整う状態を目指しました。

一方、キー成分でありながらレピスタ(R)を主役にするのではなく、そこに重ねられる成分がそれぞれの役割を発揮できる環境を整える役割として、処方設計しています。刺激を与えず、不要なものを取り除き、必要なものを与え、肌が自律的に機能することを妨げない。香りで包みながら肌を安定させ、肌の印象を変えていくのがPhocella流。作業になりがちなスキンケアの時間を、自分自身をリセットするための時間に変えていくスキンケアシリーズです。

初めてPhocellaをお試しいただく方や、大切な方への贈り物にも最適な、ミニボトル版に限定ポーチが付属したトライアルギフトセットもご用意。こちらはフェイスマスクの有無が選べます。

《製品一覧》

・ ザ オイルクレンジング（150ml／税抜3,500円・税込3,850円）

・ ザ ウォッシュ（120g／税抜2,800円・税込3,080円）

・ ザ ブースターセラム（30ml／税抜4,500円・税込4,950円）

・ ザ スキンウォーター（100ml／税抜5,000円・税込5,500円）

・ ザ セラム（30ml／税抜5,800円・税込6,380円）

・ ザ クリーム（30g／税抜6,800円・税込7,480円）

・ ザ スキンセラピー バイオセルロースマスク（28ml×1枚／税抜1,500円・税込1,650円）

・ Phocella体感トライアルギフト（税抜9,000円・税込9,900円）

・ Phocella体感トライアルギフト マスクセット（税抜10,000円・税込11,000円）

《Phocella体感トライアルギフト内容》

・ザ オイルクレンジング 50ml

・ザ ウォッシュ 35g

・ザ ブースターセラム 12ml

・ザ スキンウォーター 30ml

・ザ セラム 12ml

・ザ クリーム 15g

・オリジナルポーチ 1点

ザ スキンセラピー バイオセルロースマスク1枚をセットにした《Phocella体感トライアルギフト マスクセット》もラインナップ。

肌を整えることから、毎日の選択を前向きに

Phocellaが届けたいのは、単なるスキンケア製品ではありません。忙しい日常であっても、1日数分のスキンケア時間にPhocellaを使うことで、力を抜いて深呼吸ができる時間に変えていきます。肌を整えることが自分自身を大切にする感覚に繋がり、その感覚が日々の表情や選択を少しずつ前向きに変えていく。そしてその変化が周囲との関係や社会の空気をも明るくしていく。Phocellaはその伴走者でありたいと考えています。

【会社概要】

会社名：株式会社イノベイションオブメディカルサービス

所在地：〒243-0034 神奈川県厚木市船子579番地1号

設立：1982年10月

事業内容：医薬品卸売一般販売業、薬局の経営、治験支援事業 (SMO)、住宅改修事業、医療用具販売及び賃貸業、医療ガス販売業、一般事務備品販売及び賃貸業、日用雑貨販売業、病院・医院の経営コンサルティング業務、医療事務および経理の受託業務、指定訪問介護事業、指定福祉用具貸与事業、医療機関向けコンピュータシステムの開発・構築・運用管理・導入支援］

代表者：伊藤 一

電話番号：0463-90-2888

URL：https://www.ims-inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社イノベイションオブメディカルサービス

部署名：開発推進部

担当者名：辻井（つじい）、霜鳥（しもとり）、福田（ふくだ）

電話番号：046-220-0777

E-mail：infomail@ims-inc.co.jp