【BEB5軽井沢】面倒な準備は一切なし！避暑地で気取らず楽しむ、持ち込み自由の「勝手にビアガーデン」初開催

星野リゾート勝手にビアガーデン

「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとするBEB5軽井沢では、2026年6月1日から8月31日までの間、面倒な準備は一切なし！避暑地で気取らず楽しむ、持ち込み自由の「勝手にビアガーデン」を初開催します。猛暑を避けた涼しい軽井沢で、自分たちのお気に入りのお酒やフードを持ち込み、ホテルのパブリックスペース「TAMARIBA」で自由に楽しむビアガーデンです。セルフスモークでのアレンジやアイテムの貸し出しもあり、時間や場所に縛られないルーズな滞在を提供します。

背景

近年、消費行動において、商品そのものよりもその場で過ごす時間や体験に価値を見出す傾向が強まっています（＊）。一方で、夏季は猛暑の影響により屋外で長時間過ごすことが難しく、限られた環境下で無理のない過ごし方が求められるようになりました。避暑地として知られる軽井沢は、夏でも比較的涼しく、昼夜を問わず心地よく過ごせる環境が整っています。24時間利用可能なパブリックスペース「TAMARIBA」というBEB5軽井沢の特性を活かし、準備や片付けの手間なく、涼しい環境で自分たちだけのビアガーデンを楽しんでほしいという思いから本イベントを企画しました。

＊エバーライズ「消費行動の変化に関する解説記事(https://www.ever-rise.co.jp/dx-blog/consumption/)」より

特徴1 周辺エリアでの買い出しや、BEBカフェのメニューで揃えるお気に入り持ち込み自由BEBカフェにて24時間販売

BEB5軽井沢の周辺には、豊富なクラフトビールやオリジナル商品を揃えるスーパー「ツルヤ軽井沢店」や、旬の食材を取り入れたデリが充実する「軽井沢星野エリア ハルニレテラス」など、買い出しにぴったりな店が点在しています。宿へ向かう道すがら、自分たちが気になるデリやドリンクを自由に選んで持ち込めるのが、このビアガーデンの醍醐味です。 また、館内のBEBカフェでもハーブの香りが食欲をそそるアヒージョや、ボリューム満点のソーセージ、スモーク信州サーモンなど、お酒が進むアイテムを用意しています。何を組み合わせるか相談する時間から、自分たちらしい自由な夜が始まります。

特徴2 セルフスモークで、いつもの一品を自分好みにアレンジ中庭で楽しめるスモーククッカー

購入したデリや食材をそのまま味わうだけでなく、セルフスモークでひと手間加える過程も楽しみの一部です。卓上のスモーククッカーを使用することで、チーズやナッツといったいつものおつまみに燻製の香りが加わり、ワンランク上の味わいへと変化します。出来立てのような温かさと豊かな香りが、お酒の時間をより一層引き立てます。夜風が心地よい中庭を囲む「TAMARIBA」で、思い思いのペースで自分好みの一皿を楽しめます。

場所：パブリックスペース「TAMARIBA」中庭

料金：500円（税込）

時間：15:00～21:00

特徴3 ランタンやラグを片手に。軽井沢星野エリア全体を使った自由なビアガーデン星野温泉 トンボの湯前の広場手軽にオシャレなビアガーデン

館内の「TAMARIBA」だけでなく、軽井沢星野エリア内の屋外スペースもビアガーデンの舞台になります。テーブルを彩るLEDランタンやラグなどがセットになったピクニックバスケットを片手に、森に囲まれた中庭やベンチなど、その時に心地よい場所を自分たちで選べます。特定の会場に縛られないため、避暑地ならではの涼しい軽井沢の夜風を感じながら、思い思いの場所でルーズな時間を過ごせます。さらに夜が深まってきたら、24時間オープンのパブリックスペース「TAMARIBA」へ。時間を気にせず、しっとりと静かに語り合う夜長を満喫するのもおすすめです。

内容：バスケット、LEDランタン、ラグ、器、グラス、カトラリー、トレー

料金：1000円（税込）

「勝手にビアガーデン」概要

期間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）

時間: 24時間

＊スモーククッカーの貸出のみ21:00まで

場所：BEB5軽井沢 パブリックスペース「TAMARIBA」ほか

対象：宿泊者

料金: 参加無料（飲食物は持ち込み制）

＊ピクニックバスケットセット：1,000円

スモーククッカー：500円（いずれも税込）

備考：予約不要、備品は一部数量限定

勝手にビアガーデン

BEB5軽井沢 by 星野リゾート

「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとする、若い世代のためのホテル。24時間利用可能なパブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」がその象徴。軽井沢星野エリアの入り口に位置し、徒歩圏内でショッピングや温泉、食事が楽しめます。

BEB5軽井沢 by 星野リゾート

所在地 ：〒389-0195 長野県軽井沢町星野

電話 ：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）

客室数 ：73室・チェックイン：15:00、チェックアウト：11:00

料金 ：1泊 9,000円～（2名1室利用時1名あたり、税込、食事別）

アクセス：JR軽井沢駅からタクシーまたは西武バスで15分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5karuizawa

Instagram公式アカウント：@beb5karuizawa #beb5軽井沢 #beb

BEB（ベブ）とは

コンセプトは「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」。いつもの顔ぶれで、飲み会よりも素敵に。旅よりも気軽に。遊びゴコロあふれる客室とラウンジに、24時間営業のカフェ。飲食物の持ち込み推奨で、朝食とチェックアウトは遅れてもOK。その日の気分で楽しむ「お出かけ」に寄り添います。

BEB by 星野リゾート

BEBとのコラボレーション積極受付中！ お問い合わせ先:pr-info@hoshinoresorts.com