【谷町四丁目】“うまい魚”を気軽に楽しめる！2026年5月11日『大衆魚酒場 ニューやまと』オープン！

株式会社テンポスホールディングス

「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに居酒屋事業を展開するマルシェ株式会社（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長：加藤洋嗣）は、新鮮な海鮮を気軽に安く楽しめるコンセプトにした新業態「大衆魚酒場 ニューやまと」を、2026年5月11日（月）谷町四丁目にオープンいたします。

プレオープン当日の様子

谷町四丁目に、新たな“魚に本気な大衆酒場”が誕生します。

昼は海鮮丼や海鮮づけ、焼き魚定食などのランチ、夜は気軽な酒場使いまで、幅広いシーンでご利用いただけます。看板商品の鮮魚盛り「ニューやまと刺し盛り」をはじめ、出汁の旨みがしっかり染み込んだ「おでん」、おまかせの「にぎり寿司」、お酒と相性抜群の創作寿司「あて巻」、ふわとろ食感が楽しめる「明石焼」、香ばしく焼き上げる「焼き物」など、魚を中心とした多彩なメニューをご用意。さらに、月替わりの日本酒や果肉感たっぷりのサワーなど、お酒好きの方にもご満足いただけるドリンクを豊富に取り揃えています。

ニューやまと刺し盛り

\990

明石焼（たこ）

\880

おでん盛合せ

\748

おまかせにぎり寿司

8貫\1,320

■ グランドオープン記念セール概要

『大衆魚酒場 ニューやまと』では、皆様へのご挨拶として、期間限定のオープン記念セールを開催いたします。気軽に何度でも楽しんでいただける企画となっています。

オープンチラシ

■ 実施日

2026年5月11日（月）～5月17日（日）

■ ランチ限定

極上の「海鮮づけ丼」を特別価格で提供！

梅 880円 → 500円（税込）

竹 1,210円 → 700円（税込）

松 1,540円 → 1,000円（税込）

■ 酒場メニュー限定

297円・396円ドリンクを「何杯飲んでも1杯99円（税込）」にて提供！

さらに、「ニューやまと刺し盛り 半額セール」も同時開催。

通常990円（税込）の商品を、特別価格495円（税込）で提供いたします。

■ 次回来店クーポン配布

期間中ご来店のお客様には、“また来たくなる”ステップアップクーポンを配布いたします。

1回来店：乾杯ドリンクプレゼント

2回来店：お好きな396円メニュー1品プレゼント

3回来店：お好きな刺身1品プレゼント

■ 満足感のあるランチメニュー

ランチメニューブック

ランチタイムには、鮮魚をたっぷり使用した看板メニュー「海鮮づけ定食」をはじめ、焼魚定食や鶏の唐揚定食、おでん盛合せ定食など、ボリューム満点の定食メニューを990円（税込）からご用意しています。

名物「海鮮づけ定食」は、旨味がしっかり染み込んだ海鮮づけを、そのままはもちろん、白ご飯や卵かけご飯に乗せても楽しめる一品。さらに最後は出汁茶漬けとして味わえる、“一度で三度美味しい”ニューやまとのおすすめメニューです。

また、すべての定食にはご飯・卵・漬物 食べ放題とみそ汁付き。満足感たっぷりのランチを気軽にお楽しみいただけます。

■ 夜メニューの特長

グランドメニューブック

夜は、鮮魚を使用した刺し盛りや寿司、あて巻、明石焼、おでん、焼き魚など、幅広いメニューをラインナップ。看板商品の刺し盛りは990円（税込）、寿司は1貫198円（税込）からと、気軽に本格海鮮を楽しめる価格帯も魅力です。

また、居酒屋の定番メニューに加え、牛すじ煮込みや大海老の串焼など、お酒と相性抜群の逸品料理も充実。月替わり日本酒や果実感たっぷりのサワーも取り揃え、“魚と酒を気軽に楽しめる大衆酒場”として、幅広い世代のお客様にお楽しみいただけます。

※本リリースに掲載の画像はイメージです。

■ 早得サービス

早得ランチメニューブック

ランチ・酒場営業それぞれで“早得サービス”を実施。お得な価格で名物メニューを楽しめる、日常使いに嬉しいサービスをご用意しています。

ランチタイムでは、5月18日より平日11:30～12:00限定で、看板商品の「海鮮づけ丼」を特別価格で提供。梅550円（税込）から楽しめるほか、竹・松サイズもお得な価格で味わえます。

さらに酒場営業では、平日17:00～18:30、土日祝16:00～18:30限定で、ハイボール・レモンサワーを198円（税込）で提供。加えて、名物寿司メニュー「ニューやまと四天王」も特別価格で販売します。仕事帰りのちょい飲みや早めの食事にも最適です。

■ 店舗情報

店名：大衆魚酒場 ニューやまと 谷町四丁目店

オープン日：2026年5月11日（月）

所在地：大阪府大阪市中央区谷町3-4-5 リアライズ谷町ビル2階

電話番号：06-6335-9151

営業時間：

・昼の部：11:30～14:00（平日限定）

・夜の部：17:00～23:30／16:00～23:30（土・日・祝）

大衆魚酒場 ニューやまと について

「大衆魚酒場 ニューやまと」は、“魚をもっと気軽に、もっと身近に楽しんでほしい”という想いから生まれた、海鮮特化型の大衆酒場業態です。毎日仕入れる鮮魚を使用した刺身や寿司を中心に、明石焼、おでん、焼き魚、あて巻など、幅広い料理をリーズナブルな価格で提供します。

「魚がうまい居酒屋」をテーマに、専門店品質の海鮮料理を、気軽に立ち寄れる大衆酒場スタイルで楽しめるのが特徴。ランチでは海鮮丼や定食、夜は刺し盛りや寿司、日本酒を楽しめるなど、昼夜問わず幅広い利用シーンに対応します。

また、活気ある接客にこだわり、個室・テーブル席を含む全86席を備え「日常に、元気と満足を届ける」大衆酒場として、幅広い世代のお客様に親しまれる店舗を目指しています。

ニューやまとの最新情報やメニュー動画、店舗の雰囲気は、公式SNSにて随時発信中です。ぜひフォローをお願いいたします。

ニューやまと 公式アカウント :https://www.instagram.com/new_yamato_tanimachi4?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==マルシェ株式会社 について

「心の診療所を創造する」を理念とし、「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに、「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」その他業態を直営店もしくは加盟店としてチェーン展開しております。



2026年も私たちは「心の診療所」を経営理念としながら、重点方針「ダイバーシティ・マルシェ」を掲げ、新たな価値を創出いたします。国内だけに止まらず世界に目を向けたダイバーシティ経営を目指します。



私たちの考えるダイバーシティ経営とは下記の新たな３つの可能性への挑戦です。



１．新しい業態の創造

２．新しい人財の活躍

３．新しい社風の構築



この活動を通じて国内のみでなく、世界のマーケットを見るという視点を持ち、視座を変える事で「新生マルシェ」＝「ダイバーシティ・マルシェ」として一歩を踏み出しています。

マルシェグループグルメの最新情報やメニュー動画、店舗の雰囲気は、マルシェグループグルメ公式SNSにて随時発信中です。ぜひフォローをお願いいたします。

マルシェグループグル公式アカウント :https://www.instagram.com/marche_group_gourmet?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==【マルシェ株式会社】

本社所在地：大阪市阿倍野区阪南町2-20-14

代表取締役社長：加藤 洋嗣（かとうひろつぐ）

事業内容：「八剣伝」「餃子食堂マルケン」「酔虎伝」「居心伝」「ハッケン酒場」「八右衛門」「焼そばセンター」等の経営およびフランチャイズ事業

店舗数：275店舗（2025年3月31日時点）

設立：昭和47年（1972年）9月8日

HP：https://www.marche.co.jp/