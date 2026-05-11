大阪エヴェッサ U15 2026-27シーズン 練習参加型トライアウト開催のご案内
大阪エヴェッサU15では、「練習参加型トライアウト」の実施が決定しましたので、お知らせします。
9月から始まる『B.LEAGUE PREMIER』開幕に向け、ユースチームのさらなる強化・レベルアップを目的に、U15カテゴリーの新たな戦力発掘に取り組みます。
強い意志と覚悟を持った、選手たちの挑戦をお待ちしています。
大阪エヴェッサ ユースチームの詳細はこちら(https://www.evessa.com/team/youth/)
日時
第一回：2026年6月8日(月) 18:15～20:30 ＜受付＞ 17:40～
第二回：2026年6月17日(水) 18:15～20:30 ＜受付＞ 17:40～
場所
おおきにアリーナ舞洲
(大阪市此花区北港緑地2丁目2-15)
対象
中学1年生～中学3年生 男子 (2026年度)
参加費
1回 2,500円(税込)
※複数回受験可能
持ち物
運動できる服装、バッシュ、着替え、飲み物
チーム責任者承諾書(https://www.evessa.com/files/user/260511_01_01.pdf)（現在、中学部活動またはクラブチームに所属している方）
※チーム責任者承諾書は当日受付時にご提出ください。
※ボールは主催者で準備します。
トライアウト概要
トライアウト申込方法
大阪エヴェッサU15練習参加型トライアウト お申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQat8SBbEoClNFehnuTAkoSMfYxijuDiBtBes9Iz7wcD0Kvw/viewform)
応募締切：各トライアウト日 前日12時まで（必着）
選考の流れ
一次選考・二次選考を実施し、一次選考を通過した選手が二次選考へ進みます。
１.一次審査
練習参加（実技） ※通常のU15練習に参加いただきます
書類審査（エントリーフォーム記載内容）
２.ニ次審査
三者面談（選手・保護者・スタッフ）
※実技 一次審査合格者のみ
３.合否発表
一次・二次審査後、1週間以内に合否をメールにてご連絡します。
４.合格後
ユースチーム活動に参加（入団時期、相談可能）
入団条件
・トライアウト合格後より、大阪エヴェッサU15の活動に参加できる選手
※現在、他チームに所属している方は、本トライアウト合格後に移籍していただきます。
※学校行事や個別の事情による欠席を除き、すべての練習へ参加していただきます。
※大阪エヴェッサU15を最優先に活動し、JBA登録を大阪エヴェッサU15で行うこと。（部活動・クラブチームでのJBA登録は不可）
・チーム規約に同意のうえ、大阪エヴェッサU15の選手として自覚と責任を持ち、コート内外で行動できる選手
特待生制度
県代表レベルまたは高身長の選手、且つ弊クラブが実力を認め入団する選手に対して、月会費等の割引優遇制度を適用します。
割引の詳細については個別の対応となり、一般的な質問にはお答えできません。
※選考により特待生として認定した選手には、個別でメールにて通知します
大阪エヴェッサU15 活動内容
活動日時
月曜・火曜・水曜・金曜
時間：18：15～20：45
（17:30より体育館使用可能／おおきにアリーナ舞洲）
※上記活動に加え、土日には大会や練習試合（中学生・高校生カテゴリー）があります。
※学校行事や個別の事情による欠席を除き、すべての練習へ参加していただきます。
活動場所
メイン：おおきにアリーナ舞洲（大阪市此花区北港緑地2-2-15）
※その他大阪府下体育館にて練習を行います。
※体育館の空き状況により練習場所・時間等が変更になる場合がございます。
ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------
B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。
●代表取締役 ：磯村 英孝
●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋9階
●資本金 ：5,000万円
●URL ： https://hp.athuman.com/
ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------
「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。
●代表取締役 ： 佐藤 朋也
●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階
●資本金 ：12億9,900万円
●URL ： https://www.athuman.com