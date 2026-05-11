江戸の屋台から、令和のパーソナルな食体験へ　メトロポリターナ5月号「テイクアウト」特集

株式会社産業経済新聞社

産経新聞社では、フリーマガジン「メトロポリターナ」5月号を、東京メトロ駅構内の専用ラックで5月19日（火）まで配布中です。特集は、コロナ禍を経て進化を遂げた「テイクアウト」。単なる時短や利便性の追求ではなく、公園ピクニックやオフィスランチ、自宅でのひと工夫など、「食を通じて日常をアップデートする」新しいライフスタイルを提案します。また、俳優・宮澤エマさんのインタビューや、産婦人科医・高尾美穂氏らが登壇した「Fem Care Project」のイベントレポートなど、働く女性に寄り添うコンテンツをお届します。

特集「テイクアウトでなにする？」

おむすびや惣菜を持ち帰る習慣は、江戸時代の煮売り屋や屋台に端を発し、20世紀のファストフード普及とともにパッケージも進化してきました。コロナ禍を経て、食事をより自由でパーソナルなものへと変えてきました。

本特集では、北品川のベーグル店「bagel bob」で公園ピクニック、板橋のテイクアウト専門「板五米店」のおむすび＆海苔弁で気ままな旅、トルティーヤ専門「Club Tortilla Classic New」でお家の時間アレンジ、青山のフードトラック「ベトナム屋台料理URIと台所」や「STORE MEAL S’HEYM」でオフィスランチをご提案。デパ地下の甘いものでは、たねや・INFINI・アンテノール・VANISTAなど限定品も紹介しています。さらに、料理家・文筆家らによる“MY BEST TAKE-OUT”で、とっておきの一品と楽しみ方を集めました。いつもの道も、片手においしいものがあれば新しい景色に。映画を観ながら、仲間とシェアしながら--テイクアウトだからこそ叶う自分のペースで街と食を味わうヒントをお届けします。ぜひご一読ください。

また、3月22日に表参道のスパイラルホールで開催された「国際女性デー × Fem Care Project 2026→2036 ありたい未来を想像しよう！」のイベントレポートも掲載。産婦人科医の高尾美穂先生と、人気音声配信番組「COTEN RADIO」などを手掛ける株式会社COTENの品川皓亮さんが登壇し、“女性の社会参画”をテーマに語り合ったトークセッションや、パナソニックが展開するサービス「RizMo（リズモ）」など体調管理とテクノロジーの可能性をテーマにしたワークショップをご紹介しています。さらに、好評インタビュー連載「光が紡ぐ言葉」には、俳優として舞台から映像まで幅広く活躍する宮澤エマさんが登場。自身がナビゲーターを務めるWOWOWのトニー賞授賞式に関する話や忙しい毎日の中でリラックスする方法などを伺いました。

メトロポリターナは、東京メトロ53駅（浅草、上野、三越前、日本橋、京橋、銀座、新橋、虎ノ門、溜池山王、赤坂見附、青山一丁目、外苑前、表参道、渋谷、池袋、大手町、後楽園、御茶ノ水、東京、霞ケ関、四ツ谷、新宿三丁目、新宿、秋葉原、八丁堀、茅場町、東銀座、日比谷、神谷町、六本木、広尾、恵比寿、高田馬場、早稲田、神楽坂、飯田橋、九段下、竹橋、新御茶ノ水、赤坂、乃木坂、明治神宮前〈原宿〉、代々木公園、東池袋、市ケ谷、麴町、有楽町、半蔵門、神保町、白金高輪、麻布十番、六本木一丁目、四谷三丁目）に専用ラックを設置して無料配布しています。

※駅係員へのお問合せはご遠慮ください

【公式サイト】 https://metropolitana.tokyo/ja

【Instagram】@metropolitana_Tokyo

【X】@metropolitana_t

【メトロポリターナ】

2003年に創刊した、産経新聞社が発行するフリーマガジン。毎月10日に東京メトロの主要駅で配布しており、創刊当時から、働く女性を中心にメトロの駅から発信する様々なライフスタイルを提案しています。

発行／産経新聞社

編集・制作／メトロポリターナプロジェクト