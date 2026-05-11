サーフブランド「The Endless Summer」×「Mack Trucks」コラボレーションTシャツ発売

株式会社サンマリノ

アパレル・服飾品の製造・卸売・小売を手掛けるサンマリノ（本社：東京都墨田区、代表取締役：大家康弘）は、自社が展開するアメリカ発のサーフブランド「The Endless Summer」（ザエンドレスサマー）より、アメリカの老舗貨物自動車メーカー「Mack Trucks（マックトラック）」とのコラボレーションTシャツを発売する。

1900年にニューヨーク州ブルックリンで創業した「マック・ブラザース・カンパニー」をルーツに持つMack Trucksは、ブルドッグのトレードマークで広く知られ、長年にわたりアメリカの物流を支えてきた存在である。

また、「Convoy」「Mad Max」「Die Hard」「Cars」「Transformers」など数々の映画にも登場し、その無骨で力強いイメージはカルチャーシーンにおいても高い認知を誇る。

さらに1970年代にはノベルティとしてブルドッグモチーフの貯金箱が配布され、日本ではテンダーロイン本店のディスプレイをきっかけに広く知られるようになった。現在ではヴィンテージ市場において高額で取引されるなど、アイコン的存在として根強い人気を持つ。

本コラボレーションでは、TESのアイコンであるフレンチブルドッグ（BUHI）と、Mack Trucksを象徴するイングリッシュブルドッグを掛け合わせたオリジナルグラフィックを展開。

マックトラックへのリスペクトを込め、2匹のブルドッグが仲良く共演する姿を描いた、ブランドらしい遊び心とストーリー性のあるデザインに仕上げている。

ボディには、洗い晒しのような風合いが特徴のアメリカンコットンを、日本生産にて忠実に再現したオリジナルのヘビーウェイト天竺を採用。

度目を詰めながらも柔らかさを持たせ、堅牢さを兼ね備えた快適な着心地に仕上げている。

また、生地・縫製のすべてを日本製で統一し、長く愛用できるクオリティを実現した。

販売価格：各9,900円（TAX IN）

デリバリー：5月下旬

MADE IN JAPAN



●販売先

The Endless Summer オンラインストア（https://the-endless-summer.jp）

ZOZOTOWN（https://zozo.jp/shop/naval/?p_scpid=8633）



●The Endless Summerについて

ブランド概要：hhttps://the-endless-summer.jp/pages/philosophy(https://the-endless-summer.jp/pages/philosophy)

Instagram： https://www.instagram.com/the_endless_summer_apparel/

1964年に撮られたサーフィン・ドキュメントの代表作『エンドレスサマー』は５万ドルという低予算で制作し、全世界で3千万ドル以上の収益をあげた永遠不滅のサーフィン・ムービー。創造性に満ちたこの映画の世界観をファッションとアートを通して表現している。新しくも懐かしいリラックスライフを演出するコレクションを展開。



●お問い合わせ先

株式会社サンマリノ

TEL：03-3634-5122