中小企業の業務自動化を加速、Claude Code実装事例集を無料公開

株式会社コミクス

中小企業では、採用難、業務の属人化、経営者・管理職への業務集中が、成長を停滞させる要因になっています。

一方で、Claude CodeをはじめとするAIエージェントを活用し、メール監視、議事録生成、提案書作成、SNS発信などを「指示すれば動く仕組み」に置き換える事例も生まれています。

株式会社コミクス（本社：東京都渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、自社運用で約1年かけて構築した「スキル100本・エージェント30体」のClaude Code実装事例を体系化した『中小企業のAIネイティブ化 実装事例集』を無料公開し、あわせて中小企業向け導入伴走支援の相談受付を開始します。

■ 背景・課題

中小企業では、商談、提案書作成、議事録、メール返信、社内資料作成といった「経営者・管理職の周辺業務」が膨大な時間を占め、本来注力すべき意思決定や顧客対応に時間を割きにくい状況が続いています。採用で解決しようにも、人件費負担、育成期間、定着リスクが障壁となり、業務改善を先送りする企業も少なくありません。

東京商工会議所の調査では、中小企業のデジタルシフト・DXの課題として「コスト負担」が31.9％で最多となり、「旗振り役が務まるような人材がいない」も31.0％にのぼります。一方で、デジタルシフトを進めた企業の77.9％が成果を実感しており、効果として「業務効率化」が81.0％で最も多く挙げられています。

しかし、生成AIの活用が単発の文章生成や画像生成にとどまり、業務プロセスそのものをAIに移管できている事例は限られます。「ChatGPTで議事録を作る」段階から、メール監視、議事録生成、提案書作成、SNS投稿を連動させるには、設計思想と運用テンプレートの蓄積が必要です。

本事例集は、コミクスが2025年からの自社運用で蓄積した実装の全体像と、検討初期の中小企業が導入順序を判断するための実務資料です。

■ 提供内容

1）『中小企業のAIネイティブ化 実装事例集』の無料公開

株式会社コミクスは、自社運用で蓄積したClaude Code活用ノウハウを20本の実務知見として体系化し、無料で公開・提供します。

・無料公開資料：中小企業のAIネイティブ化 実装事例集

資料の主な内容（抜粋）

・スキル100本・エージェント30体の設計思想と分類

・業務開始時に自動稼働する「朝の業務確認」と、業務終了時の「終業時確認」の構成

・商談後フォローを短時間で完了する営業支援フローの運用設計

・Chatworkの各ルームを定期確認し、返信漏れを防ぐ監視フロー

・Gmail、Notion、Google Calendarとの連携設計

・3ヶ月で導入を進める段階的ロードマップ

2）『Claude Code導入伴走支援パッケージ』の相談受付

資料公開に加え、社内業務のAI移管を進めたい中小企業向けに、導入支援の相談受付を開始します。社内にエンジニアやIT専任担当者がいない企業でも、業務単位で小さく検証しながら進められる構成です。

・初期設計：運用方針、権限設計、セキュリティ方針の策定

・基盤構築：外部ツール連携、エージェント実装、Chatwork／Gmail／Notion統合

・実装支援：朝の業務確認、営業支援、議事録自動化などから内製化

・運用定着：社内展開の手順設計、社員研修、改善サイクルの仕組み化

■ 特長・強み

AI活用の無料相談受付はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。オンライン相談時に資料をご提供します。

・自社運用に基づく実装：商談件数1.5倍を実現したコミクス自身の運用を土台にしています。

・経営課題から逆算する設計：単なるツール導入ではなく、採用代替、属人化解消、機会損失の削減を目的に組み立てています。

・20本の実務知見を体系化：初期設定、外部連携、業務自動化、コンテンツ発信、組織展開、コスト管理の6分野で整理しています。

・人の判断を残す運用：意思決定、契約、人事判断はAIに任せず、業務領域ごとに「任せる／任せない」の線引きを明示しています。

・スモールスタート前提：まずは朝の業務確認、または議事録自動化から始め、効果を確認してから拡張する構成にしています。

■ 想定利用者・活用シーン

想定利用者

・中小企業の経営者：採用に踏み切れず、自身の時間を周辺業務に取られている方

・1人法人・個人事業主：売上の壁を採用以外の方法で突破したい方

・経営企画・DX推進担当者：全社的なAI活用を業務プロセス単位で進めたい方

活用シーン例

・経営者の朝業務：メール、Chatwork、カレンダーを統合確認し、優先順位付きレポートを配信

・営業：商談直後に議事録、フォローメール、提案書ドラフト、SNS投稿案を一括生成

・カスタマーサクセス：複数チャネルの未読を巡回し、返信が必要なものだけを抽出

■ 今後の展望

株式会社コミクスは、Claude CodeをはじめとするAIエージェントの活用を、単発のツール導入ではなく、中小企業の業務構造を再設計する取り組みとして支援していきます。今後は、コミクスアカデミーとの連携により、経営者の自走と社員教育を一体で進められる支援体制を整えていきます。

まずは無料公開資料と無料相談を通じて、各社の業務プロセス、属人化リスク、AI移管余地を可視化します。

AI活用の無料相談受付はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。オンライン相談時に資料をご提供します。

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

Web：https://www.comix.co.jp/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達成生