「長崎ちゃんめん」岡山浜店 5月13日（水）リニューアルオープン！

株式会社焼肉坂井ホールディングス

昭和46年創業の「長崎ちゃんめん」では、岡山浜店を「麺中華れすとらん」として5月13日（水）にリニューアルオープンいたします。鉄板ホルモン焼きちゃんめんや中華かつ丼などの新メニューを加え、新しい「長崎ちゃんめん」として営業いたします。5月13日（水）・14日（木）の両日は、先着100名様にキャベツ（1玉）または卵（1パック：6個入り）をプレゼントいたします。さらに、2,000名様限定でお得なクーポン券もご用意しております。どうぞ、この機会に、お得にお楽しみください。スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

長崎ちゃんめん 岡山浜店

リニューアル オープン記念プレゼントの内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28006/table/564_1_4316af455e8ca1795c7b1a58ff2ccc4d.jpg?v=202605110251 ]外観イメージ周辺地図

プレゼントその1

オープンより2日間限定（5/13・5/14）ご来店先着100名様に「キャベツ（1玉）」もしくは

「卵（1パック：6個入り）」

※期間中、お食事をされたお客様、各日先着100名様限定（ドリンク / サイドメニューのみは除く）

※卵の殻の色は、赤、ピンク、白の場合がございます。

プレゼントその2

長崎ちゃんめん 岡山浜店 お食事クーポン券（2,000名様限定）

※なくなり次第配布は終了いたします。※クーポンはお一人様につき1枚ご利用可能です。

※他の割引券、サービス券、GGカード、アプリとの併用はできません。

※クーポン券と現金のお引き換えはいたしかねます。

※次回ご来店の際、ご利用ください。

※お持ち帰りにはご利用できません。

※お食事されたお客様に限ります。（ドリンク / サイドメニューのみは除く）

おもなメニュー

※画像はイメージでございます

長崎ちゃんめん店舗

山口県17店舗 広島県5店舗 島根県1店舗 岡山県8店舗 兵庫県1店舗 大阪府2店舗

https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/shop

「長崎ちゃんめん」のこだわり

■ 野菜

長崎ちゃんめんは、キャベツ・もやし・玉葱、人参、木耳、コーン等、沢山の種類の野菜を使用しております。また国産キャベツともやしをたっぷり使用しており、野菜たっぷりちゃんめんの野菜の総重量は約380gです。成人が1日に必要とする野菜の摂取量は約350ｇと言われていることからも、野菜たっぷりでお届けしています。

■ 生麺

麺の製造はいつでも安心安全で美味しい商品をお客様に提供する為、こだわりを持って取り組んでおります。また小麦粉は山口県産の「せときらら」を使用しており弾力のある生麺に仕立てました。

■ スープ

長崎ちゃんめんのスープは丸鶏と豚骨を使用し、創業以来、変わらぬ伝統のあるスープを提供しております。野菜や魚介の旨味がスープに溶け込んだ、うまみとコクのあるスープを堪能してください。

■ 誕生秘話

「ラーメンじゃないよ。チャンポンじゃないよ。ちゃんめんだよ。」ちゃんめんの特色を一言で言うと、ラーメンとちゃんぽんの「いいとこどり」な商品です。ちゃんぽん特有の野菜や海産物など11種類のボリュームたっぷりの具材を使用。ラーメンの主役となるスープと麺ではスープは丸鶏と豚骨を使用し、野菜の旨みがじっくり溶け込みんでいます。また麺はコシのある生麺で美味しく仕上げたモチモチ食感。このように両方の「美味しさ」をご堪能いただけます。

■ 麺中華れすとらん として

創業50年以上が経過し、長崎ちゃんめんはブランドコンセプトを「麺中華れすとらん」にリブランディングいたしました。これまでの「長崎ちゃんめん」に加え、更にメニューを拡大いたしました。長崎皿うどんをはじめ、伝統のちゃんめんにホルモン焼きをトッピングし、鉄板焼きとして新しい美味しさを提供いたします。また、小籠包、麻婆丼など、より「中華」としてのメニューも強化いたしました。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

長崎ちゃんめん HP https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/