2026年7月2日（木）出版記念セミナー開催｜企業変革を起こすCLOの全容｜株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

2026年7月2日（火）、株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、『物流ファースト経営～CLO（物流統括管理者）が導くサプライチェーン改革～』の出版を記念したセミナーを開催します。

当日は、経済産業省発行「CLO事例集」掲載企業である株式会社梅の花グループ物流部の三井田氏を特別ゲストに迎え、物流を経営の武器に変えるための体制構築について詳説します。

開催の背景

セミナーの詳細・申込はこちら :https://sc.funaisoken.co.jp/ninushi/seminar/202607-clo/?utm_source=flm-logi&utm_medium=email&utm_campaign=202607-clo&zc_cid=%24%5BCONTACTID%5D%24物流を「経営の武器」に変える！CLOの全容

2026年4月に施行された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（物効法）」の改正により、特定荷主企業には「CLO（物流統括管理者）の選任」「中長期計画の策定」「定期報告の提出」が義務付けられました 。

しかし、多くの企業において、CLOの具体的な役割や、法対応をいかにして企業価値向上に繋げるかという点に課題を抱えています 。 本セミナーでは、これらの課題に対し、行政の動向や先進企業の具体事例を通じて、CLOを中心としたサプライチェーン改革の道筋を提示いたします 。

本セミナーの注目ポイント

１．「CLO事例集」掲載企業の取り組みを初公開

特別ゲストとして、和食レストラン「梅の花」等を展開する株式会社梅の花グループより、物流部 部長の三井田 浩二 氏が登壇されます 。CLOと物流部長が連携し、製販一体の最適化によって年間6万時間の削減を実現した「CLO体制のリアル」を、セミナーの場では初めて公開いただきます 。

２． 自社のレベルを可視化するワークショップ

弊社コンサルティング現場でも活用している「CLO機能チェックシート」を用いたワークを実施します 。法改正で求められるCLO選任の実効性を、客観的に整理することが可能です 。

３．参加者限定の豪華特典

ご参加いただいた皆様には、CLOの戦略を網羅した弊社最新刊『物流ファースト経営～CLO（物流統括管理者）が導くサプライチェーン改革～』（税込2,970円相当）と、前述の「CLO機能チェックシート」をプレゼントいたします 。

講座内容

第1講座：2026年4月物効法“義務化”施行後の業界動向

講師：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング 執行役員 渡邉 庸介

第2講座：ゲスト講座：”CLO事例集”掲載企業の取組事例大公開＆パネルディスカッション

講師：株式会社梅の花グループ 物流部 部長 三井田 浩二 様

第3講座：CLOを中心とした企業のバリューアップを実現する取り組み手法

講師：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング チームリーダー 坂東 竜馬

第4講座：CLOチェックシートで自社の取り組みを客観整理

講師：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング 執行役員 田代 三紀子

開催概要

日時：2026年7月2日（木） 14:30 ～ 17:00

会場：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 セントラルタワー35階 セミナールーム

受講費：一般価格：19,800円 / 人（税込）

会員価格：13,200円 / 人（税込）

対象：荷主企業（製造・卸・小売）の経営層・物流責任者の方

詳細・お申込み：https://sc.funaisoken.co.jp/ninushi/seminar/202607-clo/

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/