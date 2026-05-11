【台東区限定】いつか使う予定だった工具と材料をまとめて回収、5月限定キャンペーン開始｜革・木材・手芸用品も対象【1,000円割引】｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

台東区は浅草・上野・蔵前・浅草橋・谷中など、革職人・手芸問屋・町工場が集まる東京下町のモノづくりエリアです。革製品の聖地と呼ばれる蔵前、人形・手芸問屋が並ぶ浅草橋、古くから木工・建具職人が暮らす谷中など、自宅にも工具や素材を抱えている方が多い地域です。

物置や作業部屋に眠った、買ったまま使わなかったレザークラフト用の革ハギレ、ホームセンターで買い揃えたDIY用の木材、毛糸や生地のストック、3年前に始めようとしたまま開封していない手芸キット--「いつか使う予定だった工具と材料」が、収納スペースを圧迫し続けていませんか？

革や木材は重くて運搬が大変、工具は危険物扱いで自治体に出しづらい、毛糸・生地・手芸用品は量が多くて分別に困る--いつか使う予定だった工具と材料は、処分の判断が難しく、フリマでも値がつかないまま放置されやすい不用品の代表格です。

5月はGW後の片付けで「もう作らないと決断する」タイミング。「台東区 不用品回収」「DIY工具 処分 蔵前」「革ハギレ 木材 まとめて回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、台東区限定で「いつか使う予定だった工具と材料」まとめて回収キャンペーンを実施します。

革・木材・手芸用品・DIY工具など長期保管アイテムを含む回収で、5月は合計金額から1,000円割引。

「いつか使う予定」のまま眠ってきた工具と材料を、GW後のタイミングでまとめて整理できるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

台東区は浅草・上野・蔵前・浅草橋・谷中・三ノ輪など、昔ながらの職人街と問屋街が広がる東京の下町エリアでもあります。

特に

・蔵前で買い集めた革・レザー用工具・革ハギレ一式

・浅草橋の問屋で揃えた毛糸・生地・手芸キット

・ホームセンターで買い溜めたDIY用木材・端材・電動工具

は、処分の決断がしにくく、物置や作業部屋を長期間占有し続けるケースが多くあります。

5月のGW後、工具と材料の整理ニーズが高まるタイミングに合わせて、まとめ処分をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：「いつか使う予定だった工具と材料」まとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年5月1日～2026年5月31日

割引内容：対象品を含む回収で1,000円割引

対象例

・レザークラフト用の革・ハギレ・革漉き機・打具・型紙

・DIY用木材・端材・合板・木工用ボンド・塗料缶

・電動ドリル・サンダー・丸ノコ・ジグソーなどDIY工具

・毛糸・生地・編み針・ミシン・手芸キット

・模型・プラモデル・ホビー用塗料・接着剤・カッター類

備考（合言葉）：事前見積もり時に「台東区キャンペーン」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（台東区全域）

対応地域例

台東区全域対応（浅草・上野・蔵前エリア）

浅草、上野、浅草橋、蔵前、入谷、寿、雷門、谷中、根岸、下谷、三ノ輪、今戸、千束、東上野、西浅草、北上野、竜泉など台東区全域

※上記以外も台東区全域で対応可能です。

工具と材料の片付けでよくあるお悩み

・何年も使わなかったレザークラフト用の革・工具が物置を占領している

・DIYで買い溜めた木材・端材・塗料が作業部屋に積み重なっている

・毛糸・生地・手芸キットを大量に保管したまま手をつけられない

・電動工具や塗料缶を粗大ごみに出していいかわからない

・工具と材料を、他の不用品とまとめて一度に処分したい

工具と材料でよく出る不用品例

レザークラフト・革素材

木材・DIY素材

電動工具・大工道具

手芸・編み物・裁縫用品

模型・ホビー素材

回収品目の詳細例

レザークラフト・革素材

革ハギレ・床革・カットレザー・革漉き機・打具・木型・ミシン糸・染料・型紙など

木材・DIY素材

合板・端材・角材・木工用ボンド・塗料缶・刷毛・サンドペーパー・SPF材など

電動工具・大工道具

電動ドリル・サンダー・丸ノコ・ジグソー・ノミ・カンナ・金槌・工具箱・作業台など

手芸・編み物・裁縫用品

毛糸・生地・編み針・ミシン・手芸キット・型紙・ボタン・ビーズ・刺繍糸など

模型・ホビー素材

プラモデル・模型用塗料・接着剤・カッター類・ジオラマ素材・ホビー収納ケースなど

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・レザークラフト・DIYをやめて工具と材料が残っている方

・毛糸・生地・手芸用品をまとめて処分したい方

・GW後の片付けで作業部屋・物置を整理したい方

・台東区で不用品回収を探している方

・工具・材料以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

革ハギレ・木材・電動工具など重量・大量の工具と材料も、写真1枚から確認してそのまま見積もり対応が可能です。

「これも材料に含まれる？」「塗料缶の中身が残っていても回収できる？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに「台東区キャンペーン希望」の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 台東区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/taitoku/

📰 台東区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/taitoku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)