災害時の「備え」を考えるきっかけに──神戸市・田井西公園で主催された【防災Sowing】防災イベントにGreeshowが携帯浄水器を協賛

メリショー・ジャパン 株式会社

近年、災害リスクが増大する中で、「家庭での備蓄」と「安全な飲料水の確保」は喫緊の社会的課題となっております。停電時や断水時においても、清潔な水を持続的に確保できる手段は、生命線そのものと言えるでしょう。

Greeshowは、災害時やアウトドアシーンで活用できる携帯浄水器を展開するブランドとして、防災Sowingの取り組みに賛同し、今回の物品協賛を行いました。

防災に関する情報や体験機会を通じて、来場者が日常の延長線上で備えについて考えるきっかけをつくることは、地域における防災意識の向上にもつながります。Greeshowは、製品提供を通じてこうした啓発活動を支援しました。

協賛概要

主催：防災Sowing

開催日：2026年3月29日

開催場所：神戸市・田井西公園

協賛内容：携帯浄水器の提供および賞品抽選

対象：地域住民、親子連れ、防災に関心のある方

来場者は、携帯浄水器の使用イメージや特長に触れながら、災害時における飲料水確保の方法の一つとして製品を知る機会を得ました。

協賛製品の活用：

来場者は、携帯浄水器の使用イメージや特長に触れながら、災害時における飲料水確保の方法の一つとして製品を知る機会を得ました。

体験型の展示を通じて、防災用品をより具体的に理解するきっかけとなり、“備蓄する”だけでなく“確保する”という視点からも水の備えを考える場となりました。

来場者には、実際の使用方法をご覧いただきながら、濁った水がろ過され、透明に近づいていく過程を体験的に学んでいただきました。

目の前で水が変化していく様子は、子どもから大人まで幅広い世代の関心を集め、ブース内では多くの質問や感想が寄せられました。

会場では、以下のような反応が見られました。

「こんなに簡単な操作で使えることに驚いた」

「コンパクトなので、防災リュックに入れて備えやすそう」

「水は備蓄するものと思っていたが、必要な時に確保する方法も大切だと感じた」

こうした体験を通じて、災害時の備えとして携帯浄水器を具体的にイメージしていただく機会となりました。

イベント終了後、主催者である法人様より、心温まる感謝状をいただきました。

Greeshowについて

香港に本社を置く弊社MERYSTARは、長年にわたり浄水器フィルターの高度な技術を磨き続けてまいりました。その集大成として2021年に立ち上げたのが「GreeShow」です。ブランド名には「緑、溢れる」という願いを込め、地球環境保護を象徴するイメージを掲げています。「地球のためになる」をコンセプトに、皆様へ安心で健康的なライフスタイルをご提案いたします。

現在はMeryshow Japan株式会社と協力し、日本の皆様のニーズに最適な携帯浄水器の開発と展開を行っております。GreeShowの携帯浄水器は、日常の水道水を美味しく浄化するだけでなく、登山やキャンプ、旅行といったアウトドアシーンから、地震・台風などの自然災害に伴う断水対策まで、あらゆる場面で皆様の命と暮らしを力強く支えます。

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