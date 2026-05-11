フィルターいらずのソフトマット肌へ 凹凸補正しながら潤いを閉じ込めて、メイクをロックする「グロウ ブラーリングバーム」誕生

株式会社ミシャジャパンミシャ グロウ ブラーリングバーム

韓国コスメブランドMISSHA（ミシャ）は、「あなただけの輝きに出会う」がコンセプトのメイクアップシリーズ「glow」から「ミシャ グロウ ブラーリングバーム」を新発売いたします。スキンケアとメイクのフィックスを叶える、新感覚のスムーサープライマーです。

■製品情報

ミシャ グロウ ブラーリングバーム

価格 ：1,980円（税込み）/1,800円（税抜き）

発売日：2026年4月18日（土）よりロフト・PLAZAにて先行発売

2026年5月15日（木）より新発売

容量 ：40g

部分使いも、全体使いもしていただけます。

■製品特長

1 透明バームの軽い水分テクスチャーが心地良い！

・しっとりなめらかにのびる透明バームが、みずみずしく肌に密着。

・水分キープしながら、肌表面はふわっとソフトマットな仕上りで、1日中メイクをキープ

2 ブラーリング（ぼかし）効果で凹凸・毛穴・小じわ補正しフラット肌へ

埋める 高分子ポリマーが気になる毛穴や小じわをパテで埋めるように補正。

ぼかす 微粒子パウダーが光をソフトに反射させ、毛穴をぼかしながらキメの整ったなめらかな肌に。

3 美容成分配合で肌をケア

ナイアシンアミド(整肌成分)、8種のヒアルロン酸*、セラミドNP、加水分解コラーゲン、ダマスクバラ花水（すべて保湿成分）配合でうるおい保湿 。肌表面はベタつかずにサラリ感触。肌補正とスキンケアの両立を目指しました。

*保湿成分：ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシポロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、ヒアルロン酸K