大阪エヴェッサ U15 2026-27シーズン 練習参加型トライアウト開催のご案内

ヒューマンプランニング株式会社

大阪エヴェッサU15では、「練習参加型トライアウト」の実施が決定しましたので、お知らせします。



9月から始まる『B.LEAGUE PREMIER』開幕に向け、ユースチームのさらなる強化・レベルアップを目的に、U15カテゴリーの新たな戦力発掘に取り組みます。



強い意志と覚悟を持った、選手たちの挑戦をお待ちしています。

大阪エヴェッサ ユースチームの詳細はこちら(https://www.evessa.com/team/youth/)

日時

第一回：2026年6月8日(月) 18:15～20:30 ＜受付＞ 17:40～

第二回：2026年6月17日(水) 18:15～20:30 ＜受付＞ 17:40～

場所

おおきにアリーナ舞洲

(大阪市此花区北港緑地2丁目2-15)

対象

中学1年生～中学3年生 男子 (2026年度)



参加費

1回 2,500円(税込)

※複数回受験可能



持ち物

運動できる服装、バッシュ、着替え、飲み物

チーム責任者承諾書(https://www.evessa.com/files/user/260511_01_01.pdf)（現在、中学部活動またはクラブチームに所属している方）

※チーム責任者承諾書は当日受付時にご提出ください。

※ボールは主催者で準備します。

トライアウト概要

トライアウト申込方法

大阪エヴェッサU15練習参加型トライアウト お申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQat8SBbEoClNFehnuTAkoSMfYxijuDiBtBes9Iz7wcD0Kvw/viewform)

応募締切：各トライアウト日 前日12時まで（必着）



選考の流れ

一次選考・二次選考を実施し、一次選考を通過した選手が二次選考へ進みます。



１.一次審査

練習参加（実技） ※通常のU15練習に参加いただきます

書類審査（エントリーフォーム記載内容）



２.ニ次審査

三者面談（選手・保護者・スタッフ）

※実技 一次審査合格者のみ



３.合否発表

一次・二次審査後、1週間以内に合否をメールにてご連絡します。



４.合格後

ユースチーム活動に参加（入団時期、相談可能）

入団条件

・トライアウト合格後より、大阪エヴェッサU15の活動に参加できる選手

※現在、他チームに所属している方は、本トライアウト合格後に移籍していただきます。

※学校行事や個別の事情による欠席を除き、すべての練習へ参加していただきます。

※大阪エヴェッサU15を最優先に活動し、JBA登録を大阪エヴェッサU15で行うこと。（部活動・クラブチームでのJBA登録は不可）

・チーム規約に同意のうえ、大阪エヴェッサU15の選手として自覚と責任を持ち、コート内外で行動できる選手

特待生制度

県代表レベルまたは高身長の選手、且つ弊クラブが実力を認め入団する選手に対して、月会費等の割引優遇制度を適用します。

割引の詳細については個別の対応となり、一般的な質問にはお答えできません。

※選考により特待生として認定した選手には、個別でメールにて通知します

大阪エヴェッサU15 活動内容

活動日時

月曜・火曜・水曜・金曜

時間：18：15～20：45

（17:30より体育館使用可能／おおきにアリーナ舞洲）



※上記活動に加え、土日には大会や練習試合（中学生・高校生カテゴリー）があります。

※学校行事や個別の事情による欠席を除き、すべての練習へ参加していただきます。



活動場所

メイン：おおきにアリーナ舞洲（大阪市此花区北港緑地2-2-15）

※その他大阪府下体育館にて練習を行います。

※体育館の空き状況により練習場所・時間等が変更になる場合がございます。

ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。

●代表取締役 ：磯村 英孝

●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋9階

●資本金 ：5,000万円

●URL ： https://hp.athuman.com/

ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------

「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。

●代表取締役 ： 佐藤 朋也

●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：12億9,900万円

●URL ： https://www.athuman.com