【1,038名調査】派遣の稼働率「業界平均21.1% vs 上位層33.6%」──分かれ目はマッチング機能の活用度、主軸として活用できている派遣会社はわずか9.5%

株式会社ゼクウ

株式会社ゼクウ（所在地：東京都港区、代表取締役社長：近藤 翔太）は、稼働スタッフ50名以上の派遣会社で営業・コーディネーターを務める1,038名を対象に、「派遣マッチングの『稼働率』を左右する3大変数（提示量・処理スピード・処理限界）」に関する実態調査を実施しました。

調査の結果、業界平均の稼働率は21.1%である一方、提示量上位層（スタッフへの初回求人提示4件以上、かつ、1求人枠へのスタッフ提示倍率4倍以上の両条件を満たす企業）では平均稼働率33.6%（+12.5pt）を達成。

しかし、稼働率を伸ばすカギとなる「マッチング機能を業務の主軸として活用すること」(求人検索・候補抽出・進捗管理を運用の中心に据えること)を実現できている派遣会社は、業界全体のわずか9.5%にとどまることが明らかになりました。

派遣マッチングの稼働率を分ける3つの指標 ── 業界平均21.1%、提示量上位層33.6%、中心活用層は初回提示量1.7倍（n=1,038）完全版レポートを読む（無料・登録不要） :https://rpm.zeku.co.jp/research/2026-staffing-matching/1,038名調査の全データ・専門家見解・FAQまでWebで公開

■ 調査背景：稼働率を左右するのは、本当に「個人の力量」だけなのか

労働人口の減少により、派遣スタッフの獲得競争が激化しています。

成約には「迅速かつ的確なマッチング」が不可欠ですが、現場では担当者の経験や勘に頼る属人的な運用が多く、案件増加に伴う「連絡の遅れ」や「提示不足」による取りこぼしが懸念されています。

稼働率を左右するのは、本当に個人の力量だけなのでしょうか。株式会社ゼクウでは、稼働率に直結する3大変数（提示量・処理スピード・処理限界）について、1,038名の実態を調査しました。

■ 調査サマリー（5つの主要ファクト）

本調査で明らかになった、稼働率を分ける5つの主要ファクトを以下に整理します。

1. 業界平均の稼働率は21.1%。提示量上位層の企業（スタッフへの初回求人提示4件以上、かつ企業へのスタッフ提示倍率4倍以上）では33.6%（+12.5pt）を達成

2. 担当者の処理限界は「求人6～10件（42.1%）」「スタッフ7～10名（38.2%）」に集中

3. 処理限界を超えたときに起きる弊害(複数回答)の上位は「追客の停滞」40.1%、「進捗管理の崩れ」35.8%、「初回提示量の減少」29.3%。これらが連鎖的に発生

4. 約半数(48.4%)の企業が「システムはあるが記録中心」(検索・進捗管理は十分活用できていない)。マッチング機能を業務の主軸として活用できている企業は9.5%のみ

5. マッチング機能を業務の中心として活用している企業は、アナログ中心（Excel・手作業中心）の企業と比較し、スタッフへの初回求人提示量1.7倍（1.8件→3.1件）・稼働率1.2倍（20.7%→24.3%）を実現

■ 調査概要

調査名：「派遣マッチングの『稼働率』を左右する3大変数（提示量・処理スピード・処理限界）」に関する調査

調査期間：2026年2月27日（金）～2026年3月2日（月）

調査方法：PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

調査人数：1,038名

調査対象：稼働スタッフ50名以上の派遣会社で、営業／コーディネーター／営業・コーディネーター兼務に従事するモニター

調査元：株式会社ゼクウ（https://zeku.co.jp/）

モニター提供元：サクリサ

※本調査における「スタッフ」とは、応募者・登録スタッフを含む派遣候補者を指します。

※レンジ回答の数値は、階級データ推定（Grouped Mean：加重平均、Grouped Median：補間中央値）により代表値を算出しています。

■ 稼働率を分けるのは「提示量」── +12.5ptの改善余地

派遣マッチングにおける「提示量」は、(1)スタッフ1人への初回提示求人件数 と (2)1求人あたりに企業へ提示する候補数(提示倍率) の2つの指標で測ります。本調査では、この2つの提示量が稼働率に直結する関係が明らかになりました。

初回求人提示件数は「2～3件」が約半数、スタッフ提示倍率は「2倍と3倍」が約8割

「1人のスタッフに対する初回面談での具体的な求人提示件数」について尋ねたところ、約半数が『2～3件』（53.0%）にとどまり、1人あたり平均2.54件の提示でした。

「1求人あたりのスタッフ提示倍率」は『2倍』（38.9%）と『3倍』（41.6%）で約8割を占め、1求人あたり平均2.56倍。1つの採用枠に2～3名を引き合わせる運用が業界に定着している実態が確認されました。

初回提示件数（左）／求人提示倍率（右）── 全体の53.0%が「2～3件」、約8割が「2倍と3倍」に集中。スタッフ提示倍率4倍×初回求人提示4件以上で稼働率33.6%、業界平均から+12.5pt

この2つを掛け合わせた「提示量」と稼働率の関係を分析したところ、業界平均21.1%に対し、企業へのスタッフ提示倍率4倍以上×スタッフへの初回求人提示4件以上の層では平均稼働率33.6%（+12.5pt）と顕著な改善が確認されました。

提示量の差が、稼働率の天井を決めている実態が浮き彫りになっています。

■処理限界は「10前後の壁」に集中、限界超過で機会損失が連鎖

提示量と稼働率の関係 ── 業界平均21.1%に対し、提示倍率4倍以上×初回提示4件以上の層は33.6%（+12.5pt）に到達。

提示量を増やせば稼働率は上がる。しかし、提示量を支えるのは担当者の対応キャパシティです。本章では、その「処理限界」がどこにあり、超過した際に何が起きるかを見ていきます。

求人「6～10件」42.1%、スタッフ「7～10名」38.2%に集中

「同時進行する充足前求人の処理限界」では『6～10件』（42.1%）、「同時対応する提案・調整中スタッフの処理限界」では『7～10名』（38.2%）が最多回答となり、求人・スタッフの両軸で「10前後の壁」が業界共通の処理限界となっていることが判明しました。

処理限界（求人件数：左／スタッフ数：右）── 求人は『6～10件』42.1%、スタッフは『7～10名』38.2%に集中。限界超過時は「追客40.1%・進捗35.8%・提示29.3%」の3段階連鎖

この限界を超えると、「追客が回らない」40.1%、「進捗管理が崩れる」35.8%、「初回提示量が減る」29.3%という機会損失の連鎖が発生します。担当者の許容量を超えた際、真っ先に犠牲になるのは「決まる前の地道なやりとり」であることが分かります。

■マッチング機能を主軸とした活用で初回求人提示量1.7倍・稼働率1.2倍

処理限界超過時の弊害 ── 「追客が回らない」40.1%、「進捗管理が崩れる」35.8%、「初回提示量が減る」29.3%が上位3項目。

前章で見たように、提示量を増やしたくても担当者の処理限界が壁となります。これを突破するには、マッチング業務そのものをシステムに任せる運用への転換が不可欠です。

本調査では、派遣会社が利用する派遣管理システムの「マッチング機能」（求人とスタッフの条件検索／通勤判定／候補抽出／進捗一元管理）の活用状況を調べました。

調査の結果、業界の現状と、マッチング機能を業務の主軸として活用する企業(以下「中心活用」企業)との明確な差が見えてきます。

マッチング機能の「中心活用」は業界の9.5%のみ、48.4%は「記録中心」にとどまる

最も多いのは「システムはあるが記録中心」48.4%。一方で、マッチング機能を実務の中心として本格活用できている企業はわずか9.5%にとどまります。

「導入はしているが活用しきれていない」という状況が、業界の約半数で起きている実態です。

マッチング機能の運用形態 ── 「システムはあるが記録中心」が48.4%で最多、「中心活用」はわずか9.5%。中心活用企業は初回求人提示量1.7倍、「4件以上提示できる人」の割合は約4倍

運用形態別にスタッフへの初回求人提示量を比較したところ、アナログ中心（Excel・手作業中心）1.8件に対し、マッチング機能を中心に活用している企業では3.1件と約1.7倍の差。さらに、初回面談で求人を「4件以上提示」できる人の割合は、アナログ中心10.5%に対し中心活用40.0%と約4倍の開きが生じています。

■中心活用企業の稼働率は24.3%、アナログ中心比で約1.2倍（+3.6pt）

運用形態別の初回提示量 ── アナログ中心1.8件 → 中心活用3.1件（約1.7倍）。4件以上提示できる人の割合はアナログ中心10.5% → 中心活用40.0%（約4倍）。

そして最終的な平均稼働率にも明確な差が現れました。アナログ中心20.7%に対し、中心活用24.3%（+3.6pt／約1.2倍）。

同時対応できるスタッフ数も、処理限界の壁（10名）を超えて11名以上対応できる割合は、アナログ中心34.0%に対し中心活用40.4%と高い水準を実現しています。

運用形態別の対応スタッフ数と稼働率 ── 11名以上対応割合は34.0% → 40.4%、平均稼働率は20.7% → 24.3%（約1.2倍／+3.6pt）。

検索・抽出・進捗管理といった作業をシステムが担うことで、担当者の時間が「探す」から「届ける」へとシフトした結果と考えられます。

■完全版レポートで公開している詳細データ

本リリースに掲載した数字は、調査結果のごく一部です。完全版レポートでは、以下の詳細を公開しています。

- 全設問の回答分布（グラフ・クロス集計）- 「案件起点」「単発ヒアリング」「終了で関係を切る」── 業界に根付く3つの慣習に関する考察- 派遣・人材業界16年以上、150社以上の業務改善を支援してきた専門家による現場見解- 本調査結果に関するFAQ（実現可能性・具体的な業務イメージなど）- 調査結果の引用ガイド（出典明記による二次利用について）

▼ 完全版レポート（無料・登録不要）

https://rpm.zeku.co.jp/research/2026-staffing-matching/

▼ ホワイトペーパー（PDF・無料ダウンロード）

https://rpm.zeku.co.jp/request/management-staff-matching-survey

ホワイトペーパー「稼働率を1.2倍に引き上げる『脱・属人化』の戦略」（全17ページ・PDF・無料ダウンロード）ホワイトペーパーをダウンロード（PDF） :https://rpm.zeku.co.jp/request/management-staff-matching-survey調査結果と「脱・属人化」戦略をまとめた17ページの資料

■調査結果の引用について

本調査結果は、記事掲載・SNS発信・社内資料など、自由にご活用ください。

出典元の明記とリンク設置をお願いします。

▼ 出典表記（テキスト） 出典：派遣マッチングの「稼働率」は「提示量」で決まる(株式会社ゼクウ調べ・1,038名調査)

URL：https://rpm.zeku.co.jp/research/2026-staffing-matching/

▼ 出典表記（HTML）

出典:派遣マッチングの「稼働率」は「提示量」で決まる(株式会社ゼクウ調べ・1,038名調査)

■ 取材のご依頼

本調査に関する取材依頼のご相談・登壇のご依頼は、株式会社ゼクウ広報窓口まで。

お問い合わせ：https://zeku.co.jp/contact/

■【動画】派遣マッチング管理とは？案件とスタッフを一元管理する方法｜RPM

本調査で明らかになった「マッチング機能の中心活用」を実務でどう実現するか、案件管理・スタッフ管理・派遣マッチング管理を一元化する運用イメージを動画で解説しています。

▼ 派遣マッチング管理とは？案件とスタッフを一元管理する方法｜RPM

https://www.youtube.com/watch?v=Foq3QfkK3Vg

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Foq3QfkK3Vg ]

【この動画でわかること】

■採用業務をひとつにまとめて自動化、株式会社ゼクウの「RPM」

- 派遣マッチング管理の基本- 案件とスタッフを一元管理するメリット- 派遣管理システムを活用した運用イメージ

今回、本調査を実施した株式会社ゼクウ（https://zeku.co.jp/）は、自動化に強い採用管理システム「RPM」（https://rpm.zeku.co.jp/）を提供しています。

RPMは、国内最大級の400媒体連携と採用オペレーションの自動化を1つに統合した採用管理システムです。本調査で示された「マッチング機能の中心活用」を実現する派遣向け機能も搭載しています。【RPMの強み】- 歩留まり改善：即時対応・自動化で離脱を防ぎ、面接設定率2.2倍／採用率3倍を実現- 工数削減：応募管理を一元化し、対応時間を削減。残業・人員負荷も大幅減- 候補者体験向上：即時返信とスムーズな調整で体験を改善。決定率・充足速度も向上【3つの主要機能】- 媒体の自動化：400媒体と連携し、応募情報を自動取得- 応募者対応の自動化：メール、追加質問、面接予約まで自動化- 求人作成・Indeed対応：掲載から更新をRPMで一元管理。Indeed Plusに標準対応【派遣向け管理機能】

本調査で示した「マッチング機能の中心活用」を実現する派遣向け機能を搭載しています。

・企業・案件管理／スタッフ管理／マッチング機能・管理

→ 派遣マッチング機能の詳細はこちら：https://rpm.zeku.co.jp/function/staffing-matching

▼ 採用管理システム（ATS）とは？応募～面接予約まで自動化する仕組み｜RPM

https://www.youtube.com/watch?v=B0M34EjGXwM

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=B0M34EjGXwM ]

▼ 採用管理RPM 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@rpm-ats

【セキュリティ対策】

ISO27001（ISMS）、ISO 20000（ITSMS）、ISO 9001（QMS）の認証を取得。

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・RPMの詳細：https://rpm.zeku.co.jp/

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■株式会社ゼクウについて

コーポレートサイト：https://zeku.co.jp/